Поголовье коров в Новосибирской области сократилось почти на 15%

Сокращение поголовья

По итогам первого полугодия 2026 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Новосибирской области составило 310,9 тысяч голов. Это на 13,3% меньше, чем годом ранее, говорится в докладе Новосибирскстата.

В процентном соотношении самая большая убыль зафиксирована в поголовье овец и коз — на 21,6% до 118,3 тысяч. Стоит отметить, что с лета прошлого года овцеводы говорили о проблемах в отрасли и предупреждали, что будут вырезать скот.

На втором месте по сокращению поголовья — коровы: на 14,7%, до 127,5 тысяч. Напомним, в феврале в регионе был объявлен карантин по пастереллёзу. У ЛПХ, фермеров, а также сельхозпредприятий в нескольких районах области был изъят и уничтожен скот. Карантин был снят в июне. По данным статистики, на балансе сельхозорганизаций региона по итогам полугодия было 57,8 тысяч коров, на 14,6% меньше, чем годом ранее.

— В этом году в отпуске решили проехать по Новосибирской области. Раньше постоянно покупали в деревнях молоко, творог, сливки, яйца у местных жителей. В этом году удалось приобрести молоко только в одной деревне. Больше нигде не было. Жители говорят, что коров осталось мало и молоко у хозяев раскупают местные, на приезжих ничего не остается, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Елена.

В регионе также зафиксировано сокращение поголовья свиней — на 10,3% до 315,5 тысяч.

Количество лошадей у сельхозорганизаций сократилось на 7,4% до 3,1 тысячи.

Судя по данным статистики, по итогам полугодия небольшое увеличение наблюдалось только у птицеводов — на 1,2% до 9528,4 тысяч голов.

Падение производства

Наряду с сокращением поголовья по итогам полугодия в регионе также наблюдается падение производства сельхозпродукции. За шесть месяцев в хозяйствах всех категорий произведено:

скота и птицы на убой (в живом весе) 103,4 тысяч тонн, на 3% меньше, чем годом ранее,

молока — 362,5 тысяч тонн, на 4.2% меньше,

яиц — 441,6 млн штук, на 2,1% меньше.

В сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 1,1%, молока — на 16,4%, яиц — на 4,4%.

— Надои молока на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в первом полугодии 2026 года составили 4231 кг против 4340 кг в 2025, яйценоскость кур-несушек — 170 штук яиц против 179 штук год назад, — констатировали в Новосибирскстате.

Впрочем, не исключено, что падение производства связано с сокращением потребительского спроса о котором говорят многие эксперты.

Отыграли за счет растениеводства

Судя по данным статистики, более благоприятным для аграриев региона оказался результат работы в сегменте растениеводства. По итогам первого полугодия сельхозпредприятия отгрузили 283,4 тысячи зерновых и зернобобовых культур, на 65% больше, чем годом ранее, а также свыше 2 тысяч тонн картофеля (+43%).

Отгрузка овощей, напротив уменьшилась до 21 тысячи тонн (-15,7%).

Напомним, в июне сообщалось, что сельхозкультуры в Новосибирской области отстают в развитии из-за погоды. В результате новосибирские аграрии перетряхивали «посевные портфели» в попытке заработать.

Ранее редакция сообщала о том, что к осени аграрии региона прогнозировали «дикое перепроизводство» мяса.