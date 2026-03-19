В МВД сообщили о правонарушениях во время изъятия скота в Новосибирской области

В Новосибирской области в ходе мероприятий по предотвращению распространения бешенства и пастереллеза сотрудники полиции привлекались для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан. В региональном главке МВД сообщили о нескольких фактах административных нарушений, установленных в ходе этой работы.

— В ходе обеспечения деятельности по охране порядка полицейскими установлено несколько граждан, совершивших административные правонарушения. По каждому факту судом вынесено соответствующее решение, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области в ответ на запрос издания Om1 Новосибирск.

На данный момент в регионе зафиксировано 47 очагов заболеваний, из которых 42 приходятся на бешенство и 5 — на пастереллез. В этих очагах проводится изъятие скота.

— Изъятие животных — это единственный способ разрыва эпизоотической цепи, когда передача инфекции от восприимчивого животного к восприимчивому становится невозможна. Предпринятые меры экстраординарны и серьезно влияют на социальную напряженность, но мы уже более десяти дней подряд не фиксируем новых вспышек заболевания. Выбрана жесткая тактика, и она дает результат. При этом важно понимать, что в этот тяжелейший процесс вовлечено всего 0,6 процента личных подсобных хозяйств. Если бы меры не были приняты, мы бы обрушили личные подсобные хозяйства и крестьянство очень жестко, — сказал начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

Пастереллез — острое инфекционное заболевание бактериального происхождения. Болезнь поражает многих домашних и диких животных, а также птицу и человека. Инфекция передается воздушно-капельным и алиментарным (через корм) путями, факторами передачи могут служить инфицированные помещения, корма, инвентарь, а также грызуны и насекомые. Инкубационный период составляет от нескольких часов до нескольких дней . Для лечения применяют антибиотики, однако в случае вспышек в хозяйствах нередко прибегают к жестким мерам, включая изъятие и уничтожение поголовья.

В Новосибирской области вспышка пастереллеза была зафиксирована в начале 2026 года. По последним данным, заболевание выявлено в пяти районах — Ордынском, Карасукском, Баганском, Новосибирском и Купинском. Эксперты говорят, что в регионе, что болезнь приняла нестандартные формы. Факторами, усугубившими ситуацию, также названы незаконные перевозки скота без ветеринарных документов и большое количество неучтенного поголовья в личных подсобных хозяйствах.

