В хозяйствах карантинных районов под Новосибирском идет вторая волна дезинфекции

Дезинфекция

Первая дезинфекция в хозяйствах, которые вошли в карантинную зону по пастереллезу, уже проведена. Сейчас идет вторая: в ЛПХ и сельхозорганизациях. Об этом на заседании комитета по АПК сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

— В ряде сёл при завершении второй дезинфекции сняты ветеринарные посты, —подчеркнул он.

При этом ветеринарные посты остаются на дорогах для контроля движения автотранспорта с сельскохозяйственными животными, потому что за этот период в области выявлено достаточно большое движение скота из соседних регионов.

— Мы его ограничиваем и предотвращаем появление каких-либо сельхозживотных на территории Новосибирской области, — добавил министр.

Вакцинация

Кроме того, в регионе уже проведена двукратная вакцинация скота. По данным Минсельхоза, уровень резистентности составляет более 80%.

— Главная задача ветеринарной службы — сохранить такой уровень иммунитета по всем восприимчивым животным, — подчеркнул Андрей Шинделов.

Он отметил, что регион выходит на федеральное ведомство с запросом на получение поливалентной вакцины, чтобы закрывать животных от целого спектра возможных заболеваний.

Начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров заявил, что профилактические ветеринарные препараты поступили с запасом и их хватит до конца 2026 года. По его словам, третья вакцина ставится через три месяца, а далее через каждые полгода.

Выкуп скота

На минувшей неделе эксперты также завершили подсчеты по выкупной стоимости изъятого скота. В частности, по данным Минсельхоза, за верблюдов решено выплачивать 179 рублей за килограмм живого веса. Напомним, за изъятых коров — 171–173 руб./кг. При этом фермеры настаивали на выплатах в 300 рублей за килограмм живого веса.

По данным Минфина, через резервный фонд ЛПХ уже выплачено около 100 млн рублей в качестве компенсации за изъятый скот, 140 млн доведены в качестве субсидии по выпадающим доходам граждан.

Поправками в бюджет, которые выносятся на апрельскую сессию, на оказание помощи крупным хозяйствам региона за изъятый скот заложено 704 млн рублей. Речь пока идет только о компенсациях.

Восстановление поголовья

В настоящее время в регионе разработана дорожная карта по восстановлению поголовья в личных подсобных хозяйствах. В Минсельхозе собрали информацию сколько животных сельчане планируют приобрести после снятия карантина и проведения всех ветеринарных мероприятий. Также проведена оценка наличия необходимого количества животных в КФХ и сельхозпредприятиях региона, которые соответствуют требованиям частников по продуктивности, содержанию и по обеспечению кормом.

— Сейчас идет разработка дорожной карты восстановления поголовья в сельхозорганизациях. Работаем с каждым предприятием: где оно планирует закупать товарное и племенное поголовье. К работе будут подключаться 10 племенных хозяйств региона. Мы рекомендуем брать по максимуму животных для восполнения стада из нашей области, у которых уже сформировался определенный иммунный фон. Ввоз из любого другого региона может быть риск-ориентированным, — пояснил Андрей Шинделов.

Он заверил депутатов, что в области достаточно скота для личных подсобных хозяйств и организаций. При этом многие предприятия, по его словам, уже решили приобретать животных за пределами региона.

— Главная рекомендация, которая идёт ветеринарии и от нас: нужно покупать с одинаковым статусом по вакцинации. Все перемещения скота будут заноситься на карту, — добавил министр.

Не наступить на те же грабли

Для того, чтобы избежать повторения ситуации с вспышкой заболевания Минсельхоз области и депутаты прорабатывают корректировки в закон No112-ОЗ о личных подсобных хозяйствах. Предлагается всех животных заносить в систему «Хорриот», что позволит отслеживать численность поголовья в ЛПХ и упорядочит проведение ветеринарных мероприятий в частных подворьях.

