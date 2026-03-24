Учитель физкультуры из Новосибирской области рассказала, о том как стала моделью

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Мария уже четыре года работает классным руководителем в пятом классе

26-летняя Мария Вагайцева живёт в Искитиме и совмещает две профессии: днём она работает учителем физкультуры, а вечером выступает в роли модели и ведёт блог.

В школе Мария уже четвёртый год работает классным руководителем. По образованию является педагогом начальных классов и английского языка.

Учительница отмечает, что самое важное в её работе — это не только передавать знания детям, но и помогать им верить в себя. Она также вдохновляет ребят заниматься спортом, показывая им личный пример.

Преподаватель с детства мечтала блистать на фотосессиях и показах, но родные не считали это серьёзным занятием. Когда она повзрослела, ее начали замечать фотографы и приглашать на бесплатные фотосессии.

— Тогда я занималась этим как любитель. Только в 25 лет до меня дошло, что можно пойти в модельную школу. Почти сразу мне предложили сотрудничество с известным брендом аксессуаров и обуви. Сейчас я прохожу кастинги, — поделилась она с ГОРСАЙТОМ.

Мария легко попала в сферу моделинга благодаря своей внешности и росту 170 см. Но чтобы работать за границей, роста не хватило: для этого нужно было быть на 5 см выше.

День сибирячки расписан почти поминутно: до 15:00 она учится, а потом занимается блогом. В это время она отключает все школьные чаты.

— Такой график очень дисциплинирует, иногда я корректирую своё время. Но всегда даю себе 30-40 минут, чтобы отдохнуть. Затем сажусь прописывать контент-план для соцсетей, — отметила собеседница.

Девушка отмечает, что в моделинге важны стрессоустойчивость, трудолюбие и умение продвигать себя. Заказчики бывают разными, нужно приспосабливаться и уметь отстраняться от критики. Часто съемки занимают 5-7 часов. Навыки общения, решения проблем и нахождения выхода из ситуаций, полученные в работе учителем, помогают Марии.

Сейчас у аккаунта Марии в социальных сетях почти 12 тысяч подписчиков. Девушка начала вести блог осенью 2025 года. Она публиковала посты о школе, родном городе и модельном бизнесе. Позже к этим темам добавились видео о правильном питании и челленджах.

Ранее редакция сообщала о том, что ИИ-модель из Новосибирска удивила пользователей соцсетей.

Источник фото: Горсайт / предоставлено героиней материала

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Ликвидация нелегальных АЗС: власти Новосибирска усиливают контроль

ИИ-модель из Новосибирска удивила пользователей соцсетей

Автор: Артем Рязанов

Темнокожая Алиша из Новосибирска завоевала популярность в соцсетях благодаря своей необычной внешности. Под её постами множество лайков и комментариев. Некоторые видео собирают сотни тысяч просмотров. Однако Алиша — виртуальный персонаж, созданный нейро-блогершей Алиной Иночкиной с помощью искусственного интеллекта.

Год назад Алина поделилась идеей с подругой. Тогда технологии не позволяли воплотить задумку, но она понимала: скоро генерация персонажей станет возможной, и нужно быть готовой к этому.

«Защита от клеветы»: алгоритм действий в конфликтах с участием педагогов прописали школам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Министерство просвещения Российской Федерации направило в регионы типовую инструкцию для руководителей образовательных организаций, регламентирующую порядок действий в случае возникновения конфликтных ситуаций с участием учителей.

Документ был одобрен на заседании Совета Минпросвещения России по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. Инструкция содержит чёткий и поэтапный алгоритм реагирования — от приёма обращения и сбора информации до рассмотрения конфликта на уровне комиссии образовательной организации и, при необходимости, на региональном уровне.

Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

20-летняя африканка Насооло Найва  приехала в Сибирь из Уганды. Сейчас она живет в Новосибирске, в который влюбилась. Девушка учится в НГМУ и параллельно работает моделью и преподавателем английского языка.

С ранних лет Найва  занималась модельным бизнесом на своей родине. В Сибири она успешно продолжила развитие карьеры, отмечая, что её экзотическая внешность и уникальный типаж пользуются в России значительным спросом.

Высокоточную трехмерную модель города создают в Новосибирске (видео)

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске разработали высокоточную 3D-модель города с погрешностью всего 2-3 см. Цифровая копия позволит эффективнее планировать застройку, модернизировать инфраструктуру и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Об этом редакции Infopro54 сообщил Владимир Середович, директор ООО «Геоскан».

По его словам, создание цифровой копии — не просто технологическая демонстрация, а мощный инструмент для решения практических задач.

Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя

Автор: Артем Рязанов

В преддверии Дня учителя новосибирские педагоги рассказали о самых необычных и трогательных подарках от учеников. Часто это не дорогие вещи, а знаки внимания, сделанные с душой.

Анастасия Сергеевна, учительница русского языка и литературы, поделилась, что дети чаще всего дарили ей рисунки и сладости. Особенно запомнился магнитик с Чеховым от девочки из 5 класса.

Новосибирским учителям требуется помощь при защите чести и достоинства

Автор: Юлия Данилова

Минпросвещения России создал Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. Задачами совета являются рассмотрение заявлений по сложным и спорным ситуациям, поступивших в региональные комиссии по защите профессиональной чести и достоинства педагогов, разработка рекомендаций по защите, а также регулирование разногласий между педагогами и другими субъектами образования.

— К педагогическому профессионализму учителей сегодня предъявляются высочайшие требования. Учителя должны обучать, воспитывать, социализировать, наконец, они должны заниматься развитием школьников. Кроме того, именно у учителей широчайший и ежедневный круг социальных контактов, и это не может не создавать дополнительную нагрузку. Образование включает сложнейшие процессы, которые не всегда проходят гладко и ровно, и поэтому создание такого совета не случайно, — считает заведующая кафедрой физико-математического, информационного и технологического образования, председатель Совета по психолого-педагогическому образованию НГПУ Елена Андриенко.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

