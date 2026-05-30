Новосибирский импортер пострадал от роста интереса к здоровому образу жизни

Под ударом цен и ЗОЖ

Новосибирская компания-импортер ООО «СЕЛЛ-Сервис», ценные бумаги которой обращаются на бирже, раскрыла информацию о результатах своей деятельности в 2025 году. Они оказались менее эффектными, чем годом ранее. Как отметили в компании, на результаты ее деятельности оказал влияние ряд внешних факторов.

— В период повышенных мировых цен на какао-порошок (ключевой актив компании), который пришёлся на 2024 год и начало 2025 и был вызван дефицитом сырья, компания формировала запасы по низкой стоимости. Благодаря этому в 2024 году эмитент смог кратно нарастить объём продаж и получить сверхприбыль (выручка +57%, чистая прибыль +510%), говорится в сообщении компании. Однако, начиная со второго квартала и до конца 2025 года, цены на какао-порошок существенно снижались, при этом стоимость запасов в этот момент была зафиксирована на уровне, соответствующем периоду высокой стоимости, — говорится в отчетности компании.

Как результат, разница между стоимостью запасов и ценой реализации продукции у эмитента была минимальной и это оказывало давление на рентабельность, сокращало операционную прибыль.

— Кроме того, в 2025 году снизился спрос со стороны производителей кондитерских изделий, в частности, шоколадной продукции, на фоне роста стоимости какао-порошка и смещения потребительского спроса ввиду удорожания продукции и роста популярности здорового образа жизни, — констатировали в компании.

Напомним, эксперты также отмечали, что на полках новосибирских магазинов растет количество протеиновой еды, а в меню общепита появляются предложения с акцентом на содержание этого белка. Вице-председатель Новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Мария Гаранина отмечала, что это новый тренд, связанный с акцентом на здоровый образ жизни. Кроме того, в прошлом году в Новосибирске выросли продажи альтернативного молока. Рост спроса и объемов продаж на него также связывают с популярностью идей здорового образа жизни. Тренд особенно популярен среди поколения Z — так называемых зумеров.

По итогам 2025 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» практически сохранило выручку на уровне 2024 года (-1%).

Потребители экономят

Судя по бухгалтерской отчетности, ключевым потребителем продукции компании с наибольшей долей в структуре выручки в 2025 году была кондитерская промышленность:

удельный вес категории составил 58%, что эквивалентно 2,4 млрд руб. Кроме того, эмитент развивал сотрудничество с производителями мороженого (10,3% в структуре выручки) и напитков (6,5%), с представителями молочной промышленности (2,3%).

По данным исследовательской компании Ntech, в 2025 году рынок кондитерской промышленности в России в денежном выражении вырос на 16%, превысив 2,15 трлн рублей. В натуральном выражении объём рынка составил 3,55 млн тонн, что всего на 1% больше, чем годом ранее. Производство кондитерских изделий, по данным консалтинговой компании Б1, при этом незначительно сократилось — до 4,27 млн тонн (-1,2%).

По данным исследования FlowWow и Daily Dozen, кондитерские изделия занимают третье место в структуре FMCG продаж после молочной и мясной продукции, формируя около 12% общего оборота. Средняя стоимость одной покупки в 2025 году составила 395 рублей, что на 10% выше, чем годом ранее, а число покупок выросло на 6% (данные «Платформа ОФД»). По оценкам экспертов, на кондитерские изделия жители страны тратят от 6 до 10% расходов своей потребительской корзины.

— На фоне повышения мировых цен и дефицита сырья (какао-порошка) розничная стоимость шоколада достигла 1540 руб./кг, увеличившись на 22% за год. Несмотря на снижение цен на какао во второй половине 2025 года, производители использовали запасы сырья, закупленные по пиковым ценам 2024 года, что не позволило снизить себестоимость и, соответственно, отпускные цены для магазинов. В результате высоких цен на готовую продукцию потребители переключились на более доступные категории: продажи мармелада выросли на 12%, зефира — на 9%, тогда как продажи шоколадных плиток сократились на 8,7%. Покупатели также переключились на изделия с шоколадной глазурью. За последние пять лет продажи таких изделий выросли на 82%. Для сравнения: прирост продаж шоколада за тот же период составил 19%, шоколадных конфет — 16%, —говорится в отчете компании.

Напомним, в 2026 году вес шоколадных плиток на прилавках магазинов региона сокращается.

Цель — создание вертикального холдинга

В 2026 году наиболее вероятным сценарием развития кондитерского рынка РФ остаётся стабилизация цен на шоколад и конфеты, считают в «Руспродсоюзе». Фьючерсы на какао продолжают снижаться, а поставки из Западной Африки укрепляют ожидания на мировой профицит.

Руководство «СЕЛЛ-Сервис» также ожидает восстановления бизнес-показателей. В планах компании — увеличение продаж до 10-15% относительно 2025 года и рост прибыли. Этих результатов эмитент планирует добиться за счет расширения клиентской базы, оптимизации бизнес-процессов, а также стабилизации отрасли.

— В частности, на рынке наблюдается снижение цен на какао-порошок. По ожиданиям участников рынка, это позитивно отразится на восстановлении спроса, — прогнозируют в компании.

В планах эмитента на пятилетнюю перспективу:

Войти в тройку лидеров в России среди дистрибьюторов импортируемых пищевых ингредиентов.

Стать локальным лидером в рамках направления HoReCa (сегмент кофеен и ресторанов быстрого питания) в регионах присутствия: в Сибири, на Дальнем Востоке и в Сочи.

Развить продажи в странах Средней Азии и в республике Беларусь.

Приобрести или открыть производство пищевых ингредиентов, интересующих целевую аудиторию компании, для выстраивания вертикального холдинга.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» создано в Новосибирске. Основатель и собственник — Петр Новак.

Импортирует продукцию из Индонезии, Китая, Малайзии (76% импорта), Вьетнама, Индии и других стран. В России работает в 67 регионах, а также в республиках Беларусь, Армения, Казахстан и Узбекистан. Порядка 28% продаж приходится на Сибирский федеральный округ, 20,5% выручки — на Московский регион. 69% в выручке приходится на какао-продукты. В 2025 году Совет директоров компании утвердил новое направление деятельности — реализацию кормов для домашних животных.

