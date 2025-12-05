Два кредитора из Новосибирской области попали в «черный список» ЦБ

Центробанк внес две организации из Новосибирской области в список компаний

с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Решения были приняты по итогам мониторинга и обращений граждан.

Первой в «черный список» 20 ноября попала микрокредитная компания «Инвест Групп», зарегистрированная в Новосибирске. Вслед за ней, 25 ноября, в перечень был добавлен кредитный потребительский кооператив «Питомец» из рабочего поселка Коченево.

Банк России вносит в «черный список» компании, которые действуют без необходимой лицензии или включения в официальный реестр. Их услуги представляют риск для потребителей, говорят эксперты. Регулятор принимает меры по блокировке сайтов нелегальных кредиторов и взаимодействует с правоохранительными органами для применения иных мер. ЦБ также предупреждает, что не компенсирует убытки гражданам, пострадавшим от действий нелегальных участников рынка, и призывает проверять законность деятельности финансовых организаций, сверяясь со справочником финансовых организаций.

Ранее редакция сообщала, что клиенты МФО в России начали переходить к нелегальным кредиторам.