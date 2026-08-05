Новосибирские аграрии подтверждают нормализацию ситуации с топливом

Новосибирские сельхозпредприятия и фермеры утверждают, что в начале августа в регионе улучшилась ситуация с поставками топлива для АПК. Проблемы были достаточно серьезными в июле. Тогда из-за топливного кризиса, охватившего многие регионы Сибири, были введены лимиты для хозяйств, чтобы обеспечить минимально необходимый объем топлива. Однако этих лимитов не хватало, и многие аграрии были вынуждены докупать горючее по высоким ценам, что означало дополнительные непредвиденные расходы.

3 августа региональный минсельхоз заявил, что ситуация нормализуется, поставки восстанавливаются. О реальной ситуации Infopro54 рассказал глава фермерской ассоциации.

— Лучше стало. Напряжение сняли полностью, отоварили. Министерство сработало, могу это заявить. В прошлую пятницу уже вечером отписались, что все заявки будут удовлетворены, даже в выходные. Вывели на работу и газпромовских работников, и банковских, кредитные линии помогли кое-кому открыть. Все дружно сработали. Напряжение сняли. Сельхозтехника топливом обеспечена сейчас, — сообщил редакции председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области (АККОН) Алексей Сальников.

Многие хозяйства планируют в ближайшее время вернуться к обработке паровых полей. Эти работы они вынуждены были отменить из-за нехватки топлива.

Обстановка на топливном рынке начала меняться в лучшую сторону в последней декаде июля. Постепенно стали исчезать очереди на заправках, стало больше работающих АЗС, цены на частных заправках, которые в разгар кризиса были трехзначными, начали снижаться. Однако ни участники рынка, ни представители власти и надзорных органов не говорят о том, что топливный кризис полностью разрешен. Ситуация остается неопределенной — не совсем понятно, что будет дальше с поставками, ценами и доступностью топлива. Это видно и по новосибирским АЗС: заправки работают, доля неработающих сведена к минимуму, но цены на многих из них остаются трехзначными там, где они поднимались в кризис. Хотя они постепенно уменьшаются, не на всех АЗС есть все виды бензина.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирские туристы снова поехали на Алтай, решив, что топливный кризис закончился.