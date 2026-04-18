В Новосибирской области аграрии стали продавать свои земли и фермы

Автор: Мария Гарифуллина

В числе причин низкая рентабельность производства и закредитованность

В Новосибирской области за последние несколько месяцев на продажу были выставлены десятки ферм, больших земельных участков сельхозназначения и других активов агробизнеса. Так, только на одном из онлайн-ресурсов в марте и апреле опубликовали более 15 соответствующих объявлений.

В объявлениях о продаже не говорится, почему фермер решил прекратить заниматься растениеводством или животноводством. Но в некоторых сообщениях есть указания на то, что фермер готов рассмотреть варианты с обменом сельхозактивов на жильё в Новосибирске. То есть можно предположить, что человек решил сменить образ жизни и профессию. 17 апреля на Зерновом круглом столе об этом тоже зашла речь.

— Отмечаем движение активов, в том числе и по земельному банку. Очень много предложений на сегодняшний день. Сельхозпроизводители охотно реализуют свои хозяйства: кто-то устал, у кого-то другие причины. То же самое по элеваторам мы видим: на сегодня 3–4 элеватора в каждом регионе предлагается. Хорошо это или плохо? Скорее, это обычно. Такое происходит раз в 5–10 лет. Вроде и время непростое, но люди и продают, и покупают хозяйства, — сказал в своём выступлении генеральный директор компании «Новосибирскхлебопродукт», председатель комитета по сельскому хозяйству «ОПОРЫ России» Сергей Соколов (запись есть в распоряжении редакции).

Сами фермеры неоднократно говорили о том, что в последние несколько лет получить даже минимальную прибыль, занимаясь сельским хозяйством, стало сложнее. Одна из основных причин — низкие закупочные цены на зерно. Урожай 2025 года выгодно продать мало у кого получилось. Такое положение дел сильно влияет на решение фермеров завязать с фермерством.

— Процесс стал выраженным, когда несколько лет подряд было этих неудачных сезонов. Все просто поняли, что резерва нет никакого. Стоять не на чем. И в этом году процесс продолжается. Продаются хозяйства, как правило, даже не очень закредитованные. Выставляют на продажу землю вместе со всей техникой. Средняя цена — 150–200 миллионов рублей, — сообщил Infopro54 Сергей Соколов.

Массовый забой скота, который проводили в Новосибирской области в феврале и марте текущего года, по мнению экспертов, тоже приведёт к тому, что ряд фермеров перестанет заниматься животноводством и решит всё продать. Речь не только о тех, кто лишился скота.

— В сфере животноводства и до всей этой истории была стагнация. И то, что произошло, опять же влияет на продолжение стагнации. Сильный психологический удар по всем животноводам нанесён, даже по тем, кого напрямую изъятия не коснулись. Мы, фермеры, смотрели на поголовье как на некую подушку безопасности на случай, если неурожай или ещё что-то. Особой прибыли это направление не приносит. И теперь, когда вот это всё произошло, мы понимаем, что не можем считать поголовье сельскохозяйственных животных какой-то подушкой безопасности, каким-то банком, за который можно держаться. Сейчас, видите, и по зерну всё как складывается. Закредитованность опять будет расти, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области Алексей Сальников.

Участники рынка говорят, что в целом спрос на продающиеся земли и фермы есть. Покупателями становятся как опытные аграрии, так и новички.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирские фермеры, лишившиеся скота, продолжают платить налоги.

 

В Новосибирске состоялся пикет в защиту памятников истории и архитектуры

В Новосибирске состоялся пикет в защиту памятников истории и архитектуры

18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, в Новосибирске состоялся пикет в защиту наследия. Его участниками стали более 30 человек.

Местом проведения пикета стал сквер Лучистый. Общественники планировали провести акцию на традиционной площадке рядом с театром «Глобус», но новосибирская мэрия не согласовала этот вариант.

Доллар в России обновил трехлетние минимумы

На сегодняшний день (18 апреля 2026 года) российский рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару США и евро. Этот процесс протекает на фоне сочетания нескольких экономических факторов и является прямым следствием мартовских решений Центрального банка, отмечает доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Елена Ельцова.

Курсы валют на текущий момент:

Сильнейшее Эль-Ниньо в 2026 году повлияет на погоду в Сибири

Автор: Мария Гарифуллина

Мировые метеослужбы всё увереннее прогнозируют, что во второй половине 2026 года начнётся так называемое супер-Эль-Ниньо — мощное климатическое явление, которое повлияет на погоду по всему миру. Infopro54 узнал, к чему надо готовиться Сибири.

Эль-Ниньо — это климатическое явление, которое выражается в значительном повышении температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, особенно вдоль побережья Перу и Эквадора. Цикл Эль-Ниньо случается с периодичностью от двух до семи лет, а его продолжительность составляет от нескольких месяцев до года или чуть дольше. Влияние Эль-Ниньо ощущается по всей планете. Супер-Эль-Ниньо — это экстремально сильная фаза того же явления, когда аномалия температуры океана достигает значительно больших величин (обычно более 2–3 градусов выше нормы). Такие события происходят реже, примерно раз в 10–15 лет. Последствия супер-Эль-Ниньо намного серьёзнее: оно провоцирует катастрофические засухи, разрушительные наводнения и другие опасные явления.

В Госдуме уточнили, кто может получить бесплатные лекарства

Автор: Артем Рязанов

Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои России, дети до трех лет и иные льготные категории граждан могут получать бесплатные лекарства по рецепту. Об этом сообщила РИА НовостиРИА Новости Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

— К числу льготников относятся участники Великой Отечественной войны, их супруги и вдовы, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских лагерей, ветераны боевых действий, родители и жёны погибших военнослужащих, пострадавшие от радиации в результате аварий и ядерных испытаний, Герои СССР и России, Герои Труда, матери-героини, дети до трех лет и дети из многодетных семей до шести лет, инвалиды I–II групп (неработающие), дети-инвалиды, — сказала Стенякина.

Новосибирская ТЭЦ-5 обновляет сердце блока

В энергосистеме Новосибирска стартовал один из самых масштабных ремонтных проектов этого года. Речь идет о капитальном восстановлении энергоблока №4 на Новосибирской ТЭЦ-5. Как сообщили в АО «СГК — Новосибирск», эти работы признаны крупнейшими в ремонтной программе всех городских теплоэлектроцентралей в 2026 году.

На объекте уже сформирована бригада из двухсот человек. Это собственные сотрудники станции и специалисты компании «Сибирьэнергоремонт». Им предстоит обновить сразу три ключевых элемента: котел, турбину и генератор. Основной упор делается на котельное оборудование — в верхней части топочной камеры заменят 40 тонн трубок, которые изгибаются особым образом, образуя так называемые ширмы. Детали производит профильное предприятие в Кемерове, входящее в ту же группу компаний.

Начальника ЗСЖД Александра Грицая отправили в СИЗО

Автор: Юлия Данилова

Ленинский районный суд Новосибирска по ходатайству следователя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России избрал меру пресечения начальнику ЗСЖД Александру Грицаю (на фото слева). Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — в общей сумме не менее 55 млн рублей. Об этом говорится в сообщении суда, опубликованном в группе Управления Судебного департамента в Новосибирской области ВКонтакте.

Грицай взят под стражу на два месяца.

