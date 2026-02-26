Поиск здесь...
Скачкообразный рост предложения апартаментов на рынке Новосибирска неизбежен

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Конкуренция на этом сегменте в городе кардинально изменится

В 2026 году в Новосибирске планируется ввод 3 890 юнитов в комплексах апартаментов. Это в 1,5 раза больше общего числа проданных в городе апартаментов за 2024-2025 годы. Об этом сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев, со ссылкой на данные проектных деклараций с сайта ДОМ.РФ.

Самые крупные проекты по числу юнитов, планируемых к вводу, — Land Lord и Voroshilov. Суммарно больше тысячи лотов будет введено ГК СМСС, 784 лота в первой очереди проекта «АЭРОН». Первая очередь Freedom — 747 юнита, Gagarin City — 484 номера.

— Часть проектов уже на сдаче, все — в высокой стадии готовности. По отдельным проектам передача ключей дольщикам предусмотрена в 2027 году, но скачкообразный рост предложения готовых апартаментов в конце 2026 года практически неизбежен, —констатирует Николаев.

По его словам, рост предложения апартаментов изменит конкуренцию на этом сегменте: она выйдет на новый уровень. В основе будет не цена, а уровень доходности в проекте — и не теоретический или декларируемый, а реальный.

— Изменения законодательства по комплексам апартаментов сыграет на руку застройщикам, так же как ограничение на строительство небольших студий в Москве привело к росту цен на такие квартиры, — уверен эксперт.

Напомним, в феврале Конституционный суд легализовал регистрацию в апартаментах.

Эксперты прогнозировали, что это приведет к росту цен и ужесточению требований к застройщикам.

По данным бизнес-комьюнити One Company, в январе 2026 года в Новосибирске реализовано 88 апартаментов. Это на 7,3% больше по количеству лотов, чем в январе 2025 года, когда было продано 82 юнита. При этом общая выручка снизилась на 12,8%, с 674 млн рублей до 588 млн рублей. В компании это объяснили структурой продаж и крупной сделкой в одном из проектов.

Для сравнения: в декабре 2025 года был реализован 71 лот на 563 млн рублей. Месяц к месяцу количество сделок выросло на 23,9%, а объём выручки увеличился на 4,4%.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость квадрата в апартаментах Новосибирска перевалила за 700 тысяч рублей. Предыдущий рекорд был почти в 1,5 раза скромнее. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска апартаменты

Новосибирец обратился за страховыми выплатами по ОСАГО 146 раз

Автор: Юлия Данилова

Более 300 сообщений о преступлениях в сфере автострахования зарегистрированы в Новосибирске в 2025 году. В результате их рассмотрения по 251 преступлению были возбуждены уголовные дела. Это практически в пять раз больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного доклада на февральской сессии регионального парламента.

— В суд направлены уголовные дела по 74 эпизодам, 60 из которых были совершены членами организованных преступных групп. В настоящее время в производстве органов предварительного расследования региона находятся уголовные дела по 215 преступлениям, лица, по которым установлены, — подчеркнул Кульков.

Читать полностью

Аэроэкспресс до Толмачево снова оказался в повестке дня в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области подписано новое трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством региона, мэрией Новосибирска и АО «РЖД». Как отметил мэр Максим Кудрявцев, Новосибирску необходимо развитие городской железной дороги.

— Соглашение, которое мы сегодня подписываем, определит направление дальнейшего движения в этом вопросе, — подчеркнул он.

Читать полностью

Санаторию «Краснозёрский» грозит повторный иск о деприватизации

Автор: Оксана Мочалова

История с попыткой изъятия в госсобственность санатория «Краснозёрский» вышла на новый виток. Прокуратура Новосибирской области добилась отмены решений судов, которые ранее вставали на сторону инвесторов, сообщает «Центр деловой жизни» (ЦДЖ). Теперь Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, что что вновь приковало внимание бизнес-сообщества к развитию событий.

Спор вокруг санатория длится с середины 2024 года. Надзорное ведомство настаивает на том, что приватизация здравницы в 2006 и 2008 годах была проведена с грубыми нарушениями. По версии прокуратуры, объект изначально находился в федеральной собственности, а решение о его продаже принимали неуполномоченные на то региональные чиновники. Кроме того, в деле фигурирует довод о запрете на приватизацию объектов здравоохранения.

Читать полностью

Новосибирцы зимой побывали в 76 странах

Автор: Артем Рязанов

Подведены итоги зимних поездок жителей Новосибирска. Всего путешественники побывали в 76 странах, — это на семь локаций больше, чем зимой прошлого года. Самым активным месяцем для поездок стал декабрь, когда было сделано 38% всех зимних бронирований.

Как отмечает Авиасейлс, самой популярной страной среди новосибирских путешественников зимой стал Таиланд, который составил 22% всех международных бронирований. В топ-10 также вошли Казахстан (16%), Узбекистан (12%), ОАЭ (9%), Китай (7%), Кыргызстан (6%), Грузия (5%), Вьетнам (4%), Турция (4%). Примечательно, что по сравнению с предыдущей зимой количество поездок в Грузию и Китай увеличилось более чем вдвое — на 165% и 122% соответственно.

Читать полностью

В Новосибирске идет инвентаризация коммерческих объектов, узаконенных по суду

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске проводится масштабная инвентаризация объектов, право собственности на которые признано через суд. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

— Сейчас совместно с правоохранительными органами мы делаем инвентаризацию на сети. Сколько по таким принципам было введено объектов. За последние годы эту цифру поднять достаточно просто, потому что у нас есть электронные системы. Мы делаем полностью инвентаризацию со Следственным комитетом и с прокуратурой. И после завершения этой работы будем готовы озвучивать какие-то цифры. Ну, десятки точно, — заявил Максим Кудрявцев.

Читать полностью

«Когда приспичит»: новосибирцы отказываются от дорогих стоматологических услуг

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году стоматологические услуги в Новосибирской области подорожали где-то на 13% — средний чек поставил 11820 рублей. При этом число покупок выросло на 5%, сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». В целом по стране услуги стоматолога оказались более доступны: средний чек — 10108 рублей, на 12% выше уровня прошлого года. При этом число покупок выросло на 3% в сравнении год к году.

— Лидерами спроса среди стоматологических услуг остаются анестезия, лечение кариеса, диагностические снимки зубов и ортодонтическое лечение. Наибольший поток посетителей наблюдался в частных клиниках и небольших стоматологических кабинетах, открывающихся в новых жилых комплексах. В таких районах частная медицина активно развивается, заполняя нишу, где возможности государственных поликлиник ограничены, — отметили в компании.

Читать полностью
