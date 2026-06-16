Музыка для выпускного: топ-5 самых востребованных у школьников композиций назвал новосибирский продюсер

Музыкальный продюсер Юрий Турцев составил подборку лучших песен для выпускного вечера. По его мнению, правильно подобранные композиции помогут сделать праздник незабываемым.
В список вошли:
- «Медлячок» Басты — символ выпускного вечера, передающий атмосферу прощания со школой
- «Куда уходит детство» — трогательная композиция о школьных годах и друзьях
- «Последний звонок» Алсу — классика школьных праздников
- «Выпускной» группы «Руки Вверх!» — энергичная песня для праздничной части вечера
- «Детство» Юрия Шатунова — символ прощания с юностью
Как прокомментирован эксперт изданию Om1 Новосибирск, эти песни объединяет способность сохранить эмоции важного момента. Выпускной длится всего один вечер, а правильно подобранная музыка делает его воспоминанием на всю жизнь.
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