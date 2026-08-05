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Общество

Новосибирские аграрии подтверждают нормализацию ситуации с топливом

Автор: Мария Гарифуллина

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Прогнозы на месяц вперед пока делают осторожно

Новосибирские сельхозпредприятия и фермеры утверждают, что в начале августа в регионе улучшилась ситуация с поставками топлива для АПК. Проблемы были достаточно серьезными в июле. Тогда из-за топливного кризиса, охватившего многие регионы Сибири, были введены лимиты для хозяйств, чтобы обеспечить минимально необходимый объем топлива. Однако этих лимитов не хватало, и многие аграрии были вынуждены докупать горючее по высоким ценам, что означало дополнительные непредвиденные расходы.

3 августа региональный минсельхоз заявил, что ситуация нормализуется, поставки восстанавливаются. О реальной ситуации Infopro54 рассказал глава фермерской ассоциации.

— Лучше стало. Напряжение сняли полностью, отоварили. Министерство сработало, могу это заявить. В прошлую пятницу уже вечером отписались, что все заявки будут удовлетворены, даже в выходные. Вывели на работу и газпромовских работников, и банковских, кредитные линии помогли кое-кому открыть. Все дружно сработали. Напряжение сняли. Сельхозтехника топливом обеспечена сейчас, — сообщил редакции председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области (АККОН) Алексей Сальников.

 

Многие хозяйства планируют в ближайшее время вернуться к обработке паровых полей. Эти работы они вынуждены были отменить из-за нехватки топлива.

Обстановка на топливном рынке начала меняться в лучшую сторону в последней декаде июля. Постепенно стали исчезать очереди на заправках, стало больше работающих АЗС, цены на частных заправках, которые в разгар кризиса были трехзначными, начали снижаться. Однако ни участники рынка, ни представители власти и надзорных органов не говорят о том, что топливный кризис полностью разрешен. Ситуация остается неопределенной — не совсем понятно, что будет дальше с поставками, ценами и доступностью топлива. Это видно и по новосибирским АЗС: заправки работают, доля неработающих сведена к минимуму, но цены на многих из них остаются трехзначными там, где они поднимались в кризис. Хотя они постепенно уменьшаются, не на всех АЗС есть все виды бензина.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирские туристы снова поехали на Алтай, решив, что топливный кризис закончился.

 

 

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : фермеры топливо для аграриев топливный кризис

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Стандарты транспортного обслуживания населения предлагают отрегулировать на федеральном уровне. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы в июле, но начал активно обсуждаться в соцсетях и СМИ в начале августа.

В документе предложено централизованно устанавливать предельную стоимость проезда, обязательно внедрять ночные и социальные маршруты, а также разработать системы контроля за соблюдением расписания. Для обновления автопарков предлагается ввести льготный лизинг, а для привлечения водителей — принять дополнительные меры поддержки их поддержки.

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Автор: Артем Рязанов

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита на Алтай ознакомился с проектом нового аэропорта в Горно-Алтайске. Как сообщили в Росавиации, новый аэровокзальный комплекс откроется в городе к 2028 году, также будет проведена реконструкция аэродромной инфраструктуры.

По словам генерального директора аэропорта Андрея Метцлера, реконструкция аэродрома включена в нацпроект «Эффективная транспортная система».

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По итогам первого полугодия 2026 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Новосибирской области составило 310,9 тысяч голов. Это на 13,3% меньше, чем годом ранее, говорится в докладе Новосибирскстата.

В процентном соотношении самая большая убыль зафиксирована в поголовье овец и коз — на 21,6% до 118,3 тысяч. Стоит отметить, что с лета прошлого года овцеводы говорили о проблемах в отрасли и предупреждали, что будут вырезать скот.

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Метеоролог оценил риски возможного обмеления рек в Сибири из-за засухи

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В Европе из-за аномальной жары и засухи сильно обмелели реки. Эти новости выглядят тревожно и с экологической, и с экономической точки зрения. Infopro54 поговорил об этом с ученым-метеорологом.

Уровень воды в Дунае упал до рекордно низких значений. Это связано с сильной засухой и несколькими волнами экстремальной жары в Европе. В Будапеште 3 августа уровень воды снизился до 10 сантиметров — предыдущий минимум в 2018 году составлял 33 сантиметра. Синоптики не ожидают значительных дождей в ближайшие дни и прогнозируют очередную волну экстремальной жары с температурой до +38°C. Обмеление Дуная грозит многим странам Восточной Европы энергетическим кризисом, об этом пишут мировые СМИ. В Венгрии из-за падения уровня воды снижена загрузка реакторов на АЭС «Пакш», которая использует воду из реки для охлаждения энергоблоков.  В Румынии власти уже остановили один из двух реакторов АЭС «Чернаводэ» и взорвали подводную скалу в русле Дуная, чтобы увеличить поток воды. Автопроизводители Dacia и Ford объявили об остановке заводов до 19 августа. В Сербии мощность крупнейшей ГЭС «Джердап» упала до 20% от максимальной, а из-за обмеления на поверхности показались обломки немецкого военного корабля времён Третьего рейха. На севере Болгарии на дне обнаружили останки мамонта.

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Пустые дворы в Новосибирске психологи объясняют «цифровым аутизмом среды»

Вы наверняка замечали эту сцену: летний вечер, идеальная погода, а во дворе вашего многоэтажного дома пусто. Тишина, какой не бывало даже в самые суровые зимы вашего собственного детства. А где же дети? Они там, где всегда — каждый в своей комнате, уткнувшись в светящийся прямоугольник. Пальцы порхают по экрану, ленты соцсетей листаются с гипнотической размеренностью. Ребёнок вроде бы при деле, даже возбуждён, но взгляд пустой, а на любой призыв выйти на улицу реагирует так, будто ему предложили отправиться в ссылку.

— Знакомая картина? Мы, психологи, называем это явление «цифровым аутизмом среды» — не клиническим диагнозом, а тем особым состоянием погружённости в «виртуальный кокон», когда живое общение и спонтанная игра начинают вызывать почти физический дискомфорт. Но есть мощнейшее, веками проверенное противоядие, и имя ему — дворовая игра. Конкретно та, что впитана в наш культурный код — «казаки-разбойники», — говорит кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики ИЕСЭН ФГБОУ ВО «НГПУ» Татьяна Рюмина.

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В новых микрорайонах Новосибирска планируют открывать филиалы колледжей

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— К нам с предложением вышла строительная компания, которая готова предоставить помещения для открытия филиала СПО. Проект у нас находится в работе. Он позволит решить транспортную доступность СПО для абитуриентов, которые смогут получить профессию рядом с домом, — отметила она.

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