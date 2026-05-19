Новосибирская модель стала призёром всероссийского конкурса в Москве

Автор: Юлия Данилова

Путь в индустрии моды сибирячка начала три года назад

Жительница Новосибирска Юлия Симак завоевала сразу несколько титулов на конкурсе «Мировая модель», который прошёл в Москве. 35-летняя сибирячка получила награды из рук стилиста Сергей Зверев и стала официальным представителем конкурса в Новосибирске.

На сцене участница представила родной город в трёх образах: визитке, творческом выходе и вечернем дефиле. По словам Юлии, решение участвовать в конкурсе она приняла практически в последний момент, из-за чего подготовка проходила в сжатые сроки.

Путь в индустрии моды Юлия Симак начала три года назад после участия в телепроекте «Ты — топ-модель!». После шоу она окончила модельную школу в Новосибирске и уже спустя семь месяцев получила диплом. Позже модель продолжила участвовать в конкурсах красоты, а также стала работать в качестве члена жюри.

— Москва — это совершенно другой уровень и новые возможности. Участие в конкурсе стало для меня серьёзным вызовом, — рассказала Юлия корреспонденту Om1 Новосибирск.

По итогам конкурса новосибирская участница получила титул «Вторая вице-мисс мировая модель», победила в номинации «Мировая BEAUTY Модель» и стала официальным представителем проекта в Новосибирске.

Юлия отметила, что во время подготовки и участия в конкурсе её поддерживали муж и сын. Также она поделилась впечатлениями от общения с Сергеем Зверевым, подчеркнув его доброжелательность и внимательное отношение к участницам за кулисами.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский кондитер победила на конкурсе авторских тортов в Москве. Её работа объединила гастрономию, скульптуру и народные традиции. 

Фото предоставлено Om1 Новосибирск Юлией Симак.

Новосибирский кондитер победила на конкурсе авторских тортов в Москве

Автор: Оксана Мочалова

Кондитер из Новосибирска Оксана Цвелович заняла первое место на чемпионате авторских тортов GRAVITYCAKE в Москве. Свою работу она назвала «Масленица» и создавала её три недели, после чего привезла готовое изделие в столицу на самолёте.

Оксана увлекается кондитерским делом восемь лет. Шесть из них она готовила только для семьи, а последние два года работает профессионально. В 2026 году она решила попробовать силы в чемпионате авторских тортов.

Юный звонарь из Новосибирской области получил девять колоколов

Автор: Артем Рязанов

Юный звонарь Фока Малыгин, родившийся без ног и усыновленный в 3 года, получил 9 колоколов за победу на XI Московском детском фестивале звонарей.

Фока приступил к занятиям в августе 2025 года и неожиданно для себя достиг выдающихся результатов. Его успех был обусловлен искренней увлечённостью.

Учитель физкультуры из Новосибирской области рассказала, о том как стала моделью

Автор: Артем Рязанов

26-летняя Мария Вагайцева живёт в Искитиме и совмещает две профессии: днём она работает учителем физкультуры, а вечером выступает в роли модели и ведёт блог.

В школе Мария уже четвёртый год работает классным руководителем. По образованию является педагогом начальных классов и английского языка.

Проект пешеходной улицы Ленина выберут через творческий конкурс

Автор: Артем Рязанов

Мэрия Новосибирска планирует провести конкурс архитекторов для выбора варианта пешеходизации улицы Ленина. Прошлым летом конкурс на обновление дизайн-проекта приостановили из-за необходимости скорректировать техническое задание. Однако повторный тендер на создание транзитно-рекреационной зоны так и не был объявлен.

В городской администрации пояснили, что сейчас обсуждают проведение архитектурного конкурса.

ИИ-модель из Новосибирска удивила пользователей соцсетей

Автор: Артем Рязанов

Темнокожая Алиша из Новосибирска завоевала популярность в соцсетях благодаря своей необычной внешности. Под её постами множество лайков и комментариев. Некоторые видео собирают сотни тысяч просмотров. Однако Алиша — виртуальный персонаж, созданный нейро-блогершей Алиной Иночкиной с помощью искусственного интеллекта.

Год назад Алина поделилась идеей с подругой. Тогда технологии не позволяли воплотить задумку, но она понимала: скоро генерация персонажей станет возможной, и нужно быть готовой к этому.

Ёлка из Новосибирской области борется за победу во всероссийском конкурсе

Автор: Юлия Данилова

Началось голосование на конкурсе «Ёлки России». От Новосибирской области отбор для голосования в номинации «Ёлка в среднем городе» прошел проект из города Искитим. Новогоднее дерево установлено в парке культуры и отдыха, сообщил МинЖКХ региона.

Всего в конкурсе в данной номинации участвуют елки из 9 городов. Искитимская елка пока на последнем месте (на момент написания статьи 55 проголосовавших). Первое место у елки «Пряничная история» из Альметьевска: более 6,4 тысяч голосов.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

