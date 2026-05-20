Новосибирским школам разрешили самостоятельно выбирать музыку для выпускных

Автор: Юлия Данилова

Этот вопрос относится к полномочиям образовательных организаций

Власти Новосибирской области не планируют регулировать музыкальное сопровождение школьных выпускных и последних звонков. Как сообщили в министерстве образования региона официального перечня рекомендуемой или запрещённой музыки для выпускных мероприятий не существует. В ведомстве подчеркнули, что вопрос относится к компетенции самих школ.

В министерстве сослались на статью 28 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которая закрепляет автономию образовательных организаций в административной, образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. В рамках этих полномочий школы вправе самостоятельно утверждать внутренние правила проведения мероприятий.

— Вопрос использования музыки иностранных авторов на последнем звонке и на выпускном вечере относится к полномочиям образовательных организаций. Официальный список желательных и нежелательных композиций для данных мероприятий отсутствует, — отметили в региональном минобре в ответ на запрос   Om1 Новосибирск.

При этом в ведомстве сообщили, что не располагают сведениями о том, какие именно музыкальные треки школы региона планируют использовать на выпускных в 2026 году.

Тема выбора музыки для школьных праздников получила общественный резонанс после сообщений о том, что в ряде российских школ якобы ограничивают использование зарубежных композиций. Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов назвал подобную практику «странным толкованием» закона о защите русского языка.

В своём Telegram-канале парламентарий заявил, что не видит оснований запрещать выпускникам танцевать под иностранные хиты. По его мнению, современные школьники воспринимают музыку вне политического контекста — как часть культурной среды и развлечения.

В Новосибирске последние звонки в большинстве школ пройдут 26 мая, а выпускные вечера традиционно состоятся во второй половине июня.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

