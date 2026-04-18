В Новосибирской области аграрии стали продавать свои земли и фермы

В Новосибирской области за последние несколько месяцев на продажу были выставлены десятки ферм, больших земельных участков сельхозназначения и других активов агробизнеса. Так, только на одном из онлайн-ресурсов в марте и апреле опубликовали более 15 соответствующих объявлений.

В объявлениях о продаже не говорится, почему фермер решил прекратить заниматься растениеводством или животноводством. Но в некоторых сообщениях есть указания на то, что фермер готов рассмотреть варианты с обменом сельхозактивов на жильё в Новосибирске. То есть можно предположить, что человек решил сменить образ жизни и профессию. 17 апреля на Зерновом круглом столе об этом тоже зашла речь.

— Отмечаем движение активов, в том числе и по земельному банку. Очень много предложений на сегодняшний день. Сельхозпроизводители охотно реализуют свои хозяйства: кто-то устал, у кого-то другие причины. То же самое по элеваторам мы видим: на сегодня 3–4 элеватора в каждом регионе предлагается. Хорошо это или плохо? Скорее, это обычно. Такое происходит раз в 5–10 лет. Вроде и время непростое, но люди и продают, и покупают хозяйства, — сказал в своём выступлении генеральный директор компании «Новосибирскхлебопродукт», председатель комитета по сельскому хозяйству «ОПОРЫ России» Сергей Соколов (запись есть в распоряжении редакции).

Сами фермеры неоднократно говорили о том, что в последние несколько лет получить даже минимальную прибыль, занимаясь сельским хозяйством, стало сложнее. Одна из основных причин — низкие закупочные цены на зерно. Урожай 2025 года выгодно продать мало у кого получилось. Такое положение дел сильно влияет на решение фермеров завязать с фермерством.

— Процесс стал выраженным, когда несколько лет подряд было этих неудачных сезонов. Все просто поняли, что резерва нет никакого. Стоять не на чем. И в этом году процесс продолжается. Продаются хозяйства, как правило, даже не очень закредитованные. Выставляют на продажу землю вместе со всей техникой. Средняя цена — 150–200 миллионов рублей, — сообщил Infopro54 Сергей Соколов.

Массовый забой скота, который проводили в Новосибирской области в феврале и марте текущего года, по мнению экспертов, тоже приведёт к тому, что ряд фермеров перестанет заниматься животноводством и решит всё продать. Речь не только о тех, кто лишился скота.

— В сфере животноводства и до всей этой истории была стагнация. И то, что произошло, опять же влияет на продолжение стагнации. Сильный психологический удар по всем животноводам нанесён, даже по тем, кого напрямую изъятия не коснулись. Мы, фермеры, смотрели на поголовье как на некую подушку безопасности на случай, если неурожай или ещё что-то. Особой прибыли это направление не приносит. И теперь, когда вот это всё произошло, мы понимаем, что не можем считать поголовье сельскохозяйственных животных какой-то подушкой безопасности, каким-то банком, за который можно держаться. Сейчас, видите, и по зерну всё как складывается. Закредитованность опять будет расти, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области Алексей Сальников.

Участники рынка говорят, что в целом спрос на продающиеся земли и фермы есть. Покупателями становятся как опытные аграрии, так и новички.

