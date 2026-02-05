Поиск здесь...
Бизнес Недвижимость

Конституционный суд легализовал регистрацию в новосибирских апартаментах

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Эксперты прогнозируют рост цен и ужесточение требований к застройщикам

Конституционный суд Российской Федерации вынес историческое постановление, которое признает право собственников апартаментов на регистрацию по месту пребывания. Документ, принятый 3 февраля 2026 года, по существу устранил ключевое административное различие между апартаментами и жилыми помещениями в вопросах фиксации места проживания граждан.

Судьи констатировали, что, несмотря на формальный нежилой статус, апартаменты зачастую используются для личных, семейных и бытовых нужд, а постоянное проживание в них законодательно не запрещено. В своем решении КС указал, что действовавший запрет на регистрацию необоснованно ограничивал конституционные права граждан на свободу выбора места пребывания и права частной собственности.

Суд обязал федерального законодателя внести соответствующие изменения в правовое поле. Однако уже с 4 февраля 2026 года органы регистрационного учета обязаны временно регистрировать в апартаментах самих собственников, их близких родственников и членов семей.

По мнению экспертов, прямое следствие решения — упрощение жизни для тысяч людей, которые уже проживают в апартаментах. Однако более значительные последствия носят стратегический характер и могут трансформировать рынок недвижимости. Управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребнева и партнёры» Ирина Гребнева отмечает, что решение поднимает принципиальный вопрос о защите прав потребителей.

— Если государство признаёт право граждан использовать апартаменты как жильё, значит, в перспективе может встать и вопрос о сопоставимом уровне правовой защиты таких покупателей, — поясняет юрист.

До сих пор застройщики апартаментов, классифицируя объекты как нежилые, избегали множества строгих нормативов, обязательных для жилых домов: от требований к защите средств дольщиков и размерам санитарных зон до обязательств по созданию социальной инфраструктуры.

Это создавало дисбаланс на строительном рынке, где апартаменты, будучи дешевле квартир, составляли им активную конкуренцию. Теперь, как полагают аналитики, регулятору предстоит сложная работа по выравниванию условий игры. Решение КС может стать катализатором для установления новых стандартов строительства и реализации проектов апартаментного типа. Это в долгосрочной перспективе может повлиять на стоимость таких объектов, подходы девелоперов и потребительский выбор, так как граница между «жилым» и «нежилым» для целей проживания становится всё более условной.

По данным бизнес-комьюнити One Company, в 2025 году на рынке апартаментов Новосибирска было реализовано 978 объектов на сумму 9,33 млрд рублей. Средняя цена квадратного метра за год увеличилась на 4,6%, достигнув 206,6 тыс. рублей.

Ранее редакция сообщала, что стоимость квадрата в апартаментах Новосибирска перевалила за 700 тысяч рублей.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : временная прописка апартаменты

Пять причин выбрать квартиру в «Расцветай на Учительской»

Улица Богдана Хмельницкого — одна из самых благоустроенных и красивых улиц Новосибирска. Это место притяжения Калининского района. Район Учительской — просторная площадь с близостью парка «Сосновый бор» и Учительского сквера — сердце района, престижная локация, объединяющая комфорт центра города и близость настоящего бора, с озером и тенистыми аллеями.

1.Удобное расположение «Расцветай на Учительской» — новостройка находится на второй линии от шумной магистрали, рядом с Учительским сквером и сосновым бором.

Читать полностью

Долгострой в Первомайском районе станет современным офисом с торговой галереей

В Первомайском районе давно не хватало одного простого элемента — современной коммерческой и офисной среды. Район вырос, люди здесь живут и работают, но бизнес-инфраструктура за этим ростом не успела.

MY STATION отвечает именно на этот запрос. Многофункциональный комплекс у железнодорожной станции «Первомайская» встраивается в уже существующий ритм района, где пешеходный и автомобильный потоки обеспечивают стабильный спрос для торговли, сервисов и офисов.

Читать полностью

В трудовой инспекции рассказали, какие новосибирские компании ждут проверки

Автор: Юлия Данилова

Ключевые индикаторы, на которые обращает внимание инспекция при мониторинге компаний и которые могут стать основанием для проверок назвал руководитель Государственной инспекции труда в Новосибирской области Вадим Балашов.

— Сейчас во всех надзорных органах, в том числе у нас, внедрён риск-ориентированный подход, когда все организации разделены по показателям: значительный, высокий, чрезвычайно высокий, умеренный и низкий риск. В зависимости от риска компании попадают перечень плановых проверок. Сейчас в него включаются только организации с высоким и чрезвычайно высоким риском. Их количество с каждым годом уменьшается, —констатировал Балашов.

Читать полностью

Озеро Хомутина из Новосибирской области хотят включить в нацпроект

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область планирует войти в новый нацпроект «Вода России» с озером Хомутина, которое расположено в Маслянинском районе.

— Ранее мы направляли документы на конкурс на предыдущий нацпроект «Экологическое благополучие». К сожалению, по итогам ранжирования мы не набрали необходимую балльность, чтобы попасть в национальный проект по причине недостаточного развития внутреннего туризма, инфраструктуры и благоустройства. Сейчас планируем обратиться с заявкой на следующую трёхлетку. Администрация Маслянинского округа учла полученные замечания и пожелания, чтобы попасть в проект. То есть, эту работу мы не оставляем, — сообщил замминистра природных ресурсов Новосибирской области Дмитрий Цуканов.

Читать полностью

Авиакомпания, базирующаяся в Новосибирске, закупит 100 российских самолетов

Автор: Юлия Данилова

ОАК, S7 Group и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214. Речь, в том числе, идет о воздушных судах с расширенными эксплуатационными характеристиками, адаптированными под нужды авиакомпании S7 Airlines.

Документ развивает договоренности 2024 года, пояснили в пресс-службе ОАК. Саму сделку планируется заключить до конца 2026 года. В документе будут прописаны сроки и объемы поставок. Начало поставок серийных самолетов должно стартовать с 2029 года.

Читать полностью

Дело о мошенничестве застройщика ИЖС на полмиллиарда поступило в суд Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Прокуратура Новосибирской области направила в Октябрьский районный суд уголовное дело о мошенничестве при строительстве частных жилых домов. Обвинительное заключение утверждено в отношении четырех сотрудников коммерческих организаций. По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, в период с июля 2019 по октябрь 2025 года заключали договоры на строительство индивидуальных жилых домов в разных районах Новосибирской области. Строительство домов они домов не завершили.

В деле фигурируют 124 потерпевших, совокупный ущерб составляет более 445 млн рублей.

Читать полностью
