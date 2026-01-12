В Новосибирске впервые провели молебен против абортов

В российских храмах, включая Новосибирскую область, впервые прошли специальные молебны для женщин, которые планируют прервать беременность. Молебны посвящены их «вразумлению».

Богослужение состоялось 11 января, в день памяти 14 000 младенцев, убитых по приказу царя Ирода в Вифлееме.

Во время литургии митрополит Новосибирский и Бердский Никодим призвал женщин, сделавших аборт, провести «жизнь в молитве о прощении и в оказании помощи брошенным детям».

Текст молебна был утверждён Священным синодом РПЦ 26 декабря 2024 года, после соответствующего поручения, данного в конце октября. Новый молебен отслужили как минимум в 15 регионах страны. Предполагается, что теперь он станет ежегодным.

Согласно общероссийской статистике, количество абортов в России за последние десять лет снизилось примерно в три раза. Данные Российской ассоциации перинатальной психологии и медицины за 2025 год показывают, что каждую седьмую женщину, собиравшуюся сделать аборт, удавалось убедить сохранить беременность.

В 2024 году общественники обратились к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой ввести запрет на аборты. Они указывали на низкую рождаемость и высокую смертность в регионе.

Ранее редакция сообщала, что Минздрав РФ обновил список показаний для проведения аборта.