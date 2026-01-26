Поиск здесь...
Общество Экономика

Новосибирский экономист объяснил, что будет после снижения курса доллара до 75 ₽

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

За месяц американская валюта в России подешевела на 3,2%

Курс рубля по отношению к американской валюте в начале 2026 года демонстрирует укрепление. На 26 января доллар стоит 75,92 рубля. Это на 2,51 рубля меньше, чем месяц назад. Прогнозы насчет дальнейшего движения курса разнятся, но многие аналитики сходятся в том, что в ближайшее время положение рубля, скорее всего, изменится.

Новосибирский экономист, доктор экономических наук Игорь Богер рассказал Infopro54, почему рубль сейчас укрепляется и почему это может быть временным явлением. Эксперт подчеркивает, что рубль в нынешних условиях перестал быть рыночной валютой в классическом понимании, что делает его поведение труднопрогнозируемым. Основное давление на курс, по его мнению, оказывает структурный перекос между предложением валюты от экспортёров и ограниченным спросом.

— Рубль перестал торговаться как рыночная валюта, став «вещью в себе». Отсутствует целый сегмент — спекулянты. В этих условиях предложение со стороны экспортёров значительно превышает спрос со стороны импортёров, что давит на курс. Механизм здесь такой: экспортёру нужно исполнить налоговые обязательства в рублях. Для этого он продаёт валюту. Если валюта упала в цене, чтобы получить нужную сумму рублей, он должен продать её ещё больше. Чем больше валюты выбрасывается на рынок, тем ниже курс, — говорит Игорь Богер.

Экономисты предполагают, что дальнейшее укрепление рубля может столкнуться с определённым сопротивлением. Речь идёт о возможных действиях регулятора, которые не позволят национальной валюте чрезмерно дорожать.

— Есть очень сильный уровень поддержки в районе 74,5 рубля за доллар. Я так подозреваю, что на этом уровне уже Банк России начнёт покупать валюту большими объёмами. Тут и интересы экспортёров надо соблюсти, и, думаю, присутствует административное давление. Поэтому ниже, наверное, не дадут опуститься, — сказал эксперт.

Отвечая на вопрос о перспективах курса доллара на 2026 год, Игорь Богер оценил вероятность дальнейшего падения курса доллара ниже 70 рублей как низкую, а сценарий роста к 90–100 рублям — как более правдоподобный.

— Я думаю, возможно, и более того, этот сценарий более реалистичен. Уход ближе за 90 и к 100 рублей за доллар. Если оценивать вероятность падения ниже 70 и рост выше 90, то я бы оценивал её как 30 к 70, — заявил экономист.

Эксперт также дал рекомендации для частных лиц, рассматривающих покупку валюты в текущей ситуации. По его мнению, несмотря на сложности прогнозирования, долгосрочные вкладчики могут рассматривать нынешний момент.

— Если есть свободные средства и горизонт планирования — от трёх-четырёх лет и больше, например, для формирования пенсионных накоплений, то сейчас есть смысл входить в валюту. Но делать это стоит постепенно, разделив сумму на несколько частей и покупая через равные промежутки времени. Это позволяет усреднить цену и не переживать из-за краткосрочных колебаний. Для спекулятивных же целей на коротком горизонте я бы не советовал — риски слишком высоки, — отметил Игорь Богер.

Добавим, что в 2025 году рубль продемонстрировал рекордное укрепление по отношению к доллару США. Год начался с отметки около 101 рубля за доллар по официальному курсу Банка России, достигнув пикового значения в 103,44 рубля в середине января. Однако уже в феврале началось уверенное снижение курса американской валюты, которое с некоторыми колебаниями продолжалось почти весь год. Ключевой точкой года стал декабрь, когда курс опустился до минимума в 76,09 рубля за доллар. В последний рабочий день года Банк России установил официальный курс на уровне 78,23 рубля. Таким образом, за 2025 год рубль укрепился примерно на 23%, а средний курс за год составил около 83,21 рубля за доллар.

Ранее редакция рассказывала, что наличный расчет стал приоритетным для малого бизнеса в 2026 году.

 

Фото Infopro54

Рубрики : Общество Экономика

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : что будут с курсом доллара в 2026 году курс доллара

