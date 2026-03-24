Учитель физкультуры из Новосибирской области рассказала, о том как стала моделью

26-летняя Мария Вагайцева живёт в Искитиме и совмещает две профессии: днём она работает учителем физкультуры, а вечером выступает в роли модели и ведёт блог.

В школе Мария уже четвёртый год работает классным руководителем. По образованию является педагогом начальных классов и английского языка.

Учительница отмечает, что самое важное в её работе — это не только передавать знания детям, но и помогать им верить в себя. Она также вдохновляет ребят заниматься спортом, показывая им личный пример.

Преподаватель с детства мечтала блистать на фотосессиях и показах, но родные не считали это серьёзным занятием. Когда она повзрослела, ее начали замечать фотографы и приглашать на бесплатные фотосессии.

— Тогда я занималась этим как любитель. Только в 25 лет до меня дошло, что можно пойти в модельную школу. Почти сразу мне предложили сотрудничество с известным брендом аксессуаров и обуви. Сейчас я прохожу кастинги, — поделилась она с ГОРСАЙТОМ.

Мария легко попала в сферу моделинга благодаря своей внешности и росту 170 см. Но чтобы работать за границей, роста не хватило: для этого нужно было быть на 5 см выше.

День сибирячки расписан почти поминутно: до 15:00 она учится, а потом занимается блогом. В это время она отключает все школьные чаты.

— Такой график очень дисциплинирует, иногда я корректирую своё время. Но всегда даю себе 30-40 минут, чтобы отдохнуть. Затем сажусь прописывать контент-план для соцсетей, — отметила собеседница.

Девушка отмечает, что в моделинге важны стрессоустойчивость, трудолюбие и умение продвигать себя. Заказчики бывают разными, нужно приспосабливаться и уметь отстраняться от критики. Часто съемки занимают 5-7 часов. Навыки общения, решения проблем и нахождения выхода из ситуаций, полученные в работе учителем, помогают Марии.

Сейчас у аккаунта Марии в социальных сетях почти 12 тысяч подписчиков. Девушка начала вести блог осенью 2025 года. Она публиковала посты о школе, родном городе и модельном бизнесе. Позже к этим темам добавились видео о правильном питании и челленджах.

