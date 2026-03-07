Сибирскую косметику и шоколад оценили за рубежом

Больше шоколада

В 2026 году из Сибирского федерального округа было вывезено на экспорт более 3.3 тысяч тонн шоколада. Продукция поступала в 16 стран мира. Впервые сибирские конфеты с начинкой были отправлены в Иорданию. Об этом сообщил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

Напомним, за 2024 год из сибирских регионов на экспорт ушло 82,5 тысячи тонн шоколада, включая шоколадные конфеты. При этом в 2025 году в новосибирской рознице шоколад вырос в цене на 22,6%. Согласно данным официальной статистики, к концу года средняя цена шоколада в городе составила 1546 рублей за один килограмм.

Распробовали косметику

В таможне также отметили, что в 2026 году резко вырос экспорт уходовой косметики сибирских компаний — до 287 тысяч долларов (+23%).

— В основном речь идет о кремах, сыворотках и бальзамах. Косметика поставляется поставляется 13 стран, в том числе, в Узбекистан, Китай, Грузию и Азербайджан, —пояснил Дмитрий Колыханов.

Сибирские производители также поставили зарубежным партнерам парфюмерную воду стоимостью более 23 тысяч долларов. Эта продукция ушла в Сербию, Турцию, Таджикистан, Монголию.

Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года предприниматели Новосибирской области увеличили объем производства парфюмерных и косметических средств почти на 22%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупная стоимость выпущенной продукции — 1,37 млрд рублей, сообщал Новосибирскстат.

Наиболее эффективно в регионе налажен выпуск средств для ухода за кожей лица; шампуней, лаков для волос, средств для завивки или распрямления волос. На втором месте по объему выпуска средства для ухода за кожей тела, а также лосьоны и прочие средства для волос, не включенные в другие группировки. На этом сегменте рынка 73,5% игроков — субъекты малого предпринимательства.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирские компании заработали на экспорте чипсов миллиарды рублей. Большего всего этой продукции уходит в Казахстан и Монголию.