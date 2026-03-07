Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

Сибирскую косметику и шоколад оценили за рубежом

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Спрос на кремы, сыворотки и бальзамы вырос почти на четверть

Больше шоколада

В 2026 году из Сибирского федерального округа было вывезено на экспорт более 3.3 тысяч тонн шоколада. Продукция поступала в 16 стран мира. Впервые сибирские конфеты с начинкой были отправлены в Иорданию. Об этом сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

Напомним, за 2024 год из сибирских регионов на экспорт ушло 82,5 тысячи тонн шоколада, включая шоколадные конфеты. При этом в 2025 году в новосибирской рознице шоколад вырос в цене на 22,6%. Согласно данным официальной статистики, к концу года средняя цена шоколада в городе составила 1546 рублей за один килограмм.

Распробовали косметику

В таможне также отметили, что в 2026 году резко вырос экспорт уходовой косметики сибирских компаний — до 287 тысяч долларов (+23%).

— В основном речь идет о кремах, сыворотках и бальзамах. Косметика поставляется поставляется 13 стран, в том числе, в Узбекистан, Китай, Грузию и Азербайджан, —пояснил Дмитрий Колыханов.

Сибирские производители также поставили зарубежным партнерам парфюмерную воду стоимостью более 23 тысяч долларов. Эта продукция ушла в Сербию, Турцию, Таджикистан, Монголию.

Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года предприниматели Новосибирской области увеличили объем производства парфюмерных и косметических средств почти на 22%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупная стоимость выпущенной продукции — 1,37 млрд рублей, сообщал Новосибирскстат.

Наиболее эффективно в регионе налажен выпуск средств для ухода за кожей лица; шампуней, лаков для волос, средств для завивки или распрямления волос. На втором месте по объему выпуска средства для ухода за кожей тела, а также лосьоны и прочие средства для волос, не включенные в другие группировки. На этом сегменте рынка 73,5% игроков — субъекты малого предпринимательства.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирские компании заработали на экспорте чипсов миллиарды рублей. Большего всего этой продукции уходит в Казахстан и Монголию. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : экспорт шоколад косметика

15
0
0
Предыдущая статья
Российский бизнес приостанавливает размещение рекламы в Telegram

Российский бизнес приостанавливает размещение рекламы в Telegram

Автор: Юлия Данилова

Крупные российские рекламные группы приостанавливают размещение рекламы в Telegram. В частности, речь идет о рекламной группе Мedia Direction Group (№8 по объему медиазакупок в 2024 году в рейтинге Sostav и Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора группы Дениса Максимова.

Агентство NMi Digital (входит в NMi Group) проводит полный аудит размещений и рекомендует приостановить рекламные кампании в Telegram до выяснения обстоятельств.

Читать полностью

Еще шесть вывозных рейсов запланированы в Новосибирск из Эмиратов

Автор: Юлия Данилова

Сегодня в Новосибирск прибудет вывозной рейс S7 («Сибирь») из ОАЭ. Прибытие самолета из Фуджейры ожидается вечером.

Авиакомпания также опубликовала список рейсов, которыми планирует вывозить новосибирских туристов вплоть до 12 марта. 8 марта ожидется еще один самолет из Фуджейры. Рейсы будут выполняться по согласованному маршруту с технической посадкой в Анталье для дозаправки. 9-12 марта — еще ожидается четыре рейса. Они будут выполнены из Международного аэропорта Дубая (DXB) по согласованному маршруту с технической посадкой в Самарканде для дозаправки.

Читать полностью

Новосибирск вошел в топ-10 городов России по качеству общественного транспорта

Автор: Юлия Данилова

Компания SIMETRA («Симетра»), центр компетенций в области транспортного планирования, проанализировала работу транспортных систем в 102 городах России и составила пятый по счету рейтинг качества общественного транспорта. Новосибирск оказался на 9 месте в рейтинге, поднявшись за год на 7 позиций.

— Новосибирск вернул себе позиции в ТОП-10 за счет постепенной централизации пассажирских перевозок и повышению управляемости системы в целом, — сообщили в компании.

Читать полностью

Спрос на клубнику в шоколаде в Новосибирске вырос на 65%

Автор: Юлия Данилова

Спрос на цветы перед 8 марта в этом году в Новосибирске подскочил на 42%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow. При этом чек покупки практически не изменился и составил 3 762 рубля.

По данным компании, самым большим спросом в городе в этом году пользуются монобукеты: спрос на них в начале марта вырос на 39%.

Читать полностью

«Коллеги, морально разминайтесь»: российский бизнес готовят к жизни без Telegram

Автор: Юлия Данилова

Накануне 8 марта предприниматели получили очередной неприятный и даже шокирующий сюрприз. Сразу несколько федеральных СМИ, со ссылкой на ФАС, сообщили, что ведомство считает рекламу в Telegram нарушающей закон «О рекламе». Напомним, поправки в закон о рекламе на запрещенных ресурсах вступили в силу с 1 сентября 2025 года. Речь идет об информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. В списке таких ресурсов регулятор назвал соцсети Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а также мессенджеры WhatsApp* (принадлежат Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Telegram и медиахостинг YouTube.

В Telegram-канале «Телеграм Лоскутова» появились сканы с решением ФАС о возбуждении дела по факту распространения рекламы фитнес-услуг на канале «Лоскутова Мария». Речь идет о двух материалах, размещенных в январе и феврале. Рассмотрение дела намечено на конец марта, сообщил автор канала.

Читать полностью

Бесплодие выявили у трех тысяч жительниц Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году репродуктивную диспансеризацию в Новосибирской области прошли около 155 тысяч женщин и 158 тысяч мужчин. По сравнению с 2024 годом, их число резко увеличилось (45 тысяч женщин и 30 тысяч мужчин). Об этом рассказала главный репродуктолог Новосибирской области Анна Вятчинина.

— Когда пациенты приходят с бесплодием, связанным с женскими проблемами или ассоциированным с мужским фактором, достаточно сложно оказать эффективную помощь. А диспансеризация позволяет врачам акцентировать внимание на существующих проблемах пациентов и, соответственно, помочь решить эти проблемы, — говорит Анна Вятчинина.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Сибирскую косметику и шоколад оценили за рубежом

Бизнес

Российский бизнес приостанавливает размещение рекламы в Telegram

Для новосибирских выпускников-строителей хотят ввести обязательную отработку

Бизнес Общество Туризм

Еще шесть вывозных рейсов запланированы в Новосибирск из Эмиратов

Общество

Новосибирцы перед 8 Марта выбирают торты с фотографиями

Власть Общество

Еще двое новосибирцев вернулись домой из плена

Авто

Цены на новые автомобили упали в Новосибирской области

Общество

В Новосибирске суд временно запретил сносить старинный дом на Инской

Культура Общество

В новосибирских магазинах началась оклейка книг, в которых упоминаются наркотики

Общество

Жительницы Новосибирска рассказали подарках, которые хотят получить на 8 марта

Город

Новосибирск вошел в топ-10 городов России по качеству общественного транспорта

Бизнес Общество

Спрос на клубнику в шоколаде в Новосибирске вырос на 65%

Бизнес Власть

«Коллеги, морально разминайтесь»: российский бизнес готовят к жизни без Telegram

Медицина Общество

Бесплодие выявили у трех тысяч жительниц Новосибирска

Бизнес

Скидка не поможет: сибирским аграриям снизили тариф на вывоз зерна на экспорт

Бизнес Город Общество

В Новосибирске восстановили неоновую вывеску «Весна», на очереди «Бакалея»

Финансы

Активы инвестиционного подразделения ПСБ превысили 1,5 трлн рублей

Общество

Плюсовые температуры: потепление придет в Новосибирск на выходных

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности