Рекламодателям

Дорогу к ледовой «Арене» в Новосибирске хотят защитить от размывания

  • 25/08/2025, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Дорогу к ледовой «Арене» в Новосибирске хотят защитить от размывания
Месяц назад сильные ливни размыли грунт на дамбе Октябрьского моста

В Новосибирске объявлен тендер по выбору подрядчика для устройства армогрунтовой стенки автомобильной дороги от улицы Немировича-Данченко до территории «Многофункциональной ледовой арены». Стартовая цена контракта составляет 36 млн рублей. Победитель должен выполнить работы до конца ноября 2025 года.

Напомним, что на дамбе Октябрьского моста в июле 2025 года из-за сильных дождей произошло размывание грунта. После ремонта на дамбе также были установлены дополнительные дождеприёмники. Эти работы мэрия планирует завершить до 1 сентября. Новые дождеприёмники помогут избежать подтоплений и сделают движение на этом участке безопаснее, подчеркивают в муниципалитете.

Стоит также напомнить, что в ноябре 2022 года прокуратура со ссылкой на совместную проверку УФСБ, отмечала, что при строительстве подъезда к новой ледовой арене от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» муниципальным предприятием «МетроМиР» использовались некачественные строительные материалы, в результате чего ущерб бюджету составил не менее 359 млн рублей. В отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

В январе 2023 года руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК Алексей Александров на пресс-конференции сообщал, что дорогу необходимо разбирать и перекладывать заново. С технологической точки зрения заключения экспертизы, которая сказала бы, что дорога качественная и ее можно эксплуатировать, по его словам, на тот момент не было. Тем не менее в итоге дорога была введена в эксплуатацию.

Ранее редакция сообщала о том, что в зону оползня в районе обрушившейся опорной стенки на Ипподромской попадают дорога и два дома. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

1 323

Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог ледовая арена


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В новосибирской тюрьме появится лечебный корпус за три миллиарда рублей
25/08/25 17:00
Власть Общество
Новосибирская область чествует своих Почетных доноров
25/08/25 16:52
Власть
Минобр рассказал о мерах поддержки учителей в Новосибирской области
25/08/25 16:30
Общество
Дорогу к ледовой «Арене» в Новосибирске хотят защитить от размывания
25/08/25 16:00
Бизнес Власть Город
Праздник для новоселов: в эко-квартале «На Кедровой» заработал сухой фонтан
25/08/25 15:24
Недвижимость
Новосибирский агроном рассказал о сроках уборки картошки
25/08/25 15:00
Общество
День знаний: 29 школ Новосибирской области откроют двери после капремонта
25/08/25 14:37
Власть
Еще одно дело на экс-главу «Спецавтохозяйства» завели в Новосибирске
25/08/25 14:00
Право&Порядок
Сибиряки активно меняют старые смартфоны на новые
25/08/25 13:42
Технологии
В Новосибирске рассказали о детях мигрантов, заваливших второй тест по русскому
25/08/25 13:30
Власть Образование Общество
Новосибирцев предупредили о взломах аккаунтов в Telegram
25/08/25 13:00
Общество Право&Порядок
Стань частью будущего: регистрацию на AI Challenge продлили
25/08/25 12:15
Технологии
Под Новосибирском продают участки застройщика-банкрота за 327 млн рублей
25/08/25 12:00
Бизнес Власть Недвижимость
Рабочему поселку Кольцово сохранили статус наукограда на 15 лет
25/08/25 11:00
Власть Инновации Наука Технологии Экономика
Новосибирский колледж будет готовить IT-специалистов для ГУ МВД
25/08/25 10:00
Образование Право&Порядок
Мошенникам по ОСАГО выплачено более 2,6 миллиардов рублей в Новосибирске
25/08/25 9:00
Общество Право&Порядок Страхование
До +25 и грозы: в Новосибирске последняя неделя августа обещает быть тёплой, но «мокрой»
24/08/25 18:00
Общество
Ввести единую льготу на проезд российским пенсионерам предложили в Госдуме
24/08/25 16:00
Общество
Кроссовки вне закона: в Новосибирске рассматривают иск о признании спортивной обуви контрафактом
24/08/25 14:00
Бизнес Право&Порядок
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль инцидент в детском лагере под Новосибирском
24/08/25 11:45
Общество Право&Порядок
Популярное
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новости компаний
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25
Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции
25/08/25 9:10
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять