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Новосибирский бренд одежды Prima Linea — удовольствие выбора

  • 12/12/2023, 10:00

Инфопро54: Бренды Новосибирской области
Более 20 лет новосибирские предприниматели создают женские коллекции и помогают дамам сформировать капсульный гардероб.

Двигатель для бизнеса

Новосибирского производителя женской одежды Size+ — компанию «Прима линия» (Prima Linea) — можно назвать одним из старожилов новосибирского бизнеса. Созданная в 2002 году, она успешно развивается и только наращивает темпы.

— Все началось почти 22 года назад. Собралась группа профессионалов: дизайнер, конструктор, технолог ― и у нас родилась идея создания российской компании по производству одежды, — вспоминает директор «Прима линия» Любовь Белокобыльская.

В начале 2000-х российский рынок был заполонен китайскими товарами очень низкого качества, и у женщин с размерами 48+ практически не было выбора одежды. Они мучались и покупали не то, что им нравилось, а то, что просто-напросто подходило. Именно поэтому компания выбрала слоган «Подари себе удовольствие выбора», которым руководствуется до сих пор.

— Мы дарим женщинам возможность выбора: не покупать первую попавшуюся вещь, а перемерить 20 платьев и выбрать то, которое подходит к твоему настроению, к ощущению себя — это дорогого стоит, — уверена собеседница Infopro54. — Это может быть шифоновое, трикотажное платье, брюки, юбка, блуза. И покупать эти вещи можно не потому, что нечего носить, а просто потому, что женщины хотят быть красивыми.

За 20 лет компания прошла очень большой путь. Все начиналось с маленького цеха с лабораторией. А сейчас это современная швейная фабрика площадью более 1000 кв. м, светлыми и теплыми цехами, цифровым оборудованием, расположенная в микрорайоне Родники. В компании работают более 70 сотрудников. Некоторые ― с момента создания. При этом «Прима линия» охотно принимает на работу молодежь.

— К примеру, замдиректора по производству начинала в компании с позиции конструктора, а сейчас руководит производственным отделом, — рассказывает Любовь Белокобыльская. — С расширением производства к нам пришло много хороших молодых кадров, и это при том, что у нас довольно жесткий отбор и высокие требования к качеству работы. Продукция у нас непростая — шифоновые ткани, хлопок и т.д.

У байеров открылись глаза

За годы работы новосибирская швейная фабрика сформировала пул постоянных клиентов, список которых только расширяется.

— Мы ― производственная компания, поэтому своей сети магазинов у нас нет. При этом мы активно сотрудничаем с оптовиками, поставляя нашу продукцию от Калининграда до Владивостока: это магазины и сети магазинов, такие как «Большая мода», «Леди Шарм» и т.д., — перечисляет Любовь Белокобыльская. — Кроме того, мы продаем продукцию в розницу на маркетплейсах: WildBerries, Ozon, Lamoda. С нами работают розничные интернет-магазины, например GroupPrice, Beautiful, через которых мы доходим до розничного покупателя. Также понравившуюся одежду можно купить через сайт нашей компании.

Собеседница Infopro54 рассказала, что компании удалось получить определенные дивиденды после ухода с российского рынка иностранных брендов. В частности, на новосибирскую фабрику обратили внимание многие байеры, ранее работавшие с Европой, США.

— Они были приятно удивлены, что в России можно найти производителей не хуже, чем европейские, а иногда и лучше, — смеется Любовь, вспоминая истории таких встреч с байерами.

За границу новосибирские производители пока выходить не планируют. Как отметила собеседница, это требует урегулирования слишком многих формальностей, поэтому пока собственники Prima Linea решили сосредоточиться на развитии внутри России.

Все изделия компания создает только из качественного сырья, которое закупается в Индии (фирма Ganesh), на фабричном Китае, в турецких компаниях — футер, кулирка, джинсовая ткань.

Инфопро54: Бренды Новосибирской области

— Есть коллекции, которые мы выпускаем с итальянской фабрикой Miroglio. Пока это ограниченный сегмент, так как итальянское сырье отличается не только высоким качеством, но и ценой. Но мы надеемся, что спрос на эту продукцию в России и Новосибирске тоже будет расти, — говорит она.

Создай образ с любовью

В портфеле компании ― тысячи проработанных моделей, лекал и конструкций женской одежды на размеры 48-74. Ежемесячно ассортиментный ряд компании пополняется на 40-50 новых моделей. Например, этой осенью конструкторы компании создали четыре полноценные коллекции: «Будь в букле», «Комфорт», «Умный гардероб», джинсовая коллекция «Джинсы — это все».

— Создавая одежду, мы в первую очередь придерживаемся правил разумного потребления и фокусируемся на вневременной эстетике, не создавая большие массивы какой-то мимолетной моды, — рассказывает собеседница Infopro54. — Хотя, безусловно, мы следим за тенденциями fashion-рынка и включаем их в свои коллекции.

Любовь Белокобыльская особо подчеркивает, что все изделия под брендом Prima Linea выпускаются небольшими партиями — 200-300 изделий, что выгодно отличает предложение компании от масс-маркета.

— Мы стараемся постоянно удивлять наших клиентов, в том числе оптовых покупателей, чтобы они могли регулярно менять экспозицию и витрины в своих магазинах, — поясняет предпринимательница.

В основе коллекций Prima Linea лежит капсульный гардероб, в рамках которого женщина-покупатель может создать образ в одном магазине: подобрать к юбке или брюкам блузы, топы, жакеты, джемперы. Все образы создаются с любовью, с учетом сезонности.

— Базовый минимум позволяет оптовикам, а также розничному покупателю тщательно продумать образ, сочетание одежды из разных коллекций, что всегда приветствуется нашими покупателями, — рассказывает Любовь. — Мы давно перестали игнорировать запрос общество на одежду больших размеров, погрузились в эту тему, предложили отказаться от традиционных подиумных канонов красоты и делаем моду доступной для всех женщин: разных размеров, форм и возраста. Мы гордимся, что у нас это получается.

Новосибирцы активно участвуют в выставках, получают много наград за профессиональную деятельность. Одна из последних — в 2022 году компания стала лауреатом премии «Короли изящных искусств».

Успех в качестве

Инфопро54: Бренды Новосибирской областиНовосибирская фабрика постоянно изучает новые тренды, которые появляются на рынке пошива женский одежды, и внедряет их в производство.

Пять лет назад на предприятии было установлено оборудование для печатного производства — принтеры печати на ткани: сублимационная печать, DTF-пленочная печать. Уже два года Prima Linea готовится к запуску вязального производства.

— Есть первый продукт, но мы не спешим, чтобы не выбрасывать на рынок очередной плохой продукт из дешевого и некачественного сырья, а выйти на него достойно, с предложением товара высокого качества. Мы надеемся, что в 2024 году сможем представить коллекции в этом сегменте рынка, — сообщает Любовь Белокобыльская.

К ключевым задачам на 2024 год компания относит наращивание выпуска продукции, создание новых рабочих мест, а также дальнейшую автоматизацию производства. Так, «Прима линия» планирует закупать машины, которые облегчают труд сотрудников и увеличивают его производительность. Например, вышивальное оборудование.

— Лично я твердо уверена, что успех нашего долгожительства — в качестве продукции. Я всегда говорю, что могу взять любое изделие из пачки, из массовки, вывернуть любой шов, манжет или воротничок, и мне не будет стыдно. Покупатели и рынок это ценят, — резюмирует Любовь Белокобыльская.

Любовь Белокобыльская, основатель бренда женской одежды Prima Linea. Большинство наград, полученных компанией, связано с общественно-социальной работой. Например, второй год компания помогает семьям 41-й армии, участникам СВО.

У компании много благодарственных писем от покупателей и партнеров.

Фото предоставлены Любовью Белокобыльской, автор: Дмитрий Грищенко

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Регионы: Сибирь Новосибирск

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