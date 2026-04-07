Новосибирские КФХ поддерживают просьбу об отмене маркировки фермерской продукции

Российские сельхозпроизводители обратились в Минпромторг с просьбой отменить обязательную маркировку фермерской продукции. Письмо на имя главы ведомства Антона Алиханова направила Ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер». В обращении говорится, что из-за затрат на внедрение системы фиксируются случаи банкротств и ухода в тень ряда фермерских хозяйств.

Как отмечают в ассоциации, затраты на внедрение маркировки в среднем достигают 1 млн рублей при выручке в 2,5–3 млн рублей. Система потребовала от малых хозяйств увеличения штата (дополнительные операторы, кладовщики, IT-специалисты), закупки оборудования и ряда других регулярных расходов на криптографическую защиту, членские взносы в системах идентификации и оплату труда персонала.

Обязательная маркировка молочной продукции для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов была введена с 1 сентября 2024 года. В Новосибирской области фермеры еще тогда говорили о проблемах, связанных с этим нововведением.

— Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств говорила об увеличении нагрузки на фермеров в связи с маркировкой и о рисках, к которым это ведет. Как только закончилась отсрочка для малых форм, ряд предприятий, которые уже поставили свою переработку, выпуск молочной продукции, закрылись, потому что это оказалось неподъемно. В Новосибирской области такие закрытия были. Но тема актуальности не потеряла, и если будут какие-то решения приняты, можно только поддержать. Потому что есть ведь и новые фермы, которым предстоит пройти этот путь. Вот, к примеру, у нас есть молодые фермеры в Тогучинском районе. Они сделали цех для переработки, но столкнулись с тем, что маркировка требует отдельного сотрудника, дорогостоящего оборудования и постоянного включения в процесс регистрации данных. И пока неясно, как они дальше будут работать, — рассказала Infopro54 генеральный директор Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области Алла Хмелева.

Непростое финансовое положение фермеров усугубляют карантинные ограничения и низкие закупочные цены на сырое молоко. По данным на март, потери скота от пастереллеза в ряде регионов составили от 87,5 до 90,5 тыс. голов. В Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации, молоко нельзя вывозить за пределы региона. При этом значительную часть сырого молока, произведенного фермерскими хозяйствами, раньше забирали перерабатывающие заводы Алтайского края.

— Сейчас фермеры буквально выливают молоко. В районах карантин, сырое молоко нельзя вывозить, и до каких пор — неизвестно. А мощностей для переработки нет. Поэтому переработка — это не какая-то прихоть фермеров, это возможность выжить. Если бы у хозяйств была своя переработка, они могли бы перерабатывать молоко даже в условиях карантина. И эту переработку стоило бы поддержать. Проблема не нова, но сейчас, в условиях ЧС, она стала еще более очевидной, — поясняет Алла Хмелева.

Эксперты отмечают, что ситуация с маркировкой и карантинными ограничениями высветила системную проблему: отсутствие достаточных перерабатывающих мощностей внутри региона. Поддержка фермерской переработки, по мнению участников рынка, могла бы стать одним из решений.

Ранее редакция рассказывала, что ветеринарная служба подчеркивала преимущества тех хозяйств, у которых есть своя переработка. Крупные хозяйства Новосибирской области даже в условиях карантина смогли продолжить выпуск и реализацию молочной продукции.