Дорогу к ледовой «Арене» в Новосибирске хотят защитить от размывания

В Новосибирске объявлен тендер по выбору подрядчика для устройства армогрунтовой стенки автомобильной дороги от улицы Немировича-Данченко до территории «Многофункциональной ледовой арены». Стартовая цена контракта составляет 36 млн рублей. Победитель должен выполнить работы до конца ноября 2025 года.

Напомним, что на дамбе Октябрьского моста в июле 2025 года из-за сильных дождей произошло размывание грунта. После ремонта на дамбе также были установлены дополнительные дождеприёмники. Эти работы мэрия планирует завершить до 1 сентября. Новые дождеприёмники помогут избежать подтоплений и сделают движение на этом участке безопаснее, подчеркивают в муниципалитете.

Стоит также напомнить, что в ноябре 2022 года прокуратура со ссылкой на совместную проверку УФСБ, отмечала, что при строительстве подъезда к новой ледовой арене от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» муниципальным предприятием «МетроМиР» использовались некачественные строительные материалы, в результате чего ущерб бюджету составил не менее 359 млн рублей. В отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

В январе 2023 года руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК Алексей Александров на пресс-конференции сообщал, что дорогу необходимо разбирать и перекладывать заново. С технологической точки зрения заключения экспертизы, которая сказала бы, что дорога качественная и ее можно эксплуатировать, по его словам, на тот момент не было. Тем не менее в итоге дорога была введена в эксплуатацию.

Ранее редакция сообщала о том, что в зону оползня в районе обрушившейся опорной стенки на Ипподромской попадают дорога и два дома.