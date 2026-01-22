Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Бизнес

Второй этап реконструкции новосибирского аэропорта планируют начать в 2026 году

Автор: Юлия Данилова

Дата:

На привокзальной площади этим летом откроют парковую зону

В ближайшее время холдинг «Новапорт» выберет вариант второй очереди реконструкции новосибирского аэропорта Толмачево. Об этом сообщил заместитель генерального директора холдинга Константин Фуряев. Он отметил, что в 2025 году прорабатывалось несколько вариантов концепции.

— В ближайшее время акционер определиться с концепцией, и мы начнем работу. Если вариант будет утвержден, то на первом этапе планируется снос терминала А и застройка этого пятна. В 2026 году будем вести работы по проектированию и демонтажу, а потом приступим к строительным работам. Запуск объекта возможет в 2029 году, — не исключил Фуряев.

Объем финансирования он назвать отказался, отметив, что пока конкретные цифры комментировать рано.

Он также отметил, что нынешним летом на привокзальной площади компания планирует открыть парк.

— До октября 2025 года подрядчик подготовил территорию, провел выемку бетонного фундамента. Работы по благоустройству будут проведены в 2026 году. Летом рассчитываем открыть на площади парковую зону, — добавил Константин Фуряев.

В целом реконструкция аэропорта ведется с 2019 года. АО «Новосибирскавтодор» занимался ремонтом взлётно-посадочной полосы Толмачёво. Новый перрон, рулёжные дорожки и технические площадки были запущены в эксплуатацию в ноябре 2022 года. В 2023 году компания выиграла второй тендер по реконструкции аэропортового комплекса. Стоимость контракта составляла 4,9 млрд рублей. В ноябре 2025 года в аэропорту были введены в эксплуатацию новые рулежные дорожки.

Ранее редакция сообщала о том, что «Новапорт» выбрал место размещения новой взлетно-посадочной полосы в Толмачево. 

Фото Flickr, автор: Gensa Gensa.

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирск

Теги : Толмачёво реконструкция аэропорт Новосибирска

671
0
0
Предыдущая статья
«Сибирскому кольцу» добавили срок для банкротства
Следующая статья
Пересмотр коэффициента ОСАГО в Новосибирске возможен при улучшении ситуации

В локальных торговых центрах Новосибирска пройдут проверки

Автор: Юлия Данилова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что объекты, схожие с торговым центром в Первомайке, в котором 21 января произошло обрушение, будут проверены. Он отметил, что многие торговые и коммерческие объекты региона были построены в тот период, когда широко применялась практика полулегального строительства и последующей реконструкции без соблюдения норм безопасности. Теперь власти намерены проверить их на соответствие требованиям законодательства и безопасности, заявил глава региона в интервью «АиФ-Новосибирск». Он подчеркнул, что подход к изменению разрешённого использования земельных участков и инвестпланов собственников по новым объектам в регионе станет более жёстким.

Напомним, двухэтажное здание магазина в Первомайском районе обрушилось днем 21 января. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин и мужчину.  Мужчина скончался, одна из женщин с травмами находится в больнице, сообщили в прокуратуре с следственном комитете.

Читать полностью

Более 20% майнинговых ферм, выявленных в Сибири, нашли в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Количество выявленных в России майнинговых ферм в 2025 году выросло на 44%, об этом сообщили в пресс-службе МТС. С помощью платформы EnergyTool компания выявила более 196 тысяч случаев майнинга.

На Сибирь пришлось 18% от общего количества ферм. Абсолютным лидером в округе стала Иркутская область — 50% выявленных случаев майнинга. Новосибирская область расположилась на втором месте (21%), на третьем — Красноярский край (18%). Реже всего инциденты майнинга фиксировали в Республике Алтай и Тыве.

Читать полностью

Новосибирский аэропорт перетягивает международных пассажиров из соседних регионов

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году из Толмачево по России летали самолеты по 60 внутренним маршрутами и 32 международным. 73 из них осуществлял базовый перевозчик — компания S7. За год общий пассажиропоток в аэропорту составил 9,6 млн человек (+4,1 %).

— Существенный вклад в рост пассажиропотока оказала программа софинансирования региональных перевозок. В рамках этой программы по итогам 2025 года из бюджета Новосибирской области перевозчикам было направлено 800 млн рублей, что позволило компаниям, как поддерживать новые направления, так и открывать новые, — заявил заместитель генерального директора холдинга «Новапорт» Константин Фуряев.

Читать полностью

«Сибирскому кольцу» добавили срок для банкротства

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд Новосибирской области продлил срок конкурсного производства ООО «Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» до июля 2026 года. Соответствующее определение размещено на сайте суда. Судья приняла его после рассмотрения отчета конкурсного управляющего компании Татьяны Горбачевой.

Напомним, в конце декабря 2025 года Горбачева обратилась в Арбитражный суд с требованием привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: Алексея Джулая, а также Александра и Сергея Квашниных. Речь идет об обязательствах «Сибирского кольца» на 23,5 млн рублей.

Читать полностью

MAX включат в документооборот между работником и работодателем в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Минтруд России подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс. Он предполагает, что с 1 сентября 2026 года через мессенджер MAX будет проходить электронный документооборот между работниками и работодателями. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Согласно законопроекту, информационные системы работодателей и цифровая платформа «Работа в России» смогут интегрироваться с многофункциональным сервисом обмена сообщениями MAX.

Читать полностью

«Новапорт» выбрал место размещения новой взлетно-посадочной полосы в Толмачево

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году холдинг «Новапорт» совместно с проектировщиками завершил отработку вариантов размещения новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Толмачево. Как сообщил заместитель генерального директора холдинга Константин Фуряев, рассматривались три варианта размещения.

— В итоге было принято решение о размещении ВПП параллельно с существующей полосой. Данная конфигурация позволит оптимально работать двумя полосами независимо друг от друга, а также увеличит пропускную способность и привлекательность аэропорта, — заявил Фуряев.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть

В локальных торговых центрах Новосибирска пройдут проверки

Бизнес

Более 20% майнинговых ферм, выявленных в Сибири, нашли в Новосибирской области

Общество

В Новосибирской области упал пассажиропоток в кузбасском направлении

Общество

Специалист НГУ назвал слабое «звено» в конструкции рухнувшего здания

Бизнес Туризм

Новосибирский аэропорт перетягивает международных пассажиров из соседних регионов

Общество

В Новосибирской области назвали год с самой высокой младенческой смертностью

Финансы

Рынок сбережений в России по итогам 2025 года превысил 66,5 трлн рублей

Власть Общество

Пересмотр коэффициента ОСАГО в Новосибирске возможен при улучшении ситуации

Бизнес

Второй этап реконструкции новосибирского аэропорта планируют начать в 2026 году

Бизнес

«Сибирскому кольцу» добавили срок для банкротства

Общество

В Новосибирске иностранца отправили в СИЗО за легализацию 270 мигрантов

Бизнес Общество

MAX включат в документооборот между работником и работодателем в Новосибирске

Бизнес

«Новапорт» выбрал место размещения новой взлетно-посадочной полосы в Толмачево

Общество

В Госдуме поддержали запрет на онлайн-продажу энергетиков

Бизнес ПроБизнес

Ужесточение требований к банковским гарантиям закрыло бизнесу дорогу к госзакупкам

Недвижимость Общество

Расценки на долгосрочную аренду домов рухнули в Новосибирской области

Общество

Верховный суд отменил приговор об убийстве вице-мэра Новосибирска

Бизнес

В Сибири резко выросло количество нарушений валютного законодательства

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности