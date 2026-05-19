Новосибирская модель стала призёром всероссийского конкурса в Москве

Жительница Новосибирска Юлия Симак завоевала сразу несколько титулов на конкурсе «Мировая модель», который прошёл в Москве. 35-летняя сибирячка получила награды из рук стилиста Сергей Зверев и стала официальным представителем конкурса в Новосибирске.

На сцене участница представила родной город в трёх образах: визитке, творческом выходе и вечернем дефиле. По словам Юлии, решение участвовать в конкурсе она приняла практически в последний момент, из-за чего подготовка проходила в сжатые сроки.

Путь в индустрии моды Юлия Симак начала три года назад после участия в телепроекте «Ты — топ-модель!». После шоу она окончила модельную школу в Новосибирске и уже спустя семь месяцев получила диплом. Позже модель продолжила участвовать в конкурсах красоты, а также стала работать в качестве члена жюри.

— Москва — это совершенно другой уровень и новые возможности. Участие в конкурсе стало для меня серьёзным вызовом, — рассказала Юлия корреспонденту Om1 Новосибирск.

По итогам конкурса новосибирская участница получила титул «Вторая вице-мисс мировая модель», победила в номинации «Мировая BEAUTY Модель» и стала официальным представителем проекта в Новосибирске.

Юлия отметила, что во время подготовки и участия в конкурсе её поддерживали муж и сын. Также она поделилась впечатлениями от общения с Сергеем Зверевым, подчеркнув его доброжелательность и внимательное отношение к участницам за кулисами.

