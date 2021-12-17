Сегодня государство принимает на себя риски запуска инновационных проектов на старте

С одной стороны, ко мне, как к директору фонда, часто обращаются потенциальные инвесторы, которые готовы вкладывать деньги в интересные разработки. С другой стороны, венчур — это такая стадия проекта, где еще слишком много неизвестных, а потенциальные инвесторы крайне редко становятся реальными. Слишком велики риски. Ежегодно в рамках форума «Технопром» мы проводим Сибирскую венчурную ярмарку. К нам приезжают эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, но, к сожалению, чаще всего все заканчивается беседами о рынке венчурных инвестиций, «сверкой часов», обсуждением трендов — реальных инвестиционных предложений в период проведения ярмарки не так много, как хотелось бы, в основном результат отложенный.

Между тем в Новосибирской области очень много интересных проектов, которые своими силами выросли из стадии стартапа. К примеру,. Во время пандемии мы столкнулись с тем, что в стране в дефиците была практически вся реагентика, даже емкости для вакцин закупались за рубежом. Новосибирским компаниям удалось оперативно заполнить спрос в этих сферах, выйти на новые для себя ниши и даже уйти далеко вперед в некоторых разработках . Так, «Медико-биологический союз» одним из первых не только в России, но и в мире выпустил тест-систему на коронавирус. Помимо этого, у компании сейчас много других интересных разработок — неудивительно, что ей заинтересовались внешние инвесторы. Сейчас на этом рынке вообще очень много возможностей, так как часть иностранных компаний из-за санкций с него просто ушли.

Очень благоприятно пандемия сказалась на развитии IT-отрасли в регионе. Благодаря удаленке начали активно развиваться дистанционные услуги, идет цифровизация многих процессов, и все разработки в этой отрасли оказались на пике популярности. Наши компании, IT-шники и проекты пошли нарасхват. Не скажу, что лично меня это очень радует, так как нередки ситуации, когда компании российского, международного уровня за счет предложения более высоких зарплат переманивают не только специалистов, но и целые команды, а регион получает не только утечку мозгов, но и потери с точки зрения налогообложения. С другой стороны, и к нам в регион заходят международные компании, которым важно быть ближе к ключевым центрам IT-компетенций.

Если говорить на перспективу, то, на мой взгляд,. Именно оно принимает на себя риски запуска проектов на старте. К примеру, в этом году федеральное финансирование в размере 650 млн рублей на 5 лет выиграли 2 новосибирских центра компетенций: по водородной энергетике и функциональным материалам. Федеральные средства — по 90 млн рублей на развитие Центра трансфера — технологий получили НГУ , НГТУ (НЭТИ) и Институт теплофизики СО РАН

Очень привлекательные предложения по грантам есть у федерального «Фонда содействия инновациям». К примеру, как сообщил в начале ноября в Санкт-Петербурге генеральный директор фонда Сергей Поляков, государство готово вкладываться в проекты, связанные с искусственным интеллектом, так как от этого зависит наше будущее — без них мы проиграем технологическую гонку, но пока заявок на бесплатные гранты меньше, чем фонд готов предоставить. Здесь идет речь о самых начальных, «посевных» инвестициях.

Постепенно интерес к инновациям начинают проявлять госкорпорации, крупные компании, которые изучают возможность размещения заказов на решение актуальных для них задач в экосистеме Технопарка. Многие компании запускают акселераторы с помощью, которых ищут интересные проекты и идеи.

Думаю, что в перспективе интерес к инновациям, генерируемым разработчиками, компаниям, работающим в Новосибирской области, будет только расти. Благодаря созданной в регионе инфраструктуре — институты СО РАН, Технопарк, Биотехнопарк, центры компетенций в разных сферах, профильные вузы и т. д. — у нас концентрируется много безбашенных молодых людей, которые готовы изобретать, бросать вызов сложившимся правилам. Хорошим инструментом их поддержки является программа «А:старт» Академпарка, но, думаю, таких акселераторов должно быть больше. Их необходимо создавать при каждом вузе, чтобы мотивировать студентов мыслить инновациями.

При этом совершенно точно на законодательном, федеральном уровне нужно принимать решения о корректировке стандартов, чтобы инновациям было проще находить дорогу в жизнь. К примеру, из-за различных препон очень сложно этот процесс идет в здравоохранении. Разработчики новых лекарственных препаратов вынуждены выходить на рынок через ветеринарию, что удлиняет путь современных, более эффективных препаратов до человека.

Подготовила Юлия Данилова