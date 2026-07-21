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Общество

Новосибирским крестьянам возместят 50% трат на покупку скота вместо изъятого

Автор: Мария Гарифуллина

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Восстановление поголовья планируют начать в августе

Правительство Новосибирской области приняло решение о дополнительных мерах государственной поддержки для владельцев личных подсобных хозяйств, у которых в феврале и марте 2026 года изъяли скот. Им возместят 50% затрат на покупку сельскохозяйственных животных для восстановления поголовья.

Сообщение об этом опубликовали 20 июля на сайте регионального правительства и на сайте регионального Минсельхоза.

— Решением правительства Новосибирской области были приняты дополнительные меры государственной поддержки для владельцев ЛПХ: возмещение 50% затрат на покупку сельскохозяйственных животных (коров, телок, нетелей, быков, свиней, овец и коз) для восстановления поголовья. Помимо государственной поддержки будут задействованы внебюджетные источники, в том числе некоммерческие фонды и ассоциации. С учетом всех государственных и внебюджетных средств в текущем году планируется полностью восстановить поголовье в личных подсобных хозяйствах региона, — говорится в официальном сообщении.

 

Активное восстановление поголовья планируют начать в августе.

В правительстве региона также напомнили, что крестьянам, которые лишились своего скота, предоставляется ежемесячная социальная помощь в размере величины прожиточного минимума на 2026 год. Выплаты осуществляются в течение девяти месяцев. По состоянию на 14 июля принято 274 заявления, общая сумма выплат с марта по июль составила 79 047 040 рублей.

В феврале — марте 2026 года в пяти районах Новосибирской области — Баганском, Купинском, Карасукском, Ордынском и Черепановском — проводилось изъятие скота у частных лиц, в крестьянско-фермерских хозяйствах и на крупных животноводческих предприятиях. Причиной власти называли пастереллез. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. У владельцев сельскохозяйственных животных были вопросы к тому, как было организовано изъятие и умерщвление скота. Ситуация получила широкую огласку. В апреле министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов был отправлен в отставку.

Согласно данным Новосибирскстата, на конец апреля 2026 года поголовье КРС в Новосибирской области в хозяйствах всех категорий составило 315,3 тысячи голов. Это на 14,6% меньше, чем год назад. Коров в регионе стало меньше на 14,6%, свиней — на 0,2%, овец и коз — на 26,7%.

В Новосибирской области на личные подсобные хозяйства приходится 21,7% поголовья КРС.

Ранее редакция рассказывала, что в Центральный районный суд Новосибирска поступил коллективный иск фермеров. Они требуют моральную компенсацию за изъятый скот.

 

Фото Infopro54

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Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : фермеры пастереллез в Новосибирской области изъятие скота в Новосибирской области

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