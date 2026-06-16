Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Музыка для выпускного: топ-5 самых востребованных у школьников композиций назвал новосибирский продюсер

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Правильно подобранные композиции сделают праздник незабываемым

Музыкальный продюсер Юрий Турцев составил подборку лучших песен для выпускного вечера. По его мнению, правильно подобранные композиции помогут сделать праздник незабываемым.

В список вошли:

  • «Медлячок» Басты — символ выпускного вечера, передающий атмосферу прощания со школой
  • «Куда уходит детство» — трогательная композиция о школьных годах и друзьях
  • «Последний звонок» Алсу — классика школьных праздников
  • «Выпускной» группы «Руки Вверх!» — энергичная песня для праздничной части вечера
  • «Детство» Юрия Шатунова — символ прощания с юностью

Как прокомментирован эксперт изданию Om1 Новосибирск, эти песни объединяет способность сохранить эмоции важного момента. Выпускной длится всего один вечер, а правильно подобранная музыка делает его воспоминанием на всю жизнь.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские подростки выбирают старые хиты Билана и группы «Винтаж».

Источник фото: нейросеть Алиса

Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : музыка

752
0
0
Предыдущая статья
Депутаты предложили приостановить деятельность операторов самокатов в Новосибирске
Следующая статья
Рынок автокредитования в Новосибирской области закрепляет рост

Новосибирским школам разрешили самостоятельно выбирать музыку для выпускных

Автор: Юлия Данилова

Власти Новосибирской области не планируют регулировать музыкальное сопровождение школьных выпускных и последних звонков. Как сообщили в министерстве образования региона официального перечня рекомендуемой или запрещённой музыки для выпускных мероприятий не существует. В ведомстве подчеркнули, что вопрос относится к компетенции самих школ.

В министерстве сослались на статью 28 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которая закрепляет автономию образовательных организаций в административной, образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. В рамках этих полномочий школы вправе самостоятельно утверждать внутренние правила проведения мероприятий.

Читать полностью

В Новосибирске битломанам показали новый документальный фильм про Джона Леннона

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске состоялась премьера документального фильма «Неизвестный Джон Леннон». Это работа режиссера Алана Паркера. Её выход был приурочен к 85-летию Леннона.

В большой зал кинотеатра «Победа», где показывали фильм, были проданы почти все билеты. С документальным кино такое редко бывает. Организаторы показа, понимая, что всё, связанное с The Beatles, — история совершенно особенная, решили сделать для гостей небольшую вечеринку.

Читать полностью

Легендарная группа “Фактор 2” даст концерт в Новосибирске

Группа, чьи песни звучали во всех дворах, на всех вокзалах, из миллионов окон домов. Группа, которая с легкостью могла собрать стадион. Они покорили всех искренностью и правдой жизни в текстах своих песен.

Илья Подстрелов (создатель и автор) и Андрей Камаев исполнят все любимые хиты группы «Фактор-2», а также новые песни: «Скажи, красавица»,«Война», «Весна», «Класс, детка, класс» и многие другие хиты!

Читать полностью

Новосибирский священник обвинил концертное агентство в предательстве России

Автор: Евгения Серёгина

Председатель отдела культуры Новосибирской епархии РПЦ Дмитрий Сальников открыто выступил против концертного агентства «Неоклассика» и его проекта оркестра CAGMO (Cinema And Game Music Orchestra), «специализирующегося» на музыке к зарубежным фильмам и компьютерным играм. Об этом сообщается на сайте епархии. По мнению служителя культа, за музыкантами стоят спонсоры националистических сил Украины.

Пропаганда ценностей тех стран, которые поддерживают нацистский режим на Украине, поставляют укронацистам оружие, воюют на Украине с нашей страной, перечисляет Сальников «грехи» музыкантов». Продвижение идей неоязычества и оккультизма (концертные программы «Симфония Ведьмак», «Симфония Герои Меча и Магии»); музыка тех групп, которые выражают поддержку украинской власти (концертная программа «Симфония Rammstein») Те, кто стоит за этими проектами, кто их финансирует предатели и враги России. Они изобрели изощрённую форму поддержки нацистских боевиков и их покровителей.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Исследование Билайн Adtech: День города в Новосибирске формирует высокий поток, но бизнесу важно заранее работать с конверсией

Бизнес Власть Недвижимость

На месте частных домов на Писарева разрешили построить многоэтажки

Бизнес Недвижимость

Центр экстрима в Военном городке Новосибирска попал под судебный арест

Бизнес Власть Промышленность

Центр научно-технологического развития станкостроения создан в Новосибирске

Авто

Рынок автокредитования в Новосибирской области закрепляет рост

Бизнес Власть Общество

Депутаты предложили приостановить деятельность операторов самокатов в Новосибирске

Бизнес Отставки и назначения Промышленность

На новосибирском заводе «Катод» сменился руководитель

Власть

Цифровой диалог регионов: премию «ДиалогПРО» получит лучшее СМИ

Бизнес Технологии

Новосибирский застройщик принял на работу робота-консьержа

Бизнес Власть Общество

Операторов связи обязали компенсировать потери от мошеннических звонков

Власть

Владимир Путин назначил дату выборов в Госдуму девятого созыва

Власть Город Общество

Мэр Новосибирска поручил очистить все остановки общественного транспорта

Общество

Новосибирская область попала в пятерку лучших регионов для переселения соотечественников

Общество

«Это уже уровень C1»: задания в ЕГЭ по английскому в Новосибирске оказались сложнее пробников

Телекоммуникации

Улучшенный мобильный интернет стал доступнее в Каргате

Бизнес

Новосибирский представитель инвесторов «Кузины» требует включить в реестр 94,5 млн

Общество

Более четырех тысяч новосибирцев решили отдохнуть на водоемах города в выходные

Право&Порядок

В Новосибирске 82 мигрантам запретили въезд в Россию

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности