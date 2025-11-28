В России предложили ввести новую купюру номиналом 10 тысяч рублей

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди», во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, предложили главе Центробанка Эльвире Набиуллиной ввести в обращение банкноту номиналом 10 тысяч рублей.

— Просим Вас рассмотреть возможность выпуска банкноты номиналом 10 000 рублей и проведения всероссийского голосования по выбору ее дизайна и, в случае поддержки данной инициативы, поручить профильным департаментам Банка России проработать вопросы ее практической реализации, — говорится в письме.

Авторы законопроекта отмечают, что большие объемы наличных при крупных расчетах увеличивают затраты на производство, транспортировку и хранение банкнот.

Парламентарии также указывают на недавнее обсуждение символики для купюры в 500 рублей. Это обсуждение показало, как важно визуальное оформление национальной валюты для граждан. Для выбора дизайна новой банкноты депутаты предлагают провести открытое голосование на портале «Госуслуги».

Напомним, в начале октября Центробанк запустил голосование за новый дизайн 500-рублевой банкноты, посвященной Северо-Кавказскому округу. В лидеры вышли два проекта: «Грозный-Сити» и гора Эльбрус. За «Грозный-Сити» активно агитировал глава Чечни Рамзан Кадыров и его команда, предлагая различные призы в качестве поощрения. Гора Эльбрус также нашла поддержку среди избирателей, в том числе благодаря усилиям Даванкова. Однако позже Центробанк неожиданно отменил голосование.

Стоит отметить. что за третий квартал 2025 года объем наличных денег в обращении в России увеличился на 659 млрд рублей. Это следует из данных Центробанка, проанализированных «Известиями». Этот показатель почти в пять раз превышает рост за аналогичный период 2024 года. В ЦБ отмечали, что в последние месяцы россияне чаще снимали наличные из-за перебоев с интернет-сервисами.

Ранее редакция сообщала о том, что новые купюры номиналом 5000 с «бородатым мужиком» поступили в Новосибирск.