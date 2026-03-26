На площади Маркса в Новосибирске вспыхнул пожар

Сегодня утром площадь Маркса затянуло черным дымом. Возгорание произошло на внутреннем дворе строящегося комплекса апартаментов «Аэрон».

Судя по комментариям очевидцев, на стройке горят бытовые вагончики. На месте работает пожарный расчет.

Напомним, компания девелопера Тимура Саттарова в 2023 году получила проектное финансирование в ДОМ.РФ в размере 7,6 млрд рублей на строительство многофункционального квартала «Аэрон» в Ленинском районе Новосибирска общей площадью 134 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию первой очереди был запланирован на III квартал 2025 года. Застройщик — СЗ «Центр левого берега» (входит в ГК SG Development). Отмечалось, что на территории более 3 га появится современный бизнес-центр, кафе и рестораны, образовательные и досуговые пространства для детей и взрослых, в том числе музей авиации им. А. И. Покрышкина.

