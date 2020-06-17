В 2020 году «Балтика» расширяет сеть бирбоксов

До конца 2020 года пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, установит 150 бирбоксов в продуктовых сетях «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», сообщили в пресс-службе компании. Также компания совместно с новосибирской компанией NPM Group существенно доработает программное обеспечение аппаратов и создаст мобильное приложение для мониторинга их состояния в режиме онлайн.

В 2019 году компания «Балтика» первой в российском FMCG-секторе начала продавать разливное пиво через бирбоксы — вендинговые автоматы в продуктовых магазинах по продаже разливного пива навынос. В рамках пилотного проекта в магазинах компании X5 Retail Group было установлено 75 аппаратов преимущественно в центральной части России, на северо-западе и юге страны. Отмечается, что до конца 2020 года «Балтика» утроит это число, увеличив количество бирбоксов в сети до 225 штук.

— В 2020 году мы планируем доработать программное обеспечение, и создать удобное мобильное приложение для мерчандайзеров, позволяющее им видеть отчетность о состоянии бирбоксов в режиме онлайн на своих телефонах, — отметила национальный менеджер пивоваренной компании «Балтика» по развитию продаж разливного пива Валентина Пышная.

По ее словам, каждый бирбокс находится на связи. Отчеты о работе аппаратуры отправляются на специальный сервер и просматриваются мерчандайзером. Онлайн-мониторинг позволит минимизировать время простоя бирбокса в случае опустошения кеги, ошибки или поломки: мерчандайзер мгновенно получит уведомление и примет соответствующие меры.

Фото: пресс-служба компании Балтика