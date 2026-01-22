Второй этап реконструкции новосибирского аэропорта планируют начать в 2026 году

В ближайшее время холдинг «Новапорт» выберет вариант второй очереди реконструкции новосибирского аэропорта Толмачево. Об этом сообщил заместитель генерального директора холдинга Константин Фуряев. Он отметил, что в 2025 году прорабатывалось несколько вариантов концепции.

— В ближайшее время акционер определиться с концепцией, и мы начнем работу. Если вариант будет утвержден, то на первом этапе планируется снос терминала А и застройка этого пятна. В 2026 году будем вести работы по проектированию и демонтажу, а потом приступим к строительным работам. Запуск объекта возможет в 2029 году, — не исключил Фуряев.

Объем финансирования он назвать отказался, отметив, что пока конкретные цифры комментировать рано.

Он также отметил, что нынешним летом на привокзальной площади компания планирует открыть парк.

— До октября 2025 года подрядчик подготовил территорию, провел выемку бетонного фундамента. Работы по благоустройству будут проведены в 2026 году. Летом рассчитываем открыть на площади парковую зону, — добавил Константин Фуряев.

В целом реконструкция аэропорта ведется с 2019 года. АО «Новосибирскавтодор» занимался ремонтом взлётно-посадочной полосы Толмачёво. Новый перрон, рулёжные дорожки и технические площадки были запущены в эксплуатацию в ноябре 2022 года. В 2023 году компания выиграла второй тендер по реконструкции аэропортового комплекса. Стоимость контракта составляла 4,9 млрд рублей. В ноябре 2025 года в аэропорту были введены в эксплуатацию новые рулежные дорожки.

Ранее редакция сообщала о том, что «Новапорт» выбрал место размещения новой взлетно-посадочной полосы в Толмачево.