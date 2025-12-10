Свыше 84% новосибирцев получили отказ при попытке взять кредит

В ноябре в Новосибирской области доля отказов в выдаче розничных кредитов достигла 84,2%. Этот показатель значительно вырос по сравнению с прошлым годом, когда он составлял 79,1%, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По итогам 10 месяцев 2025 года — 83%.

По уровню отказов Новосибирская область заняла второе место среди субъектов РФ, уступив лишь Кемеровской области (84,4%) и обогнав Омскую область (84,2%). На третьем месте оказался Алтайский край с результатом 83,8%.

В первую десятку вошли Иркутская, Оренбургская, Челябинская области, а также Краснодарский и Красноярский края. Кроме того, в списке значится и Ставропольский край.

— Одобрение розничных кредитов остается на низком уровне с тенденцией к дальнейшему сокращению, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По словам эксперта, банки, столкнувшись с жесткими ограничениями по кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой, не спешат увеличивать свою готовность к рискам. Снижение ключевой ставки и стабилизация полной стоимости кредитов пока не вернули на рынок большинство заемщиков с хорошим кредитным качеством. Конкуренция за таких клиентов среди банков растет. Доля отказов по заявкам высоконадежных заемщиков сейчас составляет менее 58%.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы накопили просрочку по кредиту более 30 млрд рублей.