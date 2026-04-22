В Новосибирске в Заельцовском парке у десятков сосен обрезали ветви

Автор: Мария Гарифуллина

Посетителям парка такая обрезка показалась чрезмерной и даже варварской

В Заельцовском парке, который является частью Заельцовского бора, проведена масштабная обрезка сосен. Под пилу попали и другие деревья, но посетителей парка возмутило именно то, что произошло с соснами.

В редакцию Infopro54 поступило несколько сообщений на эту тему от читателей. Они рассказывают, что обрезка сосен в парке началась еще в феврале и поначалу казалась точечной, но к апрелю кроны многих деревьев заметно поредели. Приведем одно типичное высказывание.

— Очень сильно сосны обкорнали. Причем досталось и молодым деревьям. По спилам видно, что обрезали здоровые, не сухие, ветви. Особенно непонятно, зачем с пилами подбираться практически к верхушке. Чем мешают верхние ветки? Какое-то варварство, честное слово. Люди приходят в Заельцовский парк любоваться не голыми стволами. Это все-таки часть бора, и здесь можно бы рубить по минимуму, а не как у нас в Новосибирске принято, — говорит житель Новосибирска Дмитрий.

Журналист Infopro54 сделал несколько фотографий в Заельцовском парке. На кадрах видно, что обрезка действительно велась на большом расстоянии от земли.

Редакция обратилась за комментарием в мэрию Новосибирска. Специалисты профильного подразделения назвали проведенные в парке работы санитарной обрезкой.

— Посетители парка «Заельцовский» заметили проведение работ по санитарной обрезке сухих нижних ветвей крон сосен, растущих рядом с пешеходными тротуарами и площадками. Усыхание нижних ветвей у сосны является биологической особенностью вида. В естественных условиях сухие ветви кроны сосны обламываются и падают на землю. Работа по обрезке сухих веток в кроне сосен (и других деревьев) проводится с целью исключения аварийных падений сухих веток на посетителей парка, — сообщили Infopro54 в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.

Заельцовский парк является одним из старейших и крупнейших парков города. Его уникальность заключается в том, что он расположен в лесу, возраст некоторых деревьев в котором насчитывает несколько сотен лет. Основу лесного массива составляет сосна обыкновенная, формирующая характерный ландшафт приобских сосновых боров.

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Количество выданных ипотечных кредитов в Новосибирске за I квартал выросло на 56%

Количество выданных ипотечных кредитов в Новосибирске за I квартал выросло на 56%

Автор: Артем Рязанов

За первые три месяца 2026 года банки Новосибирской области предоставили 4,9 тысячи ипотечных займов на общую сумму 20,1 миллиарда рублей. Это на 56% больше по количеству и на 55% больше по объему средств по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средняя сумма ипотечного кредита на приобретение недвижимости в регионе осталась неизменной и составила 4 миллиона рублей. При этом срок кредитования сократился на семь месяцев и теперь составляет 261 месяц (или 21 год и 7 месяцев). Полная стоимость кредита (ПСК) для покупки жилья увеличилась до 17% (в марте прошлого года она была на уровне 13%).

Мошенники звонят жителям Новосибирска с венгерских номеров по поводу домофонов

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске в апреле текущего года участились звонки от мошенников, которые действуют в рамках «лифтовой схемы». Они сообщают абоненту, что в его доме будут менять домофон. Разговор идет по довольно стандартной мошеннической схеме. Но те, кому поступали такие звонки, отмечают непривычные телефонные номера.

Мошенники часто звонят с иностранных телефонных номеров. Жители Новосибирска довольно часто видят на экране своих смартфонов, что им звонят из Латвии, Афганистана, Казахстана, Турции. Также бывает, что номера определяются как французские или филиппинские. В свежих историях о домофонах фигурируют другие страны.

Новосибирских курильщиков с большим стажем отправят на томографию

Автор: Юлия Данилова

В общей структуре онкозаболеваний в Новосибирской области рак трахеи, бронхов и легкого занимает второе место. У мужчин эта локализация лидирует, они болеют раком легкого в три таза чаще женщин. Пик заболеваемости приходится на возраст 65–69 лет, риск развития болезни увеличивается на 10 % с каждым прожитым годом. Об этом сообщил Минздрав Новосибирской области.

Для выявления онкологии на ранних стадиях с апреля 2026 года в регионе ввели дополнительное исследование: КТ органов грудной клетки. На процедуру врачи будут направлять граждан от 50 до 75 лет со стажем курения более 30 лет.

Более 50 новосибирских компаний заинтересовались работниками из дальнего зарубежья

Автор: Юлия Данилова

Компании Центрального федерального округа уже довольно активно приглашают на работу сотрудников из определенных стран дальнего зарубежья и за счет этого снижают остроту кадрового дефицита, повышают свою конкурентоспособность. Об этом редакции Infopro54 рассказала директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова.

Этот тренд начинает докатываться до Сибири и Дальнего Востока.

В шести муниципалитетах Новосибирской области запретили ходить в лес

Автор: Артем Рязанов

В шести муниципалитетах Новосибирской области введён особый противопожарный режим. Под ограничения попали Новосибирск, Краснозёрский и Новосибирский районы, а также Сузунский, Карасукский и Доволенский муниципальные округа. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что на этих территориях запрещено разведение открытого огня.

— Сотрудники МЧС России и специалисты местных администраций усилили контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, — говорится в сообщении ведомства.

В Новосибирске создадут аудиогид «Маршрут Победы»: в нем будет 15 памятных мест

Автор: Мария Гарифуллина

Центр регионального развития объявил закупку на создание аудиогида по городу Новосибирску «Маршрут Победы». В пешеходный маршрут войдут 15 локаций, связанных с военной историей и памятью о Великой Отечественной войне.

Согласно документации закупки, в перечень объектов, выстроенных по логистике маршрута, вошли:

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

