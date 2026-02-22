Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Ростехнадзор одобрил этап реконструкции аэропорта Толмачёво

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Реконструкция началась в 2022 году

ФКУ «Ространсмодернизация» продолжит реконструкцию аэродромной инфраструктуры новосибирского аэропорта Толмачёво. Ростехнадзор подтвердил соответствие готовых объектов проектной документации, сообщили в пресс-службе.

Заказчик сообщил о завершении строительства насосной станции для дождевых стоков, трансформаторной подстанции, водоотводного коллектора, а также линий связи и управления.

Реконструкция стартовала в 2022 году. В предыдущем году контракт на выполнение работ, оцененных почти в 7 миллиардов рублей, был заключен с компанией «Новосибирскавтодор».

К середине ноября 2027 года подрядчик обязан завершить оборудование трёх рулежных дорожек и площадок для предполётной подготовки самолётов. Также необходимо построить аварийно-спасательную станцию, учебно-тренировочный комплекс и блочно-модульную котельную. На территории аэропорта будут установлены современная радиолокационная система для обзора лётного поля, новое светосигнальное оборудование и метеорологические приборы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирское УФАС предписало учредителю «Толмачево» изменить правила закупок.

Источник фото: Infopro54

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : реконструкция Аэропорт Толмачево

1 129
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирской области ожидается мороз до -40
Следующая статья
Сибиряки не доверяют онлайн-магазинам при покупке товаров для взрослых

В Новосибирской области в 2026 году собираются построить 289 навозохранилищ

Автор: Мария Гарифуллина

В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области рассказали, как в регионе реализуется закон № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства», который известен как «закон о навозе». Он вступил в силу 1 марта 2023 года и вызвал активное обсуждение среди аграриев, потому что для соблюдения его требований нужны большие деньги. Infopro54 спросил главу регионального Минсельхоза и руководителей хозяйств о принятых решениях и построенных объектах.

По оценке, сделанной три года назад Министерством сельского хозяйства и администрациями муниципальных районов, в Новосибирской области надо построить 727 навозохранилищ. На это нужно порядка 14 миллиардов рублей. Сумма рассчитывалась исходя из того, что хозяйства будут строить бетонные хранилища для навоза. Один такой объект для хозяйства, у которого около 500 голов КРС, в ценах 2023 года оценивался в 50 миллионов рублей. Таких денег у большинства животноводческих хозяйств нет, говорят эксперты. Проблему долго обсуждали, предлагались различные решения, включая обращения к федеральным властям с просьбой о переходном периоде. В итоге никакой отсрочки не было. Хозяйства, у которых нет хранилищ, проверками и штрафами «не мучили» (как они сами говорили), но и отсрочек не давали. Региональные животноводческие комплексы постепенно начали строить площадки для хранения навоза и помета.

Читать полностью

Сибиряки не доверяют онлайн-магазинам при покупке товаров для взрослых

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году в России продажи товаров для взрослых сократились на 34% по сравнению с прошлым годом. Это данные без учета маркетплейсов, уточнили эксперты T-Data. Особенно сильно упал спрос на онлайн-покупки: он снизился более чем наполовину — на 56%. При этом средний чек вырос на 14%.

В офлайн-магазинах также наблюдается снижение, но менее значительное: спрос сократился на 29%, а средний чек увеличился на 8%.

Читать полностью

В Новосибирской области ожидается мороз до -40

Автор: Артем Рязанов

Метеорологи Западно-Сибирского УГМС рассказали о погоде в ближайшие дни в Новосибирской области.

В ночь на понедельник, 23 февраля, температура может опуститься до -28 градусов. Днём показания термометров поднимутся до -17…-22 градусов, а в отдельных районах до -11…-16 градусов. По всему региону ожидается выпадение снега, а порывистый восточный ветер будет достигать скорости до 17 метров в секунду.

Читать полностью

Налоговый сбор введут для покупателей элитного жилья и авто в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий скорректировать принципы налогообложения для элитного имущества. Документ предусматривает введение прогрессивной шкалы налога на недвижимость стоимостью выше 350 млн рублей, а также установление разового сбора на покупку премиальных автомобилей, яхт и самолетов. Поправки планируется внести в статьи 361–363 и 406 Налогового кодекса РФ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующий подход не отвечает принципам социальной справедливости.

Читать полностью

«Ново-Николаевск звучит красивее и благороднее»: после смены имени Новосибирск потерял часть своей ауры

В феврале 1926 года, Новосибирск обрёл своё нынешнее название, будучи переименован из Ново-Николаевска. С этого момента и начался отсчёт его современной истории. Прежде всего хотел бы высказать своё мнение — возможно, непопулярное. Если честно, мне лично теперешнее название никогда не нравилось — чисто эстетически прежнее звучит красивее и благороднее. Быть может, это кажется несущественным, но на самом деле название города имеет очень большое значение. Здесь важно понимать, что город — это не просто административно-территориальная единица и место, где люди осуществляют свою повседневную жизнедеятельность. Я для себя вывел такое определение: город — это экзистенциальное пространство, наполненное смыслами. Под смыслами подразумевается всё, что формирует идентичность города, его история, достопримечательности, знаковые личности, в разное время в нём жившие. Я бы ещё выделил такую эфемерную субстанцию, как дух города, его ауру, то, что чувствуют люди, попадая в него, а также ассоциации, возникающие у людей с городом. И роль названия в этом контексте мне также кажется достаточно весомой. Настолько, что на гипотетическом референдуме я бы проголосовал за обратное переименование Новосибирска в Ново-Николаевск.

Понятно, что, как и все ныне живущие люди, я не застал дореволюционный город, но, имея дополнительное образование учителя истории, прочитав большое число материалов на эту тему и посмотрев бесчисленное множество фотографий, могу сказать, что по тому самому духу старый Ново-Николаевск мне гораздо ближе, чем советский Новосибирск, который достался нам в наследство. Хотя здесь тоже есть нюанс: советский Новосибирск я также не застал — хоть я и родился ещё при СССР, но в другом городе. Поэтому советский город я знаю тоже только по фотографиям. Но, опять же, в общих своих архитектурных чертах, в плане организации городской среды нынешний город — полноправный правопреемник советского. Впрочем, глядя на фото 60-80-х годов, ловишь себя на мысли, что городское пространство тогда было гораздо комфортнее — в постсоветское время Новосибирск был сильно испорчен не слишком удачной современной застройкой. Плюс сегодня свою негативную роль играют огромное количество машин, грязь и пыль на улицах и многие другие факторы.

Читать полностью

Молельный дом для мусульман создали на территории ТГ «Левобережный» в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска в конце 2025 года, после проведения общественных обсуждений, предоставила ООО «Левобережное» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка для целей «осуществление религиозных обрядов (3.7.1)».

Как пояснили в ответ на запрос Infopro54 в компании, на территории Торгового города «Левобережное» осуществляют деятельность арендаторы, значительную часть которых составляют граждане, исповедующие религию ислам. В соответствии с религиозными канонами, мусульмане осуществляют молитвенные обряды ежедневно по несколько раз в день.

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Общество

В Новосибирской области в 2026 году собираются построить 289 навозохранилищ

Авто

Новосибирская область оказалась среди регионов по «долгому накоплению» на авто

Общество

Сибиряки не доверяют онлайн-магазинам при покупке товаров для взрослых

Общество

Ростехнадзор одобрил этап реконструкции аэропорта Толмачёво

Общество

В Новосибирской области ожидается мороз до -40

Власть Общество

Налоговый сбор введут для покупателей элитного жилья и авто в Новосибирске

Общество

«Ново-Николаевск звучит красивее и благороднее»: после смены имени Новосибирск потерял часть своей ауры

Бизнес Власть

Новосибирским продавцам на маркетплейсах разрешат удерживать расходы за возврат

Отставки и назначения

В Новосибирске сменится председатель областного Арбитражного суда

Культура Общество

Молельный дом для мусульман создали на территории ТГ «Левобережный» в Новосибирске

Город Общество

В Новосибирске продают историческое здание военкомата со звездой на фронтоне

Культура Общество

От «кавалерист-девицы» до ночных ведьм: историк из новосибирского вуза напомнил о женщинах-защитницах Отечества

Власть Общество

Сюрприз для должников за коммуналку: долги за ЖКХ в России планируют взыскивать онлайн

Бизнес Власть Недвижимость

Налоговики НСО ждут ответ из Москвы по налогообложению непроданных квартир

Бизнес Общество

Право на больничные «купили» более 400 самозанятых в Новосибирске

Общество Стиль жизни

Felicità и другие хиты: легендарный Аль Бано выступит 21 апреля в Новосибирске

Власть

Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с 23 февраля

Общество

Образованное при царской России село упразднили в Новосибирской области

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности