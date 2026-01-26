Поиск здесь...
Рейтинг работодателей для молодежи создадут в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В правительстве региона продвигают тему целевого обучения

Губернатор региона Андрей Травников поручил разработать рейтинг работодателей, отражающий привлечение ими молодёжи региона. Он будет учитывать, насколько активно бизнес привлекает молодёжь, выпускников, какой у них процент трудоустройства, закрепления.

— Нужно формировать мнение, что привлечение молодёжи, выпускников СПО и вузов для работодателя — это не только решение собственной кадровой проблемы, но и важная общественная миссия — дать возможность молодым людям раскрыться максимально быстро по специальности, — заявил Травников.

Он отметил, что в последние годы многие работодатели активно участвуют в программах профориентации и профподготовки.

Напомним, один из механизмов обеспечения кадровой потребности, являющийся эффективной альтернативой государственному распределению — целевое обучение. По таким программам выпускники обязаны отработать не менее трех лет у работодателя, а уровень их трудоустройства превышает 90 %.

Судя по результатам 2025 года, лучше всего в Новосибирской области работа с целевиками выстроена в НГТУ. В НГУ сетовали, что студенты в Новосибирске не готовы брать на себя обязательства по целевому набору.

— Люди хотят себя ощущать свободными, а по целевому набору на студентов накладываются обязательства и предприятие должно за этим строго следить. Многие студенты этого боятся. Сегодня даже те, кто обучался по целевому набору, не приходит туда куда обещали, — говорил экс-ректор вуза Михаил Федорук.

В планах у педагогических вузов уже в 2026 году увеличить набор по целевому приему.  Медицинские вузы на бюджете теперь будут обучать студентов только на условиях обязательной отработки.

По данным правительства Новосибирской области, уровень трудоустройства в системе среднего профессионального образования составляет — 98,2%, высшего образования —95,9%. Значительная часть выпускников трудоустраивается по полученной специальности.

Ранее редакция сообщала о том, что молодежь в Сибири будут агитировать поступать в технические вузы. Регионам также рекомендовано усилить работу с привлечением студентов на целевое обучение. 

Фото freepik, автор: freepik.

Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : целевое обучение Рейтинг работодателей профориентация

