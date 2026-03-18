«Изъятия скота производились»: новосибирская ветслужба рассказала о работе крупных хозяйств в режиме карантина

Ветеринарное управление Новосибирской области ответило на вопросы о работе крупных животноводческих комплексов, находящихся в настоящее время в карантинных зонах из-за пастереллеза и бешенства. Сведения о количестве таких предприятий и их названия официально не публикуются. Infopro54 рассказывает, что известно на сегодняшний день.

Животноводческие комплексы, которые в последние два месяца так или иначе затронула проблема, делятся на две категории. Первая — это те хозяйства, где крупный рогатый скот изымали и уничтожали. Вторая — те, которых изъятия не коснулись, но карантин сказался на режиме их работы. Вот что о первой категории говорят в правительстве региона:

— На сегодняшний день для крупных предприятий животноводческого рынка все уже завершено. Такие изъятия производились. Данные о количестве животных [на этих предприятиях] мы разглашать не можем, — говорит руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

Если личные подсобные хозяйства, в которых изымали скот, получат компенсационные выплаты за счет регионального бюджета (резервный фонд), то об аналогичной поддержке крупных хозяйств речи пока не идет.

— Собственники крупных предприятий решают такие вопросы в правовом поле. Животные все, в общем-то, застрахованы. Что касается обоснования страховых выплат, то это те же акты изъятия, которые оформлялись. Все абсолютно сейчас идет в обычном спокойном режиме. И этот режим на сегодняшний день пока не вызывает никаких сомнений в том, что крупные промышленные предприятия получат все необходимые компенсационные выплаты, — говорит начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения, официальный представитель областной противоэпизоотической комиссии Юрий Шмидт.

Есть животноводческие комплексы, которые находятся в карантинных зонах, но поголовье сохранили — случаев заболевания крупного рогатого скота там не было выявлено. Сейчас такие хозяйства предпринимают особые меры по предотвращению заноса инфекции на свои территории.

— Сегодня крупные промышленные предприятия идут на очень серьезные затраты по обеспечению безопасности. В том числе и освобождают людей, у которых личное подсобное хозяйство, от работы. Люди находятся дома, причем с сохранением заработной платы. Плюс очень жесткие карантинные мероприятия, карантинные посты, дезинфекционные барьеры. Закрывается доступ любых транспортных средств на территорию этого предприятия. Не допускаются люди, которые не заняты в животноводстве, и те люди, у которых есть личные подсобные хозяйства. И сегодня мы говорим о том, что крупные предприятия защищены именно тем, что финансово могут позволить себе обеспечить эту биобезопасность, которая включает в том числе специальные средства отпугивания птиц. В целом создается режим абсолютной закрытости предприятий, — рассказал Юрий Шмидт.

По данным редакции Infopro54, именно в таком спецрежиме работает сейчас одно из крупнейших животноводческих предприятий региона, расположенное в Ордынском районе. Изъятий животных там не было, молочную продукцию оно продолжает выпускать.

— Бизнес-модель в этом хозяйстве заключается в том, что молоко они получают, и на этом же месте это молоко перерабатывают. А молочный продукт, прошедший термическую обработку по стерилизации, абсолютно безопасен. Кроме всего прочего, лабораторный контроль у них внутри, производственный лабораторный контроль подтверждает безопасность каждой партии продукции. Здесь подоили и здесь переработали. Никуда за пределами этой территории ничего не выезжает. Именно поэтому эта бизнес-модель сегодня показала свою состоятельность. Это, в общем-то, по большому счету, выигрыш тех, кто когда-то, десятилетия назад, уже прогнозировал возможные риски. И они выиграли, — объясняет Юрий Шмидт.

Эксперты объясняют, что срок карантина составляет 30 дней с момента последней регистрации случая заболевания в очаге. Первые сообщения о вспышках пастереллеза появились в начале февраля. Сначала говорилось о случаях заболевания в двух районах области, позже стало известно, что карантин введен в пяти районах. Ни в одном из них на 18 марта ограничения еще не сняты.

Ранее редакция сообщала, что по поручению заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева создана рабочая группа, которая должна проанализировать ситуацию со вспышкой заболевания крупного рогатого скота в Новосибирской области. Группа во главе с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом прибудет в регион в ближайшее время.