В Новосибирской области не станут ограничивать частную практику на аборты

В Новосибирской области в ближайшее время не будут вводить запрет на проведение абортов в частных медицинских клиниках. Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.

Поводом для вопроса стал опыт соседнего Алтайского края, где частным клиникам уже запретили проводить эту процедуру.

— В ближайшее время мы ничего не собираемся предпринимать по каким-то запретам, — ответил министр.

При этом Заблоцкий подчеркнул, что власти региона стараются максимально беречь здоровье женщин и детей, а также повышать рождаемость. Однако, по его словам, действовать агрессивно и принудительно никто не намерен.

— В любом случае репродуктивный выбор должен быть сделан женщиной. Но мы должны создать все максимально возможные условия, чтобы этот выбор женщины был направлен в пользу рождения ребёнка, — отметил глава минздрава.

Он добавил, что в рамках нацпроекта «Семья» в области анонсировали установку шести модульных женских консультаций, переоснащение перинатальных центров и усиление психологической поддержки будущих мам.

