Ростехнадзор одобрил этап реконструкции аэропорта Толмачёво

В феврале 1926 года, Новосибирск обрёл своё нынешнее название, будучи переименован из Ново-Николаевска. С этого момента и начался отсчёт его современной истории. Прежде всего хотел бы высказать своё мнение — возможно, непопулярное. Если честно, мне лично теперешнее название никогда не нравилось — чисто эстетически прежнее звучит красивее и благороднее. Быть может, это кажется несущественным, но на самом деле название города имеет очень большое значение. Здесь важно понимать, что город — это не просто административно-территориальная единица и место, где люди осуществляют свою повседневную жизнедеятельность. Я для себя вывел такое определение: город — это экзистенциальное пространство, наполненное смыслами. Под смыслами подразумевается всё, что формирует идентичность города, его история, достопримечательности, знаковые личности, в разное время в нём жившие. Я бы ещё выделил такую эфемерную субстанцию, как дух города, его ауру, то, что чувствуют люди, попадая в него, а также ассоциации, возникающие у людей с городом. И роль названия в этом контексте мне также кажется достаточно весомой. Настолько, что на гипотетическом референдуме я бы проголосовал за обратное переименование Новосибирска в Ново-Николаевск.

Понятно, что, как и все ныне живущие люди, я не застал дореволюционный город, но, имея дополнительное образование учителя истории, прочитав большое число материалов на эту тему и посмотрев бесчисленное множество фотографий, могу сказать, что по тому самому духу старый Ново-Николаевск мне гораздо ближе, чем советский Новосибирск, который достался нам в наследство. Хотя здесь тоже есть нюанс: советский Новосибирск я также не застал — хоть я и родился ещё при СССР, но в другом городе. Поэтому советский город я знаю тоже только по фотографиям. Но, опять же, в общих своих архитектурных чертах, в плане организации городской среды нынешний город — полноправный правопреемник советского. Впрочем, глядя на фото 60-80-х годов, ловишь себя на мысли, что городское пространство тогда было гораздо комфортнее — в постсоветское время Новосибирск был сильно испорчен не слишком удачной современной застройкой. Плюс сегодня свою негативную роль играют огромное количество машин, грязь и пыль на улицах и многие другие факторы.