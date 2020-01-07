«Мы единственные — за мораторий на коммерческое строительство»

— Если говорить со знаком «минус», то это однозначно провал мусорной реформы и нацпроекта «Экология», которым было уделено очень много внимания, в том числе на федеральном уровне. В Новосибирской области мы видим, что мусорная реформа хромает на обе ноги. Партия «Зеленые» вместе с экологическими активистами Новосибирска давно озвучивает требования, что регионального оператора надо менять, что в том состоянии, в котором сейчас находится мусорная отрасль в области, это недопустимо.

Что касается плюсов, то у нас — пусть и с горем пополам — работает программа «Чистая вода». Во многих регионах эта программа не работает или ее вообще нет. Но это не говорит о том, что ее не нужно совершенствовать, что ее финансирование не нужно увеличивать. Мы на этом настаивали и будем продолжать настаивать.

Если вспомнить политические события, то, несомненно, наиболее значимым стали выборы мэра Новосибирска, на которых я работал в штабе нашего кандидата Дарьи Украинцевой. Кампанию нельзя назвать полностью демократичной, несмотря на заявления ряда деятелей. Во-первых, отказались возвращать второй тур, на котором настаивала и наш кандидат, вносившая соответствующий законопроект в областной парламент. И партия проводила мероприятия по этому поводу. Но это не встретило понимания со стороны действующей мэрии. Во-вторых, игра в поддавки, которую устроили городская и областная власть, тоже на пользу демократии не идет.

— Какие планы у партии на 2020 год?