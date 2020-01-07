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«Мы единственные — за мораторий на коммерческое строительство»

  • 07/01/2020, 09:29
Украинцев
Руководитель реготделения партии «Зеленые» Игорь Украинцев о чистой воде, хромой «мусорной» реформе и выборном дебюте.

— Игорь, как политик, как руководитель реготделения партии какие видите наиболее значимые события в политической, общественной жизни страны, региона по итогам 2019 года?

— Если говорить со знаком «минус», то это однозначно провал мусорной реформы и нацпроекта «Экология», которым было уделено очень много внимания, в том числе на федеральном уровне. В Новосибирской области мы видим, что мусорная реформа хромает на обе ноги. Партия «Зеленые» вместе с экологическими активистами Новосибирска давно озвучивает требования, что регионального оператора надо менять, что в том состоянии, в котором сейчас находится мусорная отрасль в области, это недопустимо.

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Что касается плюсов, то у нас — пусть и с горем пополам — работает программа «Чистая вода». Во многих регионах эта программа не работает или ее вообще нет. Но это не говорит о том, что ее не нужно совершенствовать, что ее финансирование не нужно увеличивать. Мы на этом настаивали и будем продолжать настаивать.

Если вспомнить политические события, то, несомненно, наиболее значимым стали выборы мэра Новосибирска, на которых я работал в штабе нашего кандидата Дарьи Украинцевой. Кампанию нельзя назвать полностью демократичной, несмотря на заявления ряда деятелей. Во-первых, отказались возвращать второй тур, на котором настаивала и наш кандидат, вносившая соответствующий законопроект в областной парламент. И партия проводила мероприятия по этому поводу. Но это не встретило понимания со стороны действующей мэрии. Во-вторых, игра в поддавки, которую устроили городская и областная власть, тоже на пользу демократии не идет.

— Какие планы у партии на 2020 год?

— Сейчас верстаем планы. Будем участвовать в кампании 2020 года. Сил и средств не так много, поэтому будем точечно работать на победу в конкретных округах. Нам важно представительство во власти, чтобы «Зеленым» было проще отстаивать нашу повестку. Об экологии сейчас модно говорить, однако мало кто реально что-то делает для нее или хотя бы предлагает какие-то шаги. Мы их предлагаем и намерены продвигать в органах власти. Также продолжается и текущая деятельность партии.

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— Правильно понимаю, что вы — одна, если не единственная организация, совмещающая в числе своих приоритетных задач политику и экологию.

 Безусловно! Мы делаем акцент на этом. Это раньше экология была чем-то далеким и не очень понятным. Сейчас проблемы экологии волнуют практически каждого человека. Здесь же рядом и социальные проблемы. Уверен, что эта тема заслуживает наибольшего внимания.

— Вы уже назвали несколько программ и проектов: мусорную реформу, программу «Чистая вода». Над реализацией каких еще программ партия планирует работать в случае возможного избрания в органы власти?

— Хоть мы живем в относительно благополучных атмосферных условиях, но с атмосферой у нас все только ухудшается. Город стремится к самым неблагополучным городам Сибири  Норильску, Красноярску. Поэтому вопрос чистого воздуха стоит, в первую очередь, перед Новосибирском , перед областью — в меньшей степени. Еще одна из глобальных проблем: в «подбрюшье» Новосибирска — в Искитимском районе — есть мини-Кузбасс. Я говорю о разрезах, где совершенно безобразно ведется угледобыча, где населенные пункты практически отрезаны от цивилизации. Мы уже ставим эти вопросы, даже не обладая властью. Но мы заставляем слышать себя действующую власть. Если у нас появятся новые инструменты, нам будет легче эти проблемы решать.

— А какие еще можете привести примеры того, как удалось заставить действующую власть вас слышать?

— Во-первых, записываем себе в актив то, что к мусорному оператору начали возникать вопросы в органах власти, в депутатском корпусе. Мы на протяжении полугода «бомбили» всех письмами, проводили пикеты, митинги, снимали ролики. То, что сейчас происходит вокруг регионального оператора, я однозначно записываю нашей партии в актив. Сейчас мы готовимся к отстаиванию цифр в бюджете по программе «Чистая вода». Мы тоже об этом говорили. Будем настаивать на том, чтобы эти цифры увеличить. И, конечно, продолжим работу по защите парков и скверов. Она тоже заметна. В частности, это деятельность в отношении сквера напротив «Надежды Сибири». То, что там не построили бизнес-центр  это тоже наша заслуга вместе с родителями воспитанников и жителями соседних домов. Убежден, что 2019 год у нас прошел плодотворно.

— Если разделить экологию и политику, то в рамках предстоящей выборной кампании кого вы видите своими союзниками, а кого — оппонентами?

— По поводу оппонентов сказать тяжело. Судя по всему, участников будет достаточно много, каждый из них  в какой-то мере оппонент. Что касается союзников, то мы их приобретаем. Мы предложим программу, которую сейчас актуализируем, дополняем. Многими экспертами в Новосибирске она признана одной из лучших программ развития города. Это проработанный документ, заслуживающий внимания. Кто под ней подпишется — те и будут нашими союзниками.

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— Какие-то новые, интересные идеи этого документа можете сейчас назвать?

— Например, мы достаточно много уделяем внимания градостроительной политике Новосибирска. Мы  единственные, кто говорит о том, что необходим мораторий в центре Новосибирска на коммерческое строительство, исключая социальные проекты. Говорим о необходимости приведения генплана города в соответствие. Считаем необходимой ревизию скверов и парков. До сих пор нет понимания, что является в городе зеленой зоной, а что  нет. В этой программе очень много интересных для Новосибирска вещей, которые мы сейчас проецируем и на Новосибирскую область, потому как там не меньше, а где-то даже больше проблем, чем в областном центре.

— Если вернуться к прошедшей кампании 2019 года, удалось ли найти какие-то новые, интересные методы работы с населением, с избирателями, чтобы в следующем году использовать этот опыт?

— Чем больше общаешься с гражданами, тем больше понимаешь, что именно личное общение и контакт — самый эффективный опыт. Какие-то красивые лозунги уже давно перестали людей «цеплять». Если нам удастся эффективное личное общение и решение наших общих проблем, то и результат будет.

— Чего не хватило вашей партии, чтобы результат был лучше? Или дебют кандидата на такую должность оцениваете положительно?

— Мы какую-то однозначную оценку не даем. Понимаем, что выборы были проиграны. Но мы донесли свою позицию до достаточно большого количества людей. Для нас важно, что нашего кандидата поддержали несколько тысяч человек, невзирая на возраст, недостаточный управленческий опыт. Для нас это только начало пути. В отличие от других политических субъектов, которые в очередной раз, может быть, проявили себя не так эффективно, как сами того хотели, это наша первая такая большая заявка.

Подготовила Евгения Серегина

Фото из личного архива Игоря Украинцева

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