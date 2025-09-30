«Крипта условно анонимна»: новосибирским бизнесменам рассказали о трансграничных сделках с криптовалютой

В Новосибирске 30 сентября в рамках Сибирской юридической недели (SibLegalWeek) состоялась бизнес-встреча, посвященная структурированию трансграничных сделок с криптовалютой. Эксперты рассказали о рисках использования крипты, легальных схемах, а также о том, кто их может видеть. Журналиcт Infopro54 стал одним из участников встречи (полная запись разговора есть в распоряжении редакции).

Частные лица покупают и хранят криптовалюту как цифровое имущество для инвестиций. Они могут пользоваться зарубежными биржами и P2P-платформами, обязаны декларировать доходы и платить НДФЛ. Бизнес (импортёры и экспортёры) применяет криптовалюту для расчётов с иностранными контрагентами во внешнеторговых сделках. Физические лица могут майнить в пределах установленных лимитов потребления электроэнергии, а юридические лица и ИП — при обязательной регистрации в реестре ФНС. На 2025 год криптовалюта в России находится в правовой «серой зоне»: она не запрещена, но и не признана законным платёжным средством.

Компании, которые оказывают консультационные услуги по вопросам использованию крипты, отмечают рост запросов со стороны российского бизнеса.

— Смотрите, почему крипта вообще образовалась [как востребованный инструмент расчетов]: 13-й пакет санкций — ломаются прямые платежи, мы начинаем бегать. Внешнеэкономическими вопросами я занимаюсь очень много лет, и у нас обычно было 2-3 банка, и в каждом по несколько счетов. А когда началась вся эта ситуация, то у нас стало больше 10 банков, в каждом банке минимум три счета у нас открыто. Вот с этой махиной приходилось иметь дело. И там так: сегодня все работает, завтра нет. Банки любят очень деньги. Они у нас вон сверхприбыли показывают. Ты приходишь в банк и говоришь: «Ребята, прямой платёж на такой-то банк работает?» Они говорят: «Всё работает». Ты деньги туда. А они не уходят, висят 3-6 месяцев, возвращаются. Поэтому стала нужна какая-то альтернатива. Криптовалюта позволяет этот рубеж, занавес этот преодолеть, — говорит генеральный директор ООО «Вэлком» Сергей Лакиза.

Часто всего сделки российского бизнеса с использование криптовалюты проходят через белорусские и киргизcкие криптобиржы. Везде есть свои нюансы, говорят эксперты, которые предприниматели должны учитывать.

—Чаще всего мы выходим в Беларусь или Кыргызстан. Можно идти в Казахстан, но казахи нас не сильно любят. Точнее, они нас любят, но работать с нами не хотят. Поэтому — к белорусам. У них немножко комплаенс пожестче. Они у вас будут спрашивать больше документов. В Кыргызстане попроще и побыстрее. Но надо понимать, за счет чего эта экономия. Никакая экономия бесплатно не дается. Кыргызстан все-таки среднеазиатская страна и у них, собственно, и подход такой же. То есть, ну, я вам просто пример приведу. В феврале этого года киргизы решили ужесточить комплаенс, и они каким образом это сделали. Они одним днем все криптообменники крупные включили в черный список. И все банки остановили с ними работу. Ну и они как бы запросили документы и в течение двух недель все криптообменники из этого черного списка вышли, предоставив весь пакет документов в ГКНБ Кыргызстана. То есть на две недели работа была блокирована. Похожая история у них была в мае. То есть Кыргызстан — в какой-то части вольная юрисдикция, но постоянно там какие-то вот такие истории возникают. Поэтому вы должны понимать, что если вы там хотите экономить, вам потребуется все равно какие-то дополнительные телодвижения, связанные с их каким-то неожиданным поведением делать. Ну, правда, в Беларуси тоже недавно решил тоже что-то менять. Пока еще мы не видели, чем это закончится, — объясняет Кирилл Соппа (General Manager Custodian Business Center LLC).

Важным моментом использования крипты, как для физлиц, так и для юрлиц, является вопрос о ее анонимности. Специалисты подчеркивают, что контроль над цифровой валютой есть и он постоянно усиливается, и это надо обязательно учитывать тем, кто ведет бизнес легально.

— Вы же рекламируетесь, получаете выручку. Если вы выручку будете криптой получать, что мешает налоговому органу прийти у вас, заказать вашу услугу, обладать криптой и тут же вас поймать? Нормальный легальный бизнес все равно рано или поздно столкнется с пересечением. Крипта она же условно анонимна. То есть она анонимна, пока никто не знает. Но вообще нет практически никакой анонимности. Этот кошелек ваш, поэтому как только узнали, что он ваш — все ваши транзакции видны, всё видно, — говорит Кирил Соппа.

