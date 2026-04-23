Новосибирские аграрии еще не знают, где и когда будут покупать новый скот

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Изъятия КРС были завершены в марте. Вопрос восстановления поголовья хозяйства называют преждевременным

Сельхозорганизациям Новосибирской области, которые лишились скота из-за борьбы с опасным инфекционным заболеванием, рекомендовали покупать новых животных внутри региона. При этом региональный Минсельхоз заявляет, что многие хозяйства планируют приобретать КРС в других регионах. Infopro54 спросил об этом аграриев.

Об указанной рекомендации стало известно на прошлой неделе — тогда еще занимавший пост главы регионального Минсельхоза Андрей Шинделов сообщил об этом на заседании комитета по АПК в Заксобрании Новосибирской области. Министр сказал, что ввоз из других регионов может быть связан с определенными рисками и лучше брать животных, у которых «уже сформировался определенный фон».

Председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.Сибирь», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко, у которого на предприятии изъяли весь скот из-за пастереллеза, говорит, что обсуждать покупку новых животных сейчас преждевременно.

— Рано еще говорить о покупке скота, пока не получены компенсации, выплаты по страховке. Тут вообще речь не идет пока о том, где покупать. Если, если будет какая-то компенсация, мы будем покупать на рынке у того, у кого будут интересней условия по продуктивности, по цене — по всему. Исключительно рыночные соображения. Но пока, повторю, это даже не рассматривается еще, — сказал в беседе с Infopro54 Игорь Елисеенко.

По данным редакции, другие крупные хозяйства региона, в которых изымался скот, тоже пока не принимали конкретных решений о том, где и когда приобретать крупный рогатый скот. Предприятия ждут снятия всех карантинных ограничений и получения страховых выплат. Крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) тоже пока не ищут возможных поставщиков.

В конце марта председатель Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области (АККОН) говорил, что готов предложить лишившимся скота фермерам молодняк из своего хозяйства с существенными скидками. Ни одного обращения пока не было.

— Нет, никто не обращался. Думаете, многие по новой будут держать скот после этого удара? Я не уверен. Это был очень сильный удар, и от него еще не отошли люди, — сказал, отвечая на вопрос Infopro54, председатель АККОН Алексей Сальников.

Что касается цен, то на основе актуальных объявлений на специализированных онлайн-площадках вырисовывается такая картина: в Новосибирской области и других регионах молодняк мясных пород (герефордская, симментальская, казахская белоголовая) предлагают по цене от 270 рублей за килограмм живого веса. Племенных нетелей голштино-фризской породы (молочное направление) продают за 250 тысяч рублей за голову, племенные телки — по 270 рублей за килограмм живого веса. Бычки абердин-ангусской породы (мясное направление) предлагаются по 330 рублей за килограмм живого веса.

Напомним, согласно официальным заявлениям, 86% изъятого в Новосибирской области скота — это животные из организованного сектора, то есть крупных хозяйств и КФХ. Компенсационные выплаты из бюджета, о которых много говорили в региональном правительстве, касались в основном другой категории — личных подсобных хозяйств. Размер компенсаций был установлен в размере 173 рубля за килограмм живого веса. Компенсациями для крупных хозяйств называют страховые выплаты. В региональном Минсельхозе говорили, что сельхозорганизациям будет оказана помощь в восстановлении поголовья.

Ранее редакция сообщала, что в ближайшее время станет ясно, кто займет должность министра сельского хозяйства Новосибирской области вместо уволенного Андрея Шинделова.

Разметки для парковки самокатов появились на улицах Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Кикшеринговый сервис Whoosh («Вуш») начал наносить разметку на места стоянок электросамокатов в Новосибирске. На сегодняшний день обособлены 40 площадок. В планах компании до конца апреля обозначить и обновить 100 парковок.

— Разметки наносятся на наиболее востребованных жителями города местах парковки самокатов на территории всех районов Новосибирска. Как показал опыт, разметка способствует более аккуратному размещению самокатов и увеличению комфорта всех участников дорожного движения. Даже в незнакомом месте, в условиях спешки разметка позволяет оставить самокат таким образом, чтобы он не мешал ни пешеходам, ни автомобилистам, — пояснили в компании.

Движение трамваев на эстакаде четвертого моста в Новосибирске обещают открыть 27 апреля

Автор: Юлия Данилова

На трамвайной эстакаде левобережной транспортной развязки моста через реку Обь в Новосибирске стартовал монтаж контактной сети. Об этом сообщила пресс-служба ГК «ВИС».

— Работы идут по графику, который предполагает открытие движения для трамваев в понедельник, 27 апреля, — заявили в компании.

Автобусные маршруты синхронизируют с расписанием электропоездов в Искитиме

Автор: Артем Рязанов

Практика мультимодальных перевозок расширяется в Новосибирской области. Минтранс региона планирует внедрить такой проект на территории Искитимского района. Эта тема обсуждалась в администрации района с транспортными компаниями. Речь шла о синхронизации автобусных маршрутов с расписанием пригородных поездов.

Как пояснили в Минтрансе, ключевая цель проекта — улучшить транспортную доступность для жителей Искитима, Бердска и Новосибирска, сократив время ожидания при пересадке. Особое внимание уделили согласованию расписаний на маршрутах Гусельниково, Легостаево и Новососедово.

Аварийные дома на Малыгина выкупает мэрия Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска выкупает аварийные дома и земельные участки на улице Малыгина. Речь идет  домах №9 (на четырёх хозяев), №13 (один хозяин), №19 (двое), №15 (один) и №19 (двое), а также трёхэтажке, 25/1. Предварительно квартиры в этом доме выкупят у 30 владельцев. В двухэтажке на улице Малыгина, 23 у собственников изымают три квартиры и четыре комнаты, сообщили «Новосибирские новости». В общей сложности, речь идет о 7000 кв метров земли, расположенной рядом с Левобережной свалкой, Клещихинским кладбищем и Хилокским рынком. Перечислить компенсации за жильё и землю власти должны в течение 2026 года, пишет издание.

В документах, размещенных на сайте мэрии, отмечается, что постановления действуют в течение трех лет со дня публикации.

Бюст Ленина за два миллиона рублей продают в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

22 апреля — особая дата в исторической памяти нескольких поколений граждан нашей страны: в этот день в 1870 году родился Владимир Ильич Ульянов (Ленин), основатель первого социалистического государства. На протяжении десятилетий эта дата отмечалась в СССР как значимый праздник: проводились пионерские линейки, звучали торжественные клятвы, а для миллионов людей фигура Ленина является символом эпохи.

И сегодня, спустя годы после распада Советского Союза, 22 апреля остаётся памятной датой для коммунистов России и стран бывшего СССР. В этот день люди приходят к мавзолею и памятникам Ленина, чтобы возложить цветы, организуют торжественные собрания и просветительские лекции — так сохраняется традиция почтения исторической фигуры, оказавшей огромное влияние на ход мировой истории.

Пыльный смог над городом: чем дышат новосибирцы весной — прокомментировала эксперт НГПУ

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирск пришла весна, еще не везде растаял снег, но часть дорог, тротуаров, тропинок и газонов уже подсохла, и, как обычно, в воздухе повисла серо-бурая дымка, то едва заметная, то более плотная. Эту дымку зачастую называют пыльным смогом.

Как отмечает кандидат биологических наук, доцент кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ Яна Завьялова, пыльный смог, или пыльная мгла — это загрязнение воздуха мелкодисперсной, длительно не оседающей пылью, часто в сочетании с дымом, промышленными и автомобильными выбросами.

