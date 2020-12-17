Авиакомпания S7 Airlines возобновила рейсы из Новосибирска в Иссык-Куль

Базовый авиаперевозчик Международного аэропорта (Новосибирск) Толмачёво им. А.И. Покрышкина S7 Airlines возобновляет выполнение еженедельных прямых грузопассажирских рейсов из Новосибирска в Тамчи/Иссык-Куль (Кыргызская Республика), сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

Рейсы выполняются с 8 декабря на комфортабельных лайнерах Airbus A320Neo раз в неделю по вторникам.

— Рейс S7 5549 вылетает из Новосибирска в 13:50 и прибывает в аэропорт Тамчи в 15:40. Обратный рейс S7 5550 вылетает из Тамчи в 16:30 и прилетает в аэропорт Толмачёво в 20:00. Рейс S7 5550 Тамчи – Новосибирск доступен только для граждан Российской Федерации и лиц, имеющих гражданство Российской Федерации. — уточнили в пресс-службе.

В аэропорту Толмачёво напомнили, что в соответствии с методическими указаниями Росавиации пассажирам необходимо использовать средства индивидуальной защиты (защитную маску, перчатки) в аэропорту и на воздушном судне. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ №22 от 27.07.2020, всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию России, предписано прохождение тестирования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трёх календарных дней. Граждане должны самостоятельно внести данные о результатах исследования на портале Госуслуги.

— В связи с вводом в действие Совместного Приказа «О механизмах реализации Алгоритмов действий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих Государственную границу Кыргызской Республики и лиц, совершающих поездки на внутренних авиалиниях» от 25 сентября 2020 г., с 05 октября 2020г. для въезда в Кыргызскую Республику иностранным гражданам и лицам без гражданства при регистрации на рейс необходимо предъявлять справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, — говорится в сообщении.

Фото: Gensa Gensa