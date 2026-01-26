Сооснователь новосибирского ПТК-30 Антон Коновалов скрылся от суда

Сооснователь новосибирского строительного холдинга ПТК-30 Антон Коновалов скрылся. Его обвиняют в обмане сотен дольщиков. Об этом пишет «Ъ-Сибирь» со ссылкой на старшего помощника прокурора Железнодорожного района Новосибирска Асю Овчинникову. Она пояснила, что два уголовных дела в отношении Коновалова и его отца Владимира приостановлены.

Связаться с адвокатами обвиняемых не удалось.

Напомним, первое уголовное дело против основателей строительного холдинга ПТК-30, отца и сына Владимира и Антона Коноваловых, поступило в суд еще в марте 2021 года. Речь шла об обмане почти 400 дольщиков на сумму более 730 млн рублей. Сейчас процесс близится к завершению. 12 января 2026 года должны были пройти прения сторон, но Антон Коновалов не явился на заседание, сообщили в прокуратуре.

В ноябре 2022 года суд начал рассмотрение второго дела. По нему отец и сын Коноваловы обвиняются в хищении 1,4 миллиарда рублей. Потерпевшими признаны 871 человек.

Напомним, Коноваловы попали под следствие за мошенничество с деньгами дольщиков в 2018 году. Компании, связанные с ПТК-30, прекратили строительство в Заельцовском, Октябрьском и Ленинском районах, лишив людей жилья. В результате возбудили несколько уголовных дел с ущербом от 700 миллионов до 1,4 миллиарда рублей. Антон Коновалов стал фигурантом одного из них.

Центральный районный суд вынес приговор Антону Коновалову. Его признали виновным и назначили три года лишения свободы условно. Суд также постановил выплатить штраф в 150 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске зафиксирован рекорд по хищению средств дольщиков в 2022 году.