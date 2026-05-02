Новосибирцам станет сложнее взять ипотеку без первого взноса

Банк России ввел новые ограничения для выдачи ипотеки и займов под залог недвижимости. Регулятор опубликовал значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на третий квартал 2026 года.

Под новые правила попадают: ипотека на строящееся и готовое жилье в многоквартирных домах, кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевые потребительские займы под залог недвижимости. Главная цель — снизить долю самых рискованных кредитов, по которым растет просрочка.

По ипотеке на квартиры с 1 июля установлен лимит на уровне структуры выдач первого квартала 2026 года. Доля кредитов для заемщиков с долговой нагрузкой выше 80% или с первоначальным взносом менее 20% составит 5% вместо прежних 7%. Фактические выдачи первого квартала по таким кредитам были на уровне 3%, уточнили в Банке России.

Для новосибирских семей, которые копят на первый взнос, это означает, что получить ипотеку с минимальным взносом станет сложнее. Банки будут строже отбирать клиентов, чтобы не превысить лимиты Центробанка.

Самые заметные изменения коснулись сегмента ИЖС. Здесь ЦБ впервые ввел ограничение для займов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%. Их доля не должна превышать 28%. При этом в первом квартале фактические выдачи таких кредитов достигали 44%. Банкам придется почти вдвое сократить количество подобных ссуд. Доля самых тяжелых кредитов (с ПДН выше 80%) снижается с 10% до 3%. Год назад фактический показатель был 13%.

По нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости лимит для заемщиков с ПДН выше 50% снизили с 25% до 18%, а для клиентов с нагрузкой выше 80% — с 10% до 3%.

В Банке России пояснили, что пока просрочка растет по старым займам, но регулятор стремится не допустить ухудшения качества по новым выдачам. При этом макропруденциальные надбавки, еще один инструмент охлаждения рынка, пересматривать не стали.

Напомним, на заседании 24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку с 15% до 14,5% годовых. Рыночные ипотечные ставки остаются на уровне около 20% годовых. Снижение на 0,5 процентного пункта существенно не повлияет на доступность ипотеки. Но если ЦБ продолжит смягчение, кредиты в Новосибирске станут дешевле. Новые же лимиты по рискованным ссудам сохранят высокие требования к заемщикам.

