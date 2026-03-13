Поиск здесь...
Новых коров новосибирские аграрии смогут завести только через 4-6 месяцев

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Это время уйдет на дезинфекцию хлевов и загонов, где содержался скот

Пастереллёз в Новосибирской области спровоцировала аномально морозная длительная зима с резкими перепадами температур. Это сказалось на иммунитете животных и привело к возникновению опасного заболевания. Об этом сообщил министр сельского хозяйства области Андрей Шинделов в эфире программы «Регион life». Он подчеркнул, что этому заболеванию подвержены все парнокопытные — коровы, овцы, козы, свиньи. Она опасна и для экзотических видов — верблюдов. Передача идет воздушно-капельным путем.

— Собственник обязан сообщить о неадекватном поведении животных, плюс ветеринарный контроль при осмотре животных выявляет признаки заболевания, проводится лабораторный анализ и принимается решение на уровне губернатора региона. Изъятие скота производится в радиусе 5-7 км от зоны поражения. Это нормативы купирования болезни, отработанные веками, чтобы исключить перенос заболевания на другие территории, — заявил чиновник.

Он также прокомментировал на что могут рассчитывать новосибирцы у которых изъяли животных. Первые документы от ЛПХ уже поступили и отрабатываются управлением ветеринарии.

—  При изъятии животного фиксируется его вид и точный вес. Компенсацию будут рассчитывать, исходя из среднерыночных цен на мясо данного вида и живого веса животного. Деньги выделяет правительство Новосибирской области. Думаю, в течение 1,5 -2 месяцев мы перечислим компенсации всем, кому они положены, — сообщил министр.

Конкретную сумму компенсации он не назвал. Ранее жители у которых изымали коров, говорили, что речь идет о 170 рублей за 1 кг живого веса животного. Люди также отмечают, что животных при изъятии никто не взвешивает.

При этом Андрей Шинделов подчеркнул, что новых животных заводить сразу после изъятия скота будет запрещено. В хлевах и стойлах нужно будет провести дезинфекцию. Она проходит в три этапа, что потребует 4-6 месяцев. После каждого этапа нужно будет сдавать анализы на подтверждение отсутствия заболевания.

По линии Минсельхоза, по словам Шинделова, есть меры поддержки для ЛПХ при приобретении молодняка, прорабатываются условия и процент возмещения.

На уровне региона также отрабатываются меры поддержки для семей, у которых изъяты животные. На каждого члена семьи будет рассчитана мера поддержки на основании документа изъятия.

— Нужно обратиться с документами в соцслужбу. Если на следующей неделе будет принято распоряжение, то в течении 21 дня документы на соцподдержку будут рассмотрены, деньги перечисляются в 2 дня. Эта мера поддержки будет предоставляться в течение полугода, пока будет идти дезинфекция, — пояснила первый заместитель министра труда социального развития Новосибирской области Екатерина Москалева.

Ранее редакция сообщала о том, что Минсельхоз закупает для Новосибирской области 350 тысяч доз вакцины против ящура

Иллюстрация – скрин с трансляции эфира программы «Регион life».

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : КРС компенсация карантин животноводство вспышка заболевания

