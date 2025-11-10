Более 83% новосибирцев получили отказ при попытке получить кредит в банках

Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты (потребительские кредиты, pos-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в октябре в России побила рекорды. Новосибирская область оказалась на втором месте среди всех регионов по количеству заблокированных заявок: 83,4%. На первом месте Кемеровская область — 83,7%, констатировали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В топ-10 регионов с самой большой долей отказов частным клиентам в кредитовании также оказались Омская область (83,4%), Алтайский и Красноярский края, а также Иркутская область (по 82,7%). То есть в топ-10 шесть мест по недоступности кредитования для населения заняли регионы Сибири.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, одобрение розничных кредитов остается на низком уровне с тенденцией к дальнейшему сокращению. По его словам, банки, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат повышать свой аппетит к риску. Стоит отметить, что больше всего доля отказов в выдаче розничных кредитов в октябре выросла в Москве (+4,9%), Московской (+4,6%) и Белгородской (+4,6%) областях.

— Снижения ключевой ставки до 16,5% и плавного сокращения полной стоимости кредитов пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества, — констатирует эксперт.

При этом он отметил, что конкуренция в борьбе за заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности у банков растет.

Напомним, объем просрочки по ипотеке на новостройки в Новосибирской области к сентябрю 2025 года вырос почти на 54% — до 431 млн рублей. С просрочкой по ипотеке на вторичном рынке ситуация еще хуже. В Новосибирской области этот портфель уже составляет 3,3 млрд рублей (+79% с начала года).

При этом в третьем квартале в Новосибирской области было выдано потребительских кредитов на 18,2 млрд рублей. На 43,3% меньше, чем годом ранее.

Ранее о сложностях с доступом к микрокредитованию говорили представители МФО, и предупреждали, что клиенты начали уходить к нелегальным кредиторам.

Ранее редакция сообщала о том, что в России ограничивают доступ заемщиков на рынок микроредитования. Ожидается, что в 2026 году МВО смогут выдавать займы только через биометрию.