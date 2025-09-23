Центробанк готовит новую купюру номиналом 500 рублей

Банк России приступил к разработке новой банкноты номиналом 500 рублей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

По его словам, новая «пятисотка» будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его административному центру — Пятигорску. В 2022 году специальная рабочая группа выбрала достопримечательности для будущей банкноты. Однако проект временно отложили, чтобы завершить выпуск обновленной 1000-рублевой купюры.

Новая купюра номиналом 500 рублей сохранит сиренево-фиолетовую цветовую гамму, что облегчит различение номиналов. Центробанк переходит к следующему этапу — выбору символов. В конце сентября состоится заседание Консультативного совета, который определит список объектов. Затем этот список будет вынесен на общественное онлайн-голосование.

В апреле Белов заявил, что Банк России начнет работу над новыми купюрами номиналом 10 и 50 рублей уже в следующем году. Он отметил, что сроки выпуска этих банкнот сдвинулись из-за изменения подхода ЦБ к их разработке. Теперь процедура выбора символов стала более открытой, пояснил зампред.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области зафиксировали сбыт фальшивых 5-тысячных купюр.