Скачкообразный рост предложения апартаментов на рынке Новосибирска неизбежен

В 2026 году в Новосибирске планируется ввод 3 890 юнитов в комплексах апартаментов. Это в 1,5 раза больше общего числа проданных в городе апартаментов за 2024-2025 годы. Об этом сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев, со ссылкой на данные проектных деклараций с сайта ДОМ.РФ.

Самые крупные проекты по числу юнитов, планируемых к вводу, — Land Lord и Voroshilov. Суммарно больше тысячи лотов будет введено ГК СМСС, 784 лота в первой очереди проекта «АЭРОН». Первая очередь Freedom — 747 юнита, Gagarin City — 484 номера.

— Часть проектов уже на сдаче, все — в высокой стадии готовности. По отдельным проектам передача ключей дольщикам предусмотрена в 2027 году, но скачкообразный рост предложения готовых апартаментов в конце 2026 года практически неизбежен, —констатирует Николаев.

По его словам, рост предложения апартаментов изменит конкуренцию на этом сегменте: она выйдет на новый уровень. В основе будет не цена, а уровень доходности в проекте — и не теоретический или декларируемый, а реальный.

— Изменения законодательства по комплексам апартаментов сыграет на руку застройщикам, так же как ограничение на строительство небольших студий в Москве привело к росту цен на такие квартиры, — уверен эксперт.

Напомним, в феврале Конституционный суд легализовал регистрацию в апартаментах.

Эксперты прогнозировали, что это приведет к росту цен и ужесточению требований к застройщикам.

По данным бизнес-комьюнити One Company, в январе 2026 года в Новосибирске реализовано 88 апартаментов. Это на 7,3% больше по количеству лотов, чем в январе 2025 года, когда было продано 82 юнита. При этом общая выручка снизилась на 12,8%, с 674 млн рублей до 588 млн рублей. В компании это объяснили структурой продаж и крупной сделкой в одном из проектов.

Для сравнения: в декабре 2025 года был реализован 71 лот на 563 млн рублей. Месяц к месяцу количество сделок выросло на 23,9%, а объём выручки увеличился на 4,4%.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость квадрата в апартаментах Новосибирска перевалила за 700 тысяч рублей. Предыдущий рекорд был почти в 1,5 раза скромнее.