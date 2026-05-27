Аэропорт Толмачёво сократил число парковок у входа

В новосибирском аэропорту Толмачёво временно изменилась схема работы парковок. На период реконструкции привокзальной площади до 15 июня 2026 года закрыты стоянки Р1 и Р2.

Причиной изменений стало обновление пространства перед терминалом. Для пассажиров и встречающих продолжают работать парковки Р3, Р4 и Р9.

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможные корректировки в схеме движения возле аэропорта. Временные неудобства связаны с началом активной строительной фазы.

Работы по обновлению аэропорта Толмачёво ведутся с 2022 года. Ранее Ростехнадзор подтвердил соответствие проектной документации уже готовых объектов: насосной станции для дождевых стоков, трансформаторной подстанции и водоотводного коллектора. В ближайших планах — оборудование рулёжных дорожек, строительство аварийно-спасательной станции и установка современных систем слежения.

К лету 2026 года на привокзальной площади планируется открыть новую благоустроенную парковую зону. Большой объём работ выполнили ещё в 2025 году, включая демонтаж старых бетонных конструкций. Подрядчик завершит оставшуюся часть после таяния снега. Как отметил заместитель гендиректора компании-владельца аэропорта «Новапорт» Константин Фуряев, парк откроется предстоящим летом. Полное завершение масштабной реконструкции аэродромной инфраструктуры, включая строительство трёх рулёжных дорожек и учебно-тренировочного комплекса, запланировано на ноябрь 2027 года.

