Музыка для выпускного: топ-5 самых востребованных у школьников композиций назвал новосибирский продюсер

Музыкальный продюсер Юрий Турцев составил подборку лучших песен для выпускного вечера. По его мнению, правильно подобранные композиции помогут сделать праздник незабываемым.

В список вошли:

«Медлячок» Басты — символ выпускного вечера, передающий атмосферу прощания со школой

«Куда уходит детство» — трогательная композиция о школьных годах и друзьях

«Последний звонок» Алсу — классика школьных праздников

«Выпускной» группы «Руки Вверх!» — энергичная песня для праздничной части вечера

«Детство» Юрия Шатунова — символ прощания с юностью

Как прокомментирован эксперт изданию Om1 Новосибирск, эти песни объединяет способность сохранить эмоции важного момента. Выпускной длится всего один вечер, а правильно подобранная музыка делает его воспоминанием на всю жизнь.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские подростки выбирают старые хиты Билана и группы «Винтаж».