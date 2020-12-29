Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирская область успешно реализует региональный проект «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Показатели экспорта ежегодно растут и в 2020 году достигли 368,9 млн долларов США, что составляет уже 182,4% от запланированного значения целевого показателя на текущий год, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что основными видами продукции, поставляемыми на экспорт в 2020 году стали: шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао (67,9 млн долларов), семена рапса (50,6 млн долларов США), пшеница (36,7 млн долларов), мука пшеничная (15,7 млн долларов), семена льна (10,7 млн долларов), горох (10,1 млн долларов), пиво (6,5 млн долларов), ячмень (4,1 млн долларов), соевые бобы (3,5 млн долларов), перья птиц, пух (3,4 млн долларов), мороженое (3,1 млн долларов), овес (2,1 млн долларов) и т.д.

— По данным Системы мониторинга продовольственной безопасности Минсельхоза России, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года экспорт продукции АПК Новосибирской области увеличился на 136 млн долларов, при этом физический объем экспортных поставок товаров увеличился на 287,4 тыс. тонн (прежде всего за счет увеличения объема поставок злаков, гороха, семян рапса, шоколада). Напомним, что в 2019 году целевой показатель также был перевыполнен. По данным Федеральной таможенной службы за 2019 год из Новосибирской области вывезено 435,9 тыс. тонн продукции АПК на сумму 239,7 млн долларов США, что составляет 138% от целевого показателя на 2019 год (план 173,9 млн долларов США), — рассказали в региональном правительстве.

При этом, производители Новосибирской области поставляют свою продукцию в Китай, Казахстан, Монголию, Киргизию, Белоруссию и целый ряд других государств, география покупателей с каждым годом расширяется.

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