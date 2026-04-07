Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Общество

Новосибирские КФХ поддерживают просьбу об отмене маркировки фермерской продукции

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

В условиях карантинных ограничений, а также низких цен на сырое молоко вопрос переработки стал еще более важным

Российские сельхозпроизводители обратились в Минпромторг с просьбой отменить обязательную маркировку фермерской продукции. Письмо на имя главы ведомства Антона Алиханова направила Ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер». В обращении говорится, что из-за затрат на внедрение системы фиксируются случаи банкротств и ухода в тень ряда фермерских хозяйств.

Как отмечают в ассоциации, затраты на внедрение маркировки в среднем достигают 1 млн рублей при выручке в 2,5–3 млн рублей. Система потребовала от малых хозяйств увеличения штата (дополнительные операторы, кладовщики, IT-специалисты), закупки оборудования и ряда других регулярных расходов на криптографическую защиту, членские взносы в системах идентификации и оплату труда персонала.

Обязательная маркировка молочной продукции для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов была введена с 1 сентября 2024 года. В Новосибирской области фермеры еще тогда говорили о проблемах, связанных с этим нововведением.

— Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств говорила об увеличении нагрузки на фермеров в связи с маркировкой и о рисках, к которым это ведет. Как только закончилась отсрочка для малых форм, ряд предприятий, которые уже поставили свою переработку, выпуск молочной продукции, закрылись, потому что это оказалось неподъемно. В Новосибирской области такие закрытия были. Но тема актуальности не потеряла, и если будут какие-то решения приняты, можно только поддержать. Потому что есть ведь и новые фермы, которым предстоит пройти этот путь. Вот, к примеру, у нас есть молодые фермеры в Тогучинском районе. Они сделали цех для переработки, но столкнулись с тем, что маркировка требует отдельного сотрудника, дорогостоящего оборудования и постоянного включения в процесс регистрации данных. И пока неясно, как они дальше будут работать, — рассказала Infopro54 генеральный директор Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области Алла Хмелева.

Непростое финансовое положение фермеров усугубляют карантинные ограничения и низкие закупочные цены на сырое молоко. По данным на март, потери скота от пастереллеза в ряде регионов составили от 87,5 до 90,5 тыс. голов. В Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации, молоко нельзя вывозить за пределы региона. При этом значительную часть сырого молока, произведенного фермерскими хозяйствами, раньше забирали перерабатывающие заводы Алтайского края.

— Сейчас фермеры буквально выливают молоко. В районах карантин, сырое молоко нельзя вывозить, и до каких пор — неизвестно. А мощностей для переработки нет. Поэтому переработка — это не какая-то прихоть фермеров, это возможность выжить. Если бы у хозяйств была своя переработка, они могли бы перерабатывать молоко даже в условиях карантина. И эту переработку стоило бы поддержать. Проблема не нова, но сейчас, в условиях ЧС, она стала еще более очевидной, — поясняет Алла Хмелева.

Эксперты отмечают, что ситуация с маркировкой и карантинными ограничениями высветила системную проблему: отсутствие достаточных перерабатывающих мощностей внутри региона. Поддержка фермерской переработки, по мнению участников рынка, могла бы стать одним из решений.

Ранее редакция рассказывала, что ветеринарная служба подчеркивала преимущества тех хозяйств, у которых есть своя переработка. Крупные хозяйства Новосибирской области даже в условиях карантина смогли продолжить выпуск и реализацию молочной продукции.

Фото Infopro54

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : фермеры маркировка КФХ

347
0
0
Предыдущая статья
Новосибирская область запускает грантовую поддержку для участников СВО
Следующая статья
Новосибирцы подали 11 тысяч заявлений в первые классы

Актуальный разговор

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Промышленность

Новосибирский центр компетенций подтвердил соответствие федеральным стандартам

Общество

Новосибирцы подали 11 тысяч заявлений в первые классы

Бизнес Общество

Новосибирские КФХ поддерживают просьбу об отмене маркировки фермерской продукции

Власть

Новосибирская область запускает грантовую поддержку для участников СВО

Финансы

Общественность выберет имя для третьего котёнка дальневосточного леопарда

Общество

Юной биатлонистке из Бердска требуется реабилитация после операции на позвоночнике

Недвижимость

«Расцветай на Учительской»: современный взгляд на вечные ценности

Общество

Житель Татарского района украл пенсионные деньги из машины

Общество

В НГПУ назвали плюсы ментальной математики

Авто Мировые и федеральные новости

В Россию резко вырос ввоз автомобилей ушедших из страны брендов

Общество

В Госдуме предложили увеличить штрафы за обман потребителей в десять раз

Власть Общество

В Новосибирске запретили передвижение на электросамокатах по ночам

Общество

Кто уходит, кто остаётся: ХК «Сибирь» ждёт ротация 19 хоккеистов

Общество

ТУАД перекрыл дорогу в Краснозерском районе

Общество Телекоммуникации

Новосибирский IT-эксперт оценил вероятность полной блокировки VPN

Общество Право&Порядок

В Новосибирске задержали лжеюристов, обманувших семьи бойцов СВО

Бизнес Власть

Власти меняют правила продажи конфиската и долгов

Культура Общество

Новосибирская театральная весна началась раньше календарной

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности