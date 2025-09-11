Терапевт из Новосибирска рассказал об изменениях в организме женщин после 35 лет

Женский организм проходит через несколько физиологических этапов: репродуктивный возраст, беременность, пременопауза и постменопауза. После 35 лет начинает значительно меняться гормональный фон, ухудшается работа иммунной системы, возрастает риск развития хронических заболеваний.

— Если у женщины появляются такие симптомы, как усталость, сухость кожи, депрессия, выпадение волос и т.д. — то надо проверяться, — сообщил изданию Om1 Новосибирск врач-терапевт новосибирской клиники.

Он подчеркнул, что ежегодный медицинский осмотр позволяет не только выявить заболевания на ранней стадии, но и отследить динамику изменений, которые происходят в организме. Он должен включать минимум анализов и процедур, которые позволят получить объективную картину состояния организма. Женщинам, перешагнувшим 35-летний рубеж эксперт рекомендует ежегодно посещать терапевта и гинеколога. Кроме того, он советует регулярно сдавать общий и биохимический анализы крови, проходить УЗИ щитовидной железы, молочных желез и маммографию.

Ранее редакция сообщала о том, как сейчас болеют COVID-19. Инфекционисты считают, что до российских регионов уже добрался новый вариант коронавируса «Стратус».