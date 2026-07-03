Центробанк России повышает прогноз по траектории ключевой ставки

2 июля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объявила на брифинге, состоявшемся в рамках Финансового конгресса регулятора, о повышении прогноза по траектории ключевой ставки.

— Я думаю, после нашего прошлого заседания и наших сигналов ожидания по траектории ключевой ставки сместились чуть вверх, — сказала она.

По ее словам, ожидается, что в 2026 году инфляция составит 14–14,5%. Как отметила Набиуллина, на этот прогноз влияют ожидания относительно риск-премий, а также ясность или неопределенность в бюджетной политике государства.

Напомним, 19 июня Центральный банк Российской Федерации объявил о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов до уровня 14,25%, что стало уже десятым снижением подряд. Представители регулятора подчеркнули, что несмотря на продолжающееся смягчение денежно-кредитных условий, их общий уровень остается достаточно жестким.

Глава Сбербанка Герман Греф 30 июня подчеркнул, что российская экономика находится в состоянии переохлаждения, и ставку Центробанка следует уменьшить. Он отметил, что экономика не может долго функционировать при чрезвычайно высоких ставках, а текущая реальная ставка в стране составляет около 10%.

Ранее редакция сообщала о том, что делать вывод об устойчивом замедлении инфляции в Сибири пока рано.