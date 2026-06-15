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Власть Общество

В июле ожидается запуск завода «ЭкоНивы» под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

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После карантина по пастереллёзу в регионе вновь встал вопрос об активном развитии собственной переработки сельхозпродукции

Депутаты регионального парламента вновь подняли вопрос о необходимости развития в области предприятий по переработке сельхозпродукции.

— У нас малейшая проблема, связанная с регионализацией, и мы не можем из области вывезти то миллион литров молока, то тысячи тонн мяса. Вроде в июле в Маслянино планируют запустить завод по переработке молока и где-то мы найдем баланс. В крайнем случае, они будут что-то ввозить на переработку с Алтая, мы что-то вывозить в Омск, но объем производства молока будет примерно равен переработке. А вот с мясом у нас катастрофа, — констатировал председатель комитета по АПК регионального парламента Денис Субботин.

Он предложил главе Минсельхоза Андрею Михайлову совместно с Минпромторгом «начинать мечтать о чем-то крупном по переработке мяса».

— Это и налоги, и переработка. Мы должны быть в этом заинтересованы, — добавил он.

Михайлов сообщил, что Минсельхоз ставит перед собой задачу заняться переработкой.

— Сейчас мы около 70% говядины вывозим за пределы региона. Нужно разбираться с этим на месте и запускать свою историю, — отметил чиновник.

Напомним, в ноябре прошлого года на съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока представители холдинга «ЭкоНива» сообщали, что запуск производства планируется в 2026 году и к лету 2027 года предприятие выйдет на полную мощность. О том, что холдинг планирует построить в регионе завод по переработке молока стало известно в 2017 году. Первоначально работы планировалось завершить в 2020 году.

Что касается переработки мяса, то в 2020 году ГК «Горкунов» анонсировала планы создать в Новосибирской области мясной кластер, в который была готова вложить свыше 30 млрд рублей. К 2027 году в хозяйствах компании планировалось содержать 160 тысяч голов крупного рогатого скота. Однако депутаты Заксобрания выступили против крупных агрохолдингов в АПК, отмечая, что они убивают малый бизнес. В итоге в 2023 году инвестор закрыл свернул проект.

Редакции Infopro54 не удалось найти информацию предусматривал ли проект создание перерабатывающих мощностей. В ГК «Горкунов» этот вопрос прокомментировать отказались, отметив, что проект закрыт.

Ранее редакция сообщала о том, что на мясоперерабатывающих предприятиях области скопился переизбыток говядины, а у аграриев «зависли» еще более 5 тысяч скота в живом весе, которые они рассчитывали сдать на убой. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Власть Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ЭкоНива переработка животноводство депутаты

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