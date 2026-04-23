Новосибирские аграрии еще не знают, где и когда будут покупать новый скот

Сельхозорганизациям Новосибирской области, которые лишились скота из-за борьбы с опасным инфекционным заболеванием, рекомендовали покупать новых животных внутри региона. При этом региональный Минсельхоз заявляет, что многие хозяйства планируют приобретать КРС в других регионах. Infopro54 спросил об этом аграриев.

Об указанной рекомендации стало известно на прошлой неделе — тогда еще занимавший пост главы регионального Минсельхоза Андрей Шинделов сообщил об этом на заседании комитета по АПК в Заксобрании Новосибирской области. Министр сказал, что ввоз из других регионов может быть связан с определенными рисками и лучше брать животных, у которых «уже сформировался определенный фон».

Председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.Сибирь», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко, у которого на предприятии изъяли весь скот из-за пастереллеза, говорит, что обсуждать покупку новых животных сейчас преждевременно.

— Рано еще говорить о покупке скота, пока не получены компенсации, выплаты по страховке. Тут вообще речь не идет пока о том, где покупать. Если, если будет какая-то компенсация, мы будем покупать на рынке у того, у кого будут интересней условия по продуктивности, по цене — по всему. Исключительно рыночные соображения. Но пока, повторю, это даже не рассматривается еще, — сказал в беседе с Infopro54 Игорь Елисеенко.

По данным редакции, другие крупные хозяйства региона, в которых изымался скот, тоже пока не принимали конкретных решений о том, где и когда приобретать крупный рогатый скот. Предприятия ждут снятия всех карантинных ограничений и получения страховых выплат. Крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) тоже пока не ищут возможных поставщиков.

В конце марта председатель Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области (АККОН) говорил, что готов предложить лишившимся скота фермерам молодняк из своего хозяйства с существенными скидками. Ни одного обращения пока не было.

— Нет, никто не обращался. Думаете, многие по новой будут держать скот после этого удара? Я не уверен. Это был очень сильный удар, и от него еще не отошли люди, — сказал, отвечая на вопрос Infopro54, председатель АККОН Алексей Сальников.

Что касается цен, то на основе актуальных объявлений на специализированных онлайн-площадках вырисовывается такая картина: в Новосибирской области и других регионах молодняк мясных пород (герефордская, симментальская, казахская белоголовая) предлагают по цене от 270 рублей за килограмм живого веса. Племенных нетелей голштино-фризской породы (молочное направление) продают за 250 тысяч рублей за голову, племенные телки — по 270 рублей за килограмм живого веса. Бычки абердин-ангусской породы (мясное направление) предлагаются по 330 рублей за килограмм живого веса.

Напомним, согласно официальным заявлениям, 86% изъятого в Новосибирской области скота — это животные из организованного сектора, то есть крупных хозяйств и КФХ. Компенсационные выплаты из бюджета, о которых много говорили в региональном правительстве, касались в основном другой категории — личных подсобных хозяйств. Размер компенсаций был установлен в размере 173 рубля за килограмм живого веса. Компенсациями для крупных хозяйств называют страховые выплаты. В региональном Минсельхозе говорили, что сельхозорганизациям будет оказана помощь в восстановлении поголовья.

Ранее редакция сообщала, что в ближайшее время станет ясно, кто займет должность министра сельского хозяйства Новосибирской области вместо уволенного Андрея Шинделова.