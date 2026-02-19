Реконструкцию концертного зала в Новосибирске оценили в миллиард рублей

Министерство культуры Новосибирской области разработало проект реконструкции концертного зала «Сибирь-Концерт». По словам министра культуры региона Юрия Зимнякова, стоимость работ достигает 1 млрд руб. Готовятся документы для участия в конкурсных процедурах по привлечению инвестиций. Сроки объявления конкурса он не уточнил.

Чиновник добавил, что проект реконструкции «Сибирь-Концерт» — один из трех проектов по восстановлению творческих площадок в регионе, для которых Минкульт хочет привлечь деньги из федерального бюджета. Два остальных проекта — реконструкция театров «Старый дом» в Новосибирске и «На окраине» в Карасуке.

— Три проекта уже разработаны. В данный момент мы готовим документы, направляем их в Москву для участия в конкурсных процедурах. Сумма — очень огромная. На средства областного бюджета будет сложно [их реконструировать], поэтому мы принимаем участие в федеральной программе. Стоимость реконструкции «Сибирь-Концерт» — практически 1 млрд руб. Театра «Старый дом» — чуть-чуть поменьше. Мы надеемся, что нас поддержат. Ну и будет региональное софинансирование, — сообщил журналистам министр.

Напомним, о планах по реконструкции театра «Старый дом» и концертного зала «Евразия» Минкульт говорил еще в 2022 году. Тогда планировалось начать работы в 2023 году.

«Сибирь-Концерт» — современное концертно-гастрольное пространство Новосибирска, где под брендом русской культуры проходят яркие творческие проекты и выступления профессиональных коллективов. Здание построено в 1972 году. Капитальный ремонт там ни разу не проходил. Стоит отметить, что ранее зал назывался «Евразия», а переименование было нацелено на повышение эффективности деятельности.

Театр «Старый дом» открылся в 1933 году. В его репертуаре — классика и современные пьесы. Театр выступал в разных городах России, а также в Германии, Польше, Украине, Швеции, Японии и Молдавии. За свои гастрольные достижения он попал в Книгу рекордов Новосибирской области как самый мобильный коллектив региона.

Ранее редакция сообщала о том, что второй этап реконструкции новосибирского аэропорта планируют начать в 2026 году.