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Бизнес Медицина

Новосибирские клиники перейдут на дистанционные договоры

Автор: Оксана Мочалова

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Новые правила оказания платных медицинских услуг будут действовать до 2031 года

С 1 сентября 2026 года в России начинают действовать обновленные Правила предоставления платных медицинских услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ № 659. Документ будет применяться в течение пяти лет — до 1 сентября 2031 года.

Главное нововведение — легализация и детальное регулирование дистанционного заключения договоров на платные медуслуги. Теперь соглашение можно оформить не только на сайте клиники, но и через мобильное приложение медицинской организации, а также через иные многофункциональные сервисы обмена информацией. При этом жесткое требование об обязательном подписании договора усиленной квалифицированной электронной подписью со стороны пациента исключено.

Документ считается заключенным с момента оформления согласия, в том числе путем частичной или полной оплаты услуги. Клиника по запросу пациента обязана направить ему экземпляр договора, подписанный УКЭП уполномоченного лица исполнителя.

В постановлении особо подчеркивается добровольный характер платных услуг.

— Отказ потребителя от заключения договора и (или) от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть причиной уменьшения видов и объема медицинской помощи, оказываемой потребителю без взимания платы в рамках программы государственных гарантий, — говорится в документе.

Эта норма закрепляет право пациентов на бесплатную помощь независимо от их решения платить за дополнительные услуги.

Изменения коснулись и порядка информирования пациентов. Теперь подробные сведения о методах лечения, связанных с ними рисках, видах вмешательств и ожидаемых результатах клиника обязана предоставлять только по запросу пациента. Базовая информация о порядке оказания помощи и стандартах по-прежнему доступна при заключении договора. Уточнены и сведения о лицензии — теперь в договоре нужно указывать не просто факт ее наличия, а конкретный перечень работ и услуг из единого реестра лицензий Росздравнадзора.

Скорректированы и требования к содержанию договора. При анонимном обращении пациент не обязан предоставлять паспортные данные — сведения фиксируются с его слов. Если договор заключает представитель пациента, в документе теперь обязательно отражаются реквизиты доверенности или иного подтверждающего полномочия документа. В договоре также указывается конкретный срок предоставления услуги, а не только условия ожидания. Кроме того, смета на услуги может быть как твердой, так и приблизительной — по требованию любой из сторон ее составление становится обязательным.

Отдельное внимание уделено дополнительным услугам. Обязательное требование оформлять новый договор или дополнительное соглашение на услуги, не вошедшие в основной договор, отменено. Теперь достаточно, чтобы исполнитель предупредил об этом пациента.

Важным нововведением стало включение в договор уведомления о том, что несоблюдение назначенного режима лечения и рекомендаций врача может снизить качество услуги, повлечь невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на здоровье пациента. Это положение служит инструментом защиты клиник в спорных ситуациях.

Для получения социального налогового вычета процедура упрощена. Вместо рецептурного бланка со штампом «Для аптек» клиника вправе выдать выписку из медицинской документации с информацией о назначении препарата. Справка об оплате будет выдаваться по форме, утвержденной ФНС.

Дистанционному формату работы в новых правилах посвящен отдельный раздел.

— Договор может быть заключен посредством использования сети «Интернет» (при наличии у исполнителя сайта в сети «Интернет» или мобильного приложения) на основании ознакомления потребителя и (или) заказчика с предложенным исполнителем описанием платных медицинских услуг (дистанционный способ заключения договора), а также с использованием многофункционального сервиса обмена информацией, — говорится в документе.

Закреплена и прямая обязанность исполнителей передавать сведения о лечении и оказанных услугах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, когда это предусмотрено законодательством.

Ранее редакция сообщала, что врачи 63 новосибирских медучреждений будут консультировать пациентов в MAX.

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Рубрики : Бизнес Медицина

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : частные клиники платные медуслуги медицина

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Автор: Юлия Данилова

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«В военное время предприятия Татарстана обязаны разрабатывать меры защиты производственной инфраструктуры. Им также необходимо оценивать устойчивость объектов, выявлять уязвимые места и прогнозировать последствия возможных ударов». Об этом говорится в проекте постановления кабинета министров республики, опубликованном на официальном сайте субъекта федерации.

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