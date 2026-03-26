На площади Маркса в Новосибирске вспыхнул пожар

Автор: Юлия Данилова

Возгорание произошло на территории строительной площадки

Сегодня утром площадь Маркса затянуло черным дымом. Возгорание произошло на внутреннем дворе строящегося комплекса апартаментов «Аэрон».

Судя по комментариям очевидцев, на стройке горят бытовые вагончики. На месте работает пожарный расчет.

Напомним, компания девелопера Тимура Саттарова в 2023 году получила проектное финансирование в ДОМ.РФ в размере 7,6 млрд рублей на строительство многофункционального квартала «Аэрон» в Ленинском районе Новосибирска общей площадью 134 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию первой очереди был запланирован на III квартал 2025 года. Застройщик — СЗ «Центр левого берега» (входит в ГК SG Development). Отмечалось, что на территории более 3 га появится современный бизнес-центр, кафе и рестораны, образовательные и досуговые пространства для детей и взрослых, в том числе музей авиации им. А. И. Покрышкина.

Ранее редакция сообщала о том, что в комплексе «Аэрон» нашли самые дорогие апартаменты в городе. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

В Новосибирске в ларьках у ГБШ покупателям не показывают ветсправки на мясо

Автор: Мария Гарифуллина

Жители Новосибирска на фоне истории с пастереллезом, изъятия скота и сокращения поставок на рынки местной говядины обратили внимание на то, как ведется торговля мясом рядом с Гусинобродским шоссе, на трамвайном кольце на улице Волочаевской. Они сообщают, что покупателям здесь не показывают ветеринарно-сопроводительные документы (ВСД) на мясо. Редакция Infopro54 решила это проверить.

По словам местных жителей, когда мясные ряды на крупных городских рынках опустели, на трамвайном кольце на Волочаевской бойко шла торговля мясом не только в многочисленных ларьках, но и с машин.

Летом улица Ленина в Новосибирске превратится в фестивальную площадку

Автор: Оксана Мочалова

В летний сезон 2026 года ключевым событием в туристической жизни Новосибирской области станет трансформированный форум «Дикоросы». Впервые он пройдет не в загородном формате, а в самом центре Новосибирска — на улице Ленина. С 9 по 12 июля центральная магистраль будет полностью перекрыта, превратившись в интерактивную площадку. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.

— Форум будет совмещен с мероприятиями под федеральным брендом «Путешествуй». Улица Ленина будет перекрыта. Ключевая особенность изменений и трансформации этого форума — большое мероприятие, которое будет интересно и гостям из других регионов, и жителям Новосибирской области, — рассказала замминистра.

Претендентов на «мусорную» концессию ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Министерство экономического развития Новосибирской области принимает заявки от потенциальных участников, готовых заключить с регионом очередное соглашение для реализации «мусорной» концессии. Речь идет о создании двух комплексов переработки отходов: КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный». Информация о приеме заявок размещена на сайте торгов. Документы будут приниматься до вечера 4 мая. Рассмотреть их Минэкономразвития планирует в течение 10 рабочих дней.

Предполагается, что 12,5 млрд рублей будет профинансировано на создание первого этапа каждого КПО. Судя по документам слайдов, для создания второго-четвертого этапов проекта планируется привлечь два капитальных гранта по 1,7 млрд рублей каждый.

Управленческие расходы новосибирского бизнеса выросли до 466 млрд

Автор: Оксана Мочалова

В 2025 году крупные и средние предприятия Новосибирской области увеличили коммерческие и управленческие расходы на 96,6 млрд руб. — до 466,1 млрд руб., подсчитали аналитики FinExpertiza. Прирост составил 26,1%, что почти втрое выше среднероссийского показателя (+8%). По абсолютному объёму дополнительных затрат регион занял седьмое место в стране, уступив Москве, Санкт‑Петербургу, Московской области, Краснодарскому краю, Свердловской области и Ямало‑Ненецкому автономному округу.

В расчёте на одно предприятие новосибирские компании потратили 380,5 млн руб. — на 21,6% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в Омской области средние расходы составили 250,2 млн руб., в Алтайском крае — 256,2 млн руб., в Томской области — 488,3 млн руб. Томские компании, несмотря на более высокий средний уровень затрат, увеличили их лишь на 11,1%, тогда как алтайские — на 23,1%.

Иск к «Толмачево» на миллиард рублей вернули на новое рассмотрение

Автор: Артем Рязанов

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил повторно рассмотреть иск Сибирского управления Росприроднадзора к аэропорту Толмачево. Речь идёт о требовании взыскать с ответчика 935 миллионов рублей. Информация о решении суда размещена в картотеке арбитражных дел.

В иске к аэропорту служба потребовала взыскать 935 млн рублей за ущерб, нанесённый болотному массиву Толмачёвские согры. Истец утверждал, что сбросы сточных вод из аэропорта привели к загрязнению этого болотного массива. Однако суд отклонил иск, указав, что сточные воды аэропорта смешивались с отходами другого предприятия, и ответчик полностью возместил ущерб окружающей среде. Также суд не признал обоснованным расчёт вреда, представленный истцом.

Частный сектор Новосибирска «поплыл» из-за снежных завалов

Автор: Юлия Данилова

В ходе обсуждения ситуации с уборкой снега и подготовкой к прохождению паводка на мартовской сессии горсовета депутаты обозначили проблемы, которые возникли у них на округах в самых разных районах города.

После наступления плюсовых температур для жителей частного сектора крайне актуальным стал вопрос расчистки улиц. Растаявший снег привел к тому, что по дорогам невозможно проехать, не только личному транспорту, но и спецмашинам. Депутат Андрей Шамалёв сообщил, что в Заельцовском районе мусор не вывозят из частного сектора уже почти две недели, так как из-за снежной каши на улицах застревает техника «Спецавтохозяйства».

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

