Конституционный суд легализовал регистрацию в новосибирских апартаментах

Конституционный суд Российской Федерации вынес историческое постановление, которое признает право собственников апартаментов на регистрацию по месту пребывания. Документ, принятый 3 февраля 2026 года, по существу устранил ключевое административное различие между апартаментами и жилыми помещениями в вопросах фиксации места проживания граждан.

Судьи констатировали, что, несмотря на формальный нежилой статус, апартаменты зачастую используются для личных, семейных и бытовых нужд, а постоянное проживание в них законодательно не запрещено. В своем решении КС указал, что действовавший запрет на регистрацию необоснованно ограничивал конституционные права граждан на свободу выбора места пребывания и права частной собственности.

Суд обязал федерального законодателя внести соответствующие изменения в правовое поле. Однако уже с 4 февраля 2026 года органы регистрационного учета обязаны временно регистрировать в апартаментах самих собственников, их близких родственников и членов семей.

По мнению экспертов, прямое следствие решения — упрощение жизни для тысяч людей, которые уже проживают в апартаментах. Однако более значительные последствия носят стратегический характер и могут трансформировать рынок недвижимости. Управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребнева и партнёры» Ирина Гребнева отмечает, что решение поднимает принципиальный вопрос о защите прав потребителей.

— Если государство признаёт право граждан использовать апартаменты как жильё, значит, в перспективе может встать и вопрос о сопоставимом уровне правовой защиты таких покупателей, — поясняет юрист.

До сих пор застройщики апартаментов, классифицируя объекты как нежилые, избегали множества строгих нормативов, обязательных для жилых домов: от требований к защите средств дольщиков и размерам санитарных зон до обязательств по созданию социальной инфраструктуры.

Это создавало дисбаланс на строительном рынке, где апартаменты, будучи дешевле квартир, составляли им активную конкуренцию. Теперь, как полагают аналитики, регулятору предстоит сложная работа по выравниванию условий игры. Решение КС может стать катализатором для установления новых стандартов строительства и реализации проектов апартаментного типа. Это в долгосрочной перспективе может повлиять на стоимость таких объектов, подходы девелоперов и потребительский выбор, так как граница между «жилым» и «нежилым» для целей проживания становится всё более условной.

По данным бизнес-комьюнити One Company, в 2025 году на рынке апартаментов Новосибирска было реализовано 978 объектов на сумму 9,33 млрд рублей. Средняя цена квадратного метра за год увеличилась на 4,6%, достигнув 206,6 тыс. рублей.

Ранее редакция сообщала, что стоимость квадрата в апартаментах Новосибирска перевалила за 700 тысяч рублей.