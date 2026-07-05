9 июля в Кировском и Ленинском районах отключат горячую воду — список улиц

С 16 мая по 26 августа в Новосибирске проходят гидравлические испытания тепловых сетей. Плановые проверки проводятся для выявления слабых участков трубопроводов и подготовки инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону. В период опрессовок системы горячего водоснабжения временно отключаются на время диагностики и последующего ремонта выявленных повреждений.

С 9 по 22 июля горячее водоснабжение будет ограничено в Кировском и Ленинском районах. Отключение затронет потребителей, подключенных к ТЭЦ-2 (Ленинский вывод).

В Ленинском районе подача горячей воды прекратится по следующим адресам:

— 1-я и 2-я Чулымская улицы;

— улицы Планировочная, Котовского (на участке от Сада Кирова до улицы Блюхера), Пермитина, Стартовая, Космическая, Выставочная, Блюхера, Римского-Корсакова;

— улица Плахотного (на участке от улицы Станиславского до улицы Римского-Корсакова);

— улицы Дружбы, Ватутина;

— проспект Карла Маркса и площадь Карла Маркса;

— микрорайон Башня;

— улицы Геодезическая, Новогодняя;

— жилые комплексы «Ясный Берег», «Венеция», «Аква-Сити»;

— Горский жилмассив и поселок Восточный.

В Кировском районе горячая вода будет отсутствовать по адресам:

— улица Вертковская (от улицы Римского-Корсакова до улицы Ватутина);

— улица Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до улицы Ватутина);

— жилой комплекс «Панорама»;

— территория областной больницы.

В период гидравлических испытаний возможны кратковременные перепады давления в системе. О возобновлении подачи горячей воды ресурсоснабжающие организации сообщат дополнительно после завершения ремонтных работ на выявленных дефектах.

Ранее редакция рассказывала о том, что глава региона потребовал ужесточить контроль за отключениями горячей воды.