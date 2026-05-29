Первые предприниматели получили места для торговли на кладбищах через аукцион

В Новосибирске подведены итоги первого аукциона на размещение на территории кладбищ города нестационарных торговых объектов. Он прошел 25 мая.

Судя по размещенной документации, на торги выставлялись два участка на Мочищенском шоссе в районе Заельцовского кладбища: площадь участков и НТО, которые на них можно разместить составляла по 12 кв м, а срок аренды ― по 7 лет. Стартовая стоимость каждого лота составляла 184,8 тысяч рублей в год. В документах подчеркивается, что при отделке торговых павильонов используется основной цвет неостекленных поверхностей ― графитовый серый, дополнительный ― черно-серый, на фризе ― фирменный цвет хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговлю. НТО могут быть только одноэтажные высотой не более 5 метров.

Один из лотов получило ООО «Ритуальное хозяйство», второй ― ИП Остапенко О. В. Оба игрока подавали заявки на два лота. Финальное предложение составило 194 тысячи рублей, то есть шаг повышения ― 5%. Особой конкуренции между претендентами не было.

Судя по ответу, полученному редакцией Infopro54, сейчас официальных торговых объектов на территории кладбищ Новосибирска нет. То есть первыми, с кем будет заключен договор, станут победители этого аукциона.

Следующие торги на право размещения НТО на кладбище города прошли сегодня ,28 мая. На них был выставлен лот на «Чемском» кладбище: площадь 200 кв метров, 7 лет аренды и стартовая стоимость годовой оплаты ― 607,68 тысяч рублей. Их результаты в мэрии пока не комментируют.

В июне также намечено проведение двух аукционов на размещение НТО на «Инском» кладбище (два лота по 150 кв м, аренда по 816 тысяч, два лота по 100 квм м, аренда по 617 тысяч рублей) и два ― «Северном» кладбище (лоты на 165 кв м, 869 тысяч и 140 кв м, 778 тысяч рублей).

В июне и в июле пройдут по 2 аукциона на «Клещихинском» кладбище:

В одном выставлено 7 лотов по 300 кв метров, стартовая стоимость годовой аренды ― по 1,097 млн рублей,

Два лота по 400 кв метров, 1,3 млн рублей,

Два лота по 600 кв м, 1,7 млн,

Пять лотов по 150 кв м, 680 тысяч.

Во всех лотах срок аренды составляет 7 лет.

Напомним, в ноябре 2025 года стало известно, что мэрия Новосибирска прекращает прямые договоры с предпринимателями, которые торгуют на городских кладбищах предметами ритуальных услуг. Об этом сообщал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Морозов. По его словам, в новой схеме размещения нестационарных торговых объектов города предусмотрены 63 точки на городских общественных кладбищах. Первоначально предполагалось, что их аренда будет разыграна на торгах, которые пройдут в четвертом квартале 2025 года и первом квартиле 2026-го.

Напомним, на сегодняшний день в Новосибирске семь действующих кладбищ: Заельцовское. Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское.

Судя по схеме размещения НТО, на Мочищенском шоссе мэрия планирует разместить 12 торговых павильонов, торгующих ритуальными принадлежностями и цветами. Их площадь варьируется от 12 до 250 кв. м.

На Новоуральской ― три торговых павильона от 12 до 165 кв. м.

На Хилокской пройдут торги на размещение 26 торговых павильонов площадью от 12 до 600 кв. м.

На Гусинобродском шоссе планируется размещение девяти павильонов площадью от 12 до 300 кв. м.

На Одоевского — семь павильонов от 12 до 150 кв. м.

На Арбузова — пять павильонов от 90 до 120 кв. м.

В Мичуринском сельсовете — два павильона площадью 12 и 200 кв. м.

В декабре 2025 на Клещихинском кладбище демонтировали 20 киосков с ритуальными принадлежностями. В конце декабря были объявлены первые четыре аукциона:

На Клещихинском кладбище (ул. Хилокская) было выставлено семь павильонов разной площади. Начальная годовая арендная плата составляла от 120,4 тыс. рублей за 12 кв. метров до 1,762 млн рублей за 600 кв. метров.

На Северном кладбище (ул. Новоуральская) предлагались три лота площадью 12, 140 и 165 кв. метров с начальной ставкой от 122,5 тысяч до 869,6 тысяч рублей в год.

На Чемском кладбище (Мичуринский сельсовет) — два павильона (12 и 200 кв. м). Стартовая цена аренды — 88,1 тысяч и 607,7 тысяч рублей соответственно.

В январе 2026 проведение четырех аукционов, назначенных на конец января – начало февраля было приостановлено. В качестве причины называлось отсутствие плана размещения нестационарных объектов, а также требование представить в составе заявки эскиз нестационарного торгового объекта.

Ранее редакция сообщала о том, что все кладбища в лесах Новосибирской области существуют незаконно. Уже 15 лет регион пытается добиться, чтобы этим земельным участкам присвоили соответствующий статус, но получает отказ на федеральном уровне.