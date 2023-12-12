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PLCIntegral готовится к строительству небоскребов в Новосибирске

  • 12/12/2023, 10:00

Инфопро54: Бренды Новосибирской области
Генеральный директор компании «АРТИ-ЭЛЕКТРОНИКС», развивающей бренд PLCIntegral, Сергей Голубицкий — о стремительном развитии компании, ее участии в прорывных проектах и планах на будущее.

— Сергей, как образовался бренд PLCIntegral

— Мы начинали в 2021 году с программы «А:Старт» в Академпарке. Там мы прошли акселерацию и получили путевку в бизнес-инкубатор. Изначально наша тема была «Перепрошивка устройств «по воздуху»», но уже через полгода мы сосредоточились на разработке собственных устройств и решений передачи информации.

Как формулируется миссия вашего бренда?

— Мы работаем на рынке «Интернет вещей». В нем важна не столько скорость передачи данных, сколько ее надежность. Наш девиз «Передаем данные из точки «А» в точку «Б» надежно и в срок». Точность, надежность и своевременность — резюме нашей марочной идеи.

— Каковы ключевые этапы развития вашей компании? В чем секрет вашего успеха?

— С октября прошлого года мы являемся резидентами Сколково. Также в сентябре прошлого года мы получили грант Фонда содействия инновациям в рамках программы «Старт-1». Мы еще стартап, но развиваемся очень динамично и  дорожим своим марочным реноме. Потому к «стержневому» параметру «Точность» мы подходим очень тщательно, изобретательно ищем решения, способные ее безупречно обеспечить. Например, создаем комбинированные решения передачи данных — сочетание проводной и беспроводной связи.  В направлении «Передача данных по радиоканалу» у нас есть свои ноу-хау, и мы кардинально отличаемся от аналогичных решений. Наши ноу-хау дают нам инженерные и экономические преимущества — эффективность наших систем в разы выше, и мы можем работать с большим количеством устройств в отличие от существующих решений. Поскольку мы сами разрабатываем все устройства для наших систем, у нас по умолчанию высокая степень ответственности за их работу. Мы не просто передаем заказчику оборудование, мы проводим полное внедрение и берем эту систему под техническую опеку — чтобы она всегда работала эффективно и надежно.

Сколько человек у вас сегодня в команде?

— Сейчас нас шестеро. Это костяк компании: научный руководитель, инженер-электронщик, разрабатывающий платы и схемы, программист, ведающий прошивкой микроэлектроники и интеграцией с оборудованием заказчика. Есть, разумеется, специалист по маркетингу и дизайну. Через Фонд поддержки малого  и среднего предпринимательства мы сейчас заказали разработку лендинговой страницы, которая будет доступна до конца этого года.

— Какие услуги оказываете сегодня? Есть в планах расширение спектра предоставляемых услуг?

— Передача данных по электрическим сетям — более новая тема нашей специализации. Это направление мы развиваем последние два года. Эта технология называется PLC (Power Line Communication), она позволяет работать со всеми устройствами подключенными к сети электроэнергии, например с электросчетчиками. Собирать с них данные по радиоканалу труднее — они достаточно неудобно расположены для такого подхода, а технология PLC практичнее и надежнее. PLC существует довольно давно — с конца 1970-х годов, но устройства, разработанные на микросхемах американских и европейских компаний, плохо работают на наших «грязных» и «тяжелых» российских электрических сетях. И логичным решением было бы создать именно нашу собственную разработку, способную взаимодействовать с отечественными линиями. Наше решение — целиком отечественное, импортных PLC-микросхем мы не используем и входим в программы импортозамещения и импортонезависимости Правительства РФ. Это сугубо авторский продукт. В декабре этого года мы провели очередные пилотные испытания, на которых «прокачали» 26-ти этажное жилое здание от цоколя до последнего этажа и обратно. Фактически высота передачи данных составила 52 этажа. То есть наша разработка позволяет получать и передавать данные даже с очень высоких зданий. Мы загодя готовы к очередному этапу новосибирской урбанизации — к строительству полноценных небоскребов, зданий выше 30 этажей. Мы представили эту разработку губернатору Новосибирской области на Дне предпринимателя и получили деятельное внимание к ней. Также у нас есть решения для производственных предприятий.

— В каких регионах, странах присутствуете? 

— Пока мы в ареале своего бизнес-дебюта — именно на новосибирском рынке. Но уже есть заявки из других регионов. Например, из Самары — от коттеджного поселка. Там существует проблема сбора данных с приборов учета, расположенных в труднодоступных местах, в колодцах. В Новосибирске много застройщиков и управляющих компаний, которые заинтересованны во внедрении технологии PLC. Многие наши партнеры при знакомстве говорят: «Никакого радио!». Есть запросы из Узбекистана и Казахстана — им нужны контрольно-учетные системы для предприятий нефтегазовой отрасли.

Какие задачи ставите перед компанией на перспективу?

— Сейчас у нас в фазе практического внедрения мониторинговый блок для промышленного оборудования. Он разработан, и уже создана вторая модель. При поддержке Министерства промышленности и торговли Новосибирской области мы проводим пилотные испытания на одном большом новосибирском заводе. На выставке «Технопром» было много запросов по данному оборудованию, круг заинтересованных очень велик. Мы входим в два комитета общественной организации «Опора России» — в комитет по инновациям  и комитет ИТ. Это взаимодействие помогло нам выйти на партнерский контакт с предприятиями для организации пилотных испытаний. Я уверен, что это также поможет нам выйти на промышленное тиражирование наших разработок, получить деньги для реинвестирования, чтобы дать предприятию дополнительный импульс развития — предложить свои PLC-решения широкому кругу управляющих компаний и промышленных предприятий. А потом работать в тематическом ареале Smart City — то есть в секторе технологий для концепта «умный город». Например, по этой части большой интерес проявил Красноярск.

Сергей Голубицкий, участник акселератора «Архипелаг», Топ акселератора «4 звезды», проект МЧС в 2021 году. В этом же году его компания выиграла конкурс на представление проектов Новосибирской области на деревне стартапов в Сколково (Startup Village). В 2022 году компания приняла участие в акселераторе «Архипелаг», в треке «Беспилотники и связи». В этом же году получила серебряную медаль международного форума инноваторов IN’HUB, приняла участие в программе Fast Track фонда Сколково и получила статус Resident Skolkovo. В 2022 году компания получила поддержку Фонда содействия инновациям (ФСИ), Агентства стратегических инициатив (АСИ),

В 2023 году получили поддержку общественной организации «ОПОРА России», Фонда малого и среднего предпринимательства Новосибирской области. Также в 2023-м компания приняла участие в конкурсе «Идея», вошла в топ-3 инновационных проектов Новосибирской области, получила поддержку и курирование Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области.

Фото предоставлено Сергеем Голубицким

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Опора России Мой бизнес Бренды Новосибирской области бизнес


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