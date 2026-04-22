В Новосибирске в Заельцовском парке у десятков сосен обрезали ветви

В Заельцовском парке, который является частью Заельцовского бора, проведена масштабная обрезка сосен. Под пилу попали и другие деревья, но посетителей парка возмутило именно то, что произошло с соснами.

В редакцию Infopro54 поступило несколько сообщений на эту тему от читателей. Они рассказывают, что обрезка сосен в парке началась еще в феврале и поначалу казалась точечной, но к апрелю кроны многих деревьев заметно поредели. Приведем одно типичное высказывание.

— Очень сильно сосны обкорнали. Причем досталось и молодым деревьям. По спилам видно, что обрезали здоровые, не сухие, ветви. Особенно непонятно, зачем с пилами подбираться практически к верхушке. Чем мешают верхние ветки? Какое-то варварство, честное слово. Люди приходят в Заельцовский парк любоваться не голыми стволами. Это все-таки часть бора, и здесь можно бы рубить по минимуму, а не как у нас в Новосибирске принято, — говорит житель Новосибирска Дмитрий.

Журналист Infopro54 сделал несколько фотографий в Заельцовском парке. На кадрах видно, что обрезка действительно велась на большом расстоянии от земли.

Редакция обратилась за комментарием в мэрию Новосибирска. Специалисты профильного подразделения назвали проведенные в парке работы санитарной обрезкой.

— Посетители парка «Заельцовский» заметили проведение работ по санитарной обрезке сухих нижних ветвей крон сосен, растущих рядом с пешеходными тротуарами и площадками. Усыхание нижних ветвей у сосны является биологической особенностью вида. В естественных условиях сухие ветви кроны сосны обламываются и падают на землю. Работа по обрезке сухих веток в кроне сосен (и других деревьев) проводится с целью исключения аварийных падений сухих веток на посетителей парка, — сообщили Infopro54 в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.

Заельцовский парк является одним из старейших и крупнейших парков города. Его уникальность заключается в том, что он расположен в лесу, возраст некоторых деревьев в котором насчитывает несколько сотен лет. Основу лесного массива составляет сосна обыкновенная, формирующая характерный ландшафт приобских сосновых боров.

